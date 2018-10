Un debate sobre la salud, la educación y los derechos de las familias LGBTIQ+

Se realiza en Concepción del Uruguay el 2º Encuentro de Familias Entrerrianas LGBTIQ+ y Diversidad. El encuentro tiene como objetivo principal poner en común temas como la salud, la educación y los derechos de las familias LGBTIQ+. Las actividades se concentraron en la Escuela de Educación Técnica Nº 1 de Concepción del Uruguay y por la noche está prevista una actividad cultural, para cerrar el domingo con recorridas turísticas y paseos por la ciudad.

En el acto de apertura realizado este sábado por la mañana estuvieron presentes el Intendente José Lauritto, el secretario de Derechos Humanos de la provincia Matías Germano, el viceintedente Martín Oliva, el Secretario de Salud Discapacidad y Derechos Humanos Sergio Bertelotti y Dario Barón, director de Derechos Humanos de la municipalidad. Por la UADER, coorganizadora del encuentro se encontraba la Subsecretaria de Integración y Cooperación con la Comunidad y el Territorio Carla Malugani.

Entre las disertantes, se destacaba la presencia de Lucy Grimalt (al frente del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva y durante muchos años titular de INADI en la provincia) y Graciela Degani (jefa del servicio de Ginecología del hospital San Martín y ex Ministra de Salud y Desarrollo Social de la provincia)

Darío Barón, Director de Derechos Humanos de la municipalidad agradeció a todos por la participación y señaló que “Como eje de nuestra gestión, se conformó la Mesa de la Diversidad, donde a pesar de las diferencias se logró que el trabajo mancomunado permita la organización de este encuentro, que no persigue otro fin que mantener en alto la lucha por los derechos y también avanzar hacia el conocimiento, la formación y la información, integrando a la familia, como un pilar fundamental en toda persona”.

Batalla cultural

El Presidente Municipal José Lauritto agradeció “a todos los que dijeron que sí para la organización de este encuentro. Gracias a los que nos abrieron las puertas y nos abrieron el corazón, ese es el primer paso para comprometerse. Y comprometerse no es otra cosa que ponerle el cuerpo a las cosas. Estamos ante una batalla cultural, que son las que más cuestan, pero muchos las han ganado, sino hoy no habría matrimonio civil, no habría adopción, no habría matrimonio igualitario, no habría reproducción asistida”, señaló.

Además “para alentar quiero decir una cosa: hace apenas 2 siglos, más de la mitad de la población mundial no tenía derechos: ni la mujer, ni las personas con discapacidad tenían derechos. Cuando se llega a una ley, se llega por una lucha horizontal, por abrir puertas no con poca resistencia. Para Concepción del Uruguay es una alegría este encuentro, y ojalá las ilusiones sirvan para pelear por realidades, y este espacio sea un facilitador para fortalecer esas convicciones”, destacó Lauritto.

También el Secretario de derechos Humanos de la provincia, Matías germano, instó a todos a “seguir construyendo este camino de igualdad y de amor que va a derrotar al odio, la persecución y a la discriminación”.

Las jornadas

Durante las jornadas se desarrollaron paneles y charlas sobre los derechos de las familias LGBTIQ+; la adecuación de género en personas trans/travestis; la fertilidad en personas trans/travestis; y se abordará el tema de la inclusión laboral travesti y trans; entre otras problemáticas. Al finalizar se pondrán en común las conclusiones.

Otro de los objetivos es pensar acciones que contribuyan a la capacitación de profesionales y proponer espacios de encuentro y conocimiento para las propias familias.

“Las familias formadas por Lesbianas, Gais, Bisexuales, Travestis o Transexuales con hijas e hijos ya no son esa ínfima minoría invisible que existía previa aprobación de las Leyes de Matrimonio Igualitario, Identidad de Género y Técnicas de Reproducción humana Asistida. Estas normas permitieron incluir y visibilizar a diferentes tipos de familias y a todo el colectivo LGBTIQ+”, destacó Darío Baron director de Derechos Humanos