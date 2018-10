Victorias de La China, Agrario y Engranaje. María y Rivadavia fue suspendido por graves incidentes.

La China derrotó 3 a 2 a Almagro, Agrario Rocamora 3 a 1 a San José y Engranaje 1 a 0 a Atlético Colonia Elía. María Auxiliadora y Rivadavia igualaban 1 a 1, hubo graves incidentes y golpes entre los jugadores de ambos e invasión de campo por parte de los hinchas, terminando en una batalla campal. Se suspendió a los 12’ del segundo tiempo por falta de garantías.

Se jugaron este domingo los pendientes y un adelantado del Clausura “Domingo Alfredo Riquelme”.

La China derrotó a Almagro 3 a 2. Estaba pendiente de la 3ª Fecha y se jugó en cancha de Engranaje. Noel Gauna, Julio Díaz y Cristian Suárez marcaron para los del Frigorífico, Miguel Aguiar y Brian Monzón para el Taita, que terminó con diez por la expulsión de Gerardo Prediger.

En cancha de Rivadavia se jugó uno de los pendientes de la 6ª Fecha. Agrario Rocamora le ganó 3 a 1 a San José con goles de Néstor Voefray, Alexis Diez y Gastón Galvarini, el único tanto del Sanjo lo marcó Gustavo Quiroga, en un partido que su equipo finalizó con nueve por rojas a Luciano Linares y Jorge Sandoval.

En Colonia Elía se disputó un nuevo adelantado de la 7ª Fecha. Engranaje visitó y derrotó al C.A.C.E. por 1 a 0 para alcanzar a Parque Sur en la cima de la Zona A, con un partido más jugado. El único tanto del partido lo marcó Matías Márquez al cuarto de hora de juego. El Mecánico se quedó con uno menos por la expulsión de Gastón Romero y a la media hora de la segunda etapa el arquero local Alexis Hendenreich le atajó un tiro penal a Juan Cruz Monge.

Graves incidentes y suspensión en Cristo de los Olivos.

En cancha de María Auxiliadora jugaban el local y Rivadavia. Igualaban 1 a 1, Fabricio Pietroboni abrió la cuenta a los 2’ para el Tricolor y Maximiliano Gorosito lo empató a los 21’ para el Rojo. Así se fueron al descanso. Al regreso todo fue una furia. Apenas pasados los diez minutos, a la espera de un córner, comenzaron los empujones y algunos golpes. Lo que fue creciendo y terminó con las expulsiones de Franco Linares y Ortamann en María y el arquero Sánchez y Lucero en Rivadavia. Tras las rojas se desató lo peor. Los jugadores de ambos equipos se tomaron a golpes de puños, patadas y todo tipo de agresiones. El agravante fue el ingreso de hinchas, saltando el alambrado y por los portones perimetrales, de María primero y de Rivadavia luego, lo que terminó en una gresca generalizada, una situación caótica que se hizo incontrolable por momentos, una batalla campal que derivó en la suspensión del partido a los 12’ de la etapa final por falta de garantías.

Las actuaciones pasarán al Tribunal de Penas, que deberá resolver al respecto y ejemplificar con las sanciones. Se escribió una nueva página triste en nuestro fútbol.

Síntesis

La China 3 – Almagro 2

Goles: Noel Gauna, Julio Díaz y Cristian Suárez (LCH); Miguel Aguiar y Brian Monzón (A)

Expulsado: Gerardo Prediger (A)

Árbitro: César Vereda

Asistentes: Claudio Larrea y José López

Cancha: Engranaje

4ª División – La China 1 – 1

3ª División – La China 1 – Almagro 5

Veteranos – La China 0 – Almagro 3

San José 1 – Agrario Rocamora 3

Goles: Néstor Voefray, Alexis Diez y Gastón Galvarini (AR); Gustavo Quiroga (SJ)

Expulsados: Luciano Linares y Jorge Sandoval (SJ)

Árbitro: Gustavo Pérez

Asistentes: Matías Mendoza y Marcelo Francia

Cancha: Rivadavia

4ª División – San José 0 – Agrario Rocamora 0

Veteranos – San José 1 – Agrario Rocamora 0

Atlético Colonia Elía 0 – Engranaje 1

Gol: PT: 15’ Matías Márquez (E)

Expulsado: Gastón Romero (E)

Incidencias: ST: 30’ Alexis Hendenreich (CACE) le atajó un tiro penal a Juan Cruz Monge (E)

Árbitro: Jorge Moreno

Asistentes: Juan Carlos Ardetti y Tobías Garnier

Cancha: Atlético Colonia Elía

4ª División – Atlético Colonia Elía 1 – Engranaje 1

3ª División – Atlético Colonia Elía 1 – Engranaje 2

María Auxiliadora 1 – Rivadavia 1

Goles: PT: 2’ Fabricio Pietroboni (R); 21’ Maximiliano Gorosito (MA)

Expulsados: ST: Nicolás Sánchez y Javier Lucero (R); Franco Linares y Damián Ortmann (MA)

SUSPENDIDO a los 12’ del ST

Árbitro: Fabián Pérez

Asistentes: Matías Mendoza y Mauro Martínez

Cancha: María Auxiliadora

4ª División – María Auxiliadora 2 – Rivadavia 1

3ª División – María Auxiliadora 0 – Rivadavia 3

Posiciones

Zona A Pts. PJ G E P GF GC DF Parque Sur 13 6 4 1 1 21 8 13 Engranaje 13 7 4 1 2 12 7 5 Gimnasia 11 6 3 2 1 9 3 6 Rivadavia (1) 8 5 2 2 1 8 2 6 Agrario Rocamora 8 6 2 2 2 6 8 -2 La China 7 6 2 1 3 7 11 -4 Zona B Pts. PJ G E P GF GC DF Atlético Uruguay 19 7 6 1 0 23 3 20 Lanús 10 7 3 1 3 8 15 -7 María Auxiliadora (1) 9 5 3 0 2 9 10 -1 Almagro 3 6 1 0 5 7 17 -10 Atlético Colonia Elía 2 7 0 2 5 2 14 -12 San José 1 6 0 1 5 5 19 -14 (1) 6° Fecha – Suspendido a los 12 del ST por incidentes

Próxima Fecha (7ª)

La China vs. San José

Parque Sur vs. Gimnasia

Rivadavia vs. Almagro