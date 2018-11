Con amigos así

Tomás Guido, había nacido en la ciudad de Buenos Aires un sábado 1º de noviembre de 1788. De tal forma, que se cumplen este 1º de noviembre de 2018, 230 años de su natalicio. Tomás Guido llegó a ser un gran diplomático, político y militar argentino. En este primer aspecto, basta recordar su destacada actuación en Río de Janeiro junto a Ramón Balcarce, cuando Manuel Dorrego les solicitó negociar ante el Imperio del Brasil -en medio de la presión de la diplomacia británica-, la cuestión por la Banda Oriental, posterior a una guerra que se había ganado en las armas, pero que estaba comprometida en los papeles.

No obstante, quizás que lo más recordado en su vida pública, haya sido su gran actuación en la Campaña Libertadora con el Ejército de los Andes. Tal situación lo llevó a cultivar una gran amistad con San Martín, con quien comulgaba en principios y valores, llegando a convertirse en su principal colaborador. No cabe duda, que más allá de intercambiar conocimientos militares y pensamientos políticos, en sus momentos de dispersión, ambos habrán compartido intimidades familiares y sus preocupaciones por el futuro de nuestra patria. Ya sabemos de los principios y valores que Don José de San Martín le transmitió a Merceditas y que, de tanto en tanto, cuando rendimos homenaje al Libertador solemos escuchar en aquellas famosas “Máximas”.

Una vez obtenido el decisivo triunfo de Chacabuco en 1817, Tomás Guido recibe de San Martín, importante ascenso militar y de gobierno en el país trasandino. En medio de esas circunstancias conoce a Pilar Spano en Santiago de Chile, con quien contrae matrimonio un 22 de diciembre de 1818, formando una gran familia. Tuvieron cuatro hijos: José Tomás (Pepe), Eduardo, Pilar y Carlos. Este último se convertiría en un destacado poeta.

El intercambio epistolar entre los miembros de la familia Guido-Spano – que se atesora en el Archivo General de la Nación– es por demás interesante. Refleja la unidad de sus miembros y el amor que se profesaban entre sí. En la línea de las cartas de Tomás Guido a sus hijos, podemos compartir esta, que transcribimos de la obra “Creo en la Vida Eterna” del historiador Pbro. Cayetano Bruno SDB. La misma intentará ser un homenaje a este gran amigo del Libertador de América. Además, por qué no, podríamos interpretarlo como el mensaje que él quiere dejar a los padres de hoy día en su fundamental e irreemplazable tarea de educar en valores.

“Ante todo venera al Creador Supremo. Después de Él a los autores de tu vida. Respeta a tus maestros porque son nuestros primeros amigos y bienhechores.

No mientas jamás.

Si alguno te notase alguna falta, agradécele y procura aprovecharte de este servicio amigable.

Guarda tu vista para que puedas guardar tu pensamiento; no seas curioso de objetos indecentes. Cuando no se respeta la decencia de un espectáculo, el corazón de los espectadores se corrompe por los ojos.

No des oído a discurso indecente y evita la compañía de los que lo pronuncian. Cuándo el pudor duerme, la disolución y el escándalo se despiertan. Jamás debe ser imitado por ti un estilo detestable.

No hay verdadera felicidad cuando la conciencia no está tranquila.

Cuando te miras al espejo, si te lisonjean alguna vez los dones exteriores, ten presente que la virtud debe ser tu adorno. Teme, hijo mío, afearlos por las malas costumbres.

Tú no debes hacer aquello de que te puedes avergonzar si se llegara a saber. ¿El mal por ser secreto deja de serlo? Jamás se puede engañar uno a sí mismo, y en la conciencia existen testigos.

No tenemos más que un a boca, pero tenemos dos oídos. ¿Cuál es el fin de Dios al formarnos de este modo? El hombre para evitar la discordia y la intriga debe oír mucho y hablar poco.

Evita la cólera, aborrece la venganza, odiosas pasiones cuyo premio es siempre la vergüenza de haberse entregado a ellas.”

(Tomás Guido, 23 de agosto de 1830, Río de Janeiro, Brasil)

Tomás Guido falleció a los 77 años de edad, en la ciudad de Buenos Aires, un 14 de septiembre de 1866.

En el cementerio de la Recoleta aún se conserva una singular tumba, que fue destinada para dar sepultura a los restos mortales del General Tomás Guido. El gran amigo del Libertador había pedido ser enterrado bajo las piedras de su querida Cordillera de los Andes. Si bien su deseo no se cumplió concretamente, su hijo Carlos, hizo traer bloques de piedra de la Cordillera para construir él mismo el sepulcro que había solicitado su padre.

En el año 1966, al cumplirse el centenario de la muerte de Tomás Guido, sus restos fueron trasladados a la Catedral Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, donde descansan en la actualidad en una urna que se conserva en el mismo mausoleo donde se encuentran los restos mortales de su gran amigo, el Gral. Don José de San Martín.

Calle “Ejército de los Andes”

En el marco del Bicentenario del cruce de los Andes del Ejército Libertador (1817-2017) y del triunfo de Maipú (1818-2018), en un homenaje de la comunidad de Concepción del Uruguay a tantos héroes, conocidos y anónimos, que dieron su vida por la Patria, por Ordenanza Municipal Nº 10151 del Honorable Concejo Deliberante del 9 de agosto de 2018, se designa al tramo de la Calle Pública Nº 059 comprendido entre calles Dr. Lacava y Avenida Roberto Uncal, con el nombre de “EJÉRCITO DE LOS ÁNDES”.