Victoria: Grave denuncia sobre castigos a cinco presos

Un padre de un detenido cumpliendo condena por hurto y resistencia a la autoridad, realizó una grave denuncia en la radio AM de Villaguay.

El hombre, identificado como Justo José Pérez manifestó, “todo comenzó el pasado 15 de junio cuando cinco asesinos abren la puerta de un pabellón para que tres detenidos incendiaran colchones dentro de una celda, y luego volver a cerrar la puerta para que los presos que estaban dentro no pudieran salir, resultando muertos 7 condenados”.

Pérez se refirió a lo acontecido en junio pasado cuando en el penal de la ciudad de Victoria fallecieron quemados siete detenidos cuando otros presos ingresaron sin que hasta ahora se sepa fehacientemente quién abrió la puerta del pabellón, e incendiaran colchones, aunque cinco guardiacárceles son llevados a juicio por esa situación. Los integrantes del servicio penitenciario a juicio son, Ángel Aurelio Perla, segundo a cargo del penal de Victoria, Calderón, Oficial Piedrabuena, Oficial Osuna y un Oficial de apellido Raffo.

De acuerdo a los dichos del denunciante, estos agentes penitenciarios son reconocidos represores dentro del penal y en esta oportunidad, están sometiendo a vejámenes y malos tratos a cinco condenados para que no declaren lo que ellos vieron el 15 de junio pasado, ya que entienden que los inculparán de haber favorecido el ingreso al pabellón para que los acusados por las muertes, incendiaran los colchones que terminaron con la horrible muerte de siete condenados.

Los cinco presos fueron trasladados a una zona llamada “El pozo”, donde no hay ni electricidad, ni agua, además de haberles cortado la posibilidad de seguir tomando cursos dentro del penal. Tampoco les proveerían de medicamentos necesarios.

Pérez manifestó finalmente: “Cualquier persona de derechos humanos puede comprobar en el estado en que están, porque los han golpeado brutalmente”.-

Fuente Semanario Villaguay