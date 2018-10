UIER demanda medidas urgentes para cuidar la producción y los puestos de trabajo

En medio de la situación crítica que vive la economía argentina y que afecta de lleno a la actividad industrial, desde la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) manifestamos la urgente necesidad de implementar políticas concretas que permitan revertir esta muy preocupante realidad.

Dentro de este marco acuciante, la provincia no está ajena al mismo sino que, por el contrario, numerosas empresas están mostrando signos de agotamiento, tal como es el caso de la actividad metalúrgica, arrocera, maderera, láctea, granjas porcinas, y textil, entre otras. En este sentido, resulta necesario que el Gobierno provincial demande con énfasis al Gobierno Nacional que se pongan en vigor las imprescindibles medidas y políticas de Estado necesarias para sostener la producción y cuidar el empleo.

En este contexto, consideramos central que, por un lado, se tenga previsibilidad macroeconómica y, por otro, se implementen medidas concretas que atiendan las urgencias del corto plazo y generen certidumbre. Desde esta perspectiva, desde la UIER entendemos que no se pueden postergar las medidas específicas y necesarias para apuntalar a todos los sectores productivos del país para, de esta manera, salir de esta asfixiante coyuntura.

Insistimos, en este sentido, se lleve a cabo un esquema de baja gradual de las tasas de interés, no sólo para evitar que se corte la cadena de pagos, sino también para mejorar el financiamiento que exigen las empresas para su funcionamiento y proyectos de inversión. Además, resulta clave reducir los costos energéticos a través de la revisión de los componentes impositivos, no penalizando a quienes agregan valor y generan empleo y eliminando la superposición tributaria que ahoga a las empresas y, en particular, a las pymes.

Tal como manifestó el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, los problemas que hoy estamos viendo nos vuelven a dar evidencia de que sin desarrollo del sector industrial es imposible un progreso económico y social integrador. “Cuando a la industria la va bien, al país le va muchísimo mejor”, sentenció.

De este modo, salir de esta situación es lo urgente. Las medidas que se requieren son inmediatas, con el objetivo de poder avanzar luego en una política industrial integral y sustentable, que permita a las pequeñas y medianas empresas seguir agregando valor. Si el 90% de la composición industrial de la provincia son pymes, atender sus necesidades es vital para producir más y mejor, sostener los puestos de trabajo y retomar la agenda de crecimiento.