Triunfos domingueros de María Auxiliadora y La China

El Rojo derrotó 2 a 1 a San José y logró la clasificación a los Cuartos de Final. Por su parte los del Frigorífico sumaron tres valiosos puntos al ganarle 3 a 1 a Lanús se meten en la pelea por un pasaje a los Play Off.

La 8ª Fecha del Clausura “Domingo Alfredo Riquelme” tuvo actividad este domingo, se jugaron los dos partidos que estaban programados y hubo triunfos de María y La China.

El Rojo de la Parroquia derrotó 2 a 1 a San José en cancha de Rivadavia. Thiago Heredia y Lucas Martínez marcaron los goles del triunfo. Hernán Chevez anotó el tanto del Sanjo.

Con el triunfo, María es escolta de Atlético Uruguay en la Zona B y logró la clasificación a los Cuartos de Final del certamen, lugar que ya tiene el Decano con su participación asegurada.

En el otro juego del domingo, en cancha de Engranaje, La China le ganó 3 a 1 a Lanús. Tras una primera etapa igualada sin goles y que tuvo como única incidencia la expulsión de Roberto Castillo en el Granate, en la segunda parte llegaron las emociones con gritos de gol.

Jair Gay y Cristian Suárez pusieron a La China 2 a 0 arriba, descontó Leandro Padilla para Lanús y Suárez nuevamente se hizo presente en el marcador para el 3 a 1 definitivo.

La China se mete en la pelea por un lugar entre los cuatro que clasificarán a Cuarto, en una Zona A que matemáticamente aún no tiene nada definido.

Síntesis

San José 1 – María Auxiliadora 1

Goles: Hernán Chevez (SJ); Thiago Heredia y Lucas Martínez (MA)

Árbitro: Gustavo Pérez

Asistentes: Federico Suffo y Matías De León

Cancha: Rivadavia

4ª División – San José 0 – María Auxiliadora 0

3ª División – San José 1 – María Auxiliadora 3

Veteranos – San José 1 – María Auxiliadora 1

La China 3 – Lanús 1

Goles: ST: 12’ Jair Gay (LCH), 18’ y 43’ Cristian Suárez (LCH); 25’ Leandro Padilla (L)

Expulsado: PT: 20’ Roberto Castillo (L)

Árbitro: Fabián Pérez

Asistentes: Daniel Voissard y Juan Carlos Ardetti

Cancha: Engranaje

4ª División – La China 0 – Lanús 2

3ª División – La China 0 – Lanús 1

Veteranos – La China 1 – Lanús 1

Posiciones

Zona A Pts. PJ G E P GF GC DF

Parque Sur 16 8 5 1 2 26 13 13

Gimnasia 14 7 4 2 1 12 4 8

Engranaje 13 8 4 1 3 14 11 3

La China 13 8 4 1 3 11 12 -1

Rivadavia 8 6 2 2 2 9 4 5

Agrario Rocamora 8 8 2 2 4 10 15 -5

Zona B Pts. PJ G E P GF GC DF

Atlético Uruguay 19 7 6 1 0 23 3 20

María Auxiliadora 15 7 5 0 2 15 13 2

Lanús 10 8 3 1 4 9 18 -9

Almagro 9 8 3 0 5 12 20 -8

Atlético Colonia Elía 2 7 0 2 5 2 14 -12

San José 1 8 0 1 7 6 22 -16

Goleadores

Apellido y Nombre Club Goles

Maidana Nicolás Parque Sur 9

Tournour Alan Parque Sur 7

Padilla Gabriel Almagro 6

Valdez Jorge Parque Sur 6

Gómez Ángel Atlético Uruguay 5

Suárez Cristian La China 4

Castillo Roberto Lanús 4

Davrieux Iván Agrario Rocamora 3

Guardia Osvaldo Atlético Uruguay 3

Martínez Jonathan Engranaje 3

Monge Juan Cruz Engranaje 3

Casse Hernán Gimnasia 3

Thea Gabriel Gimnasia 3

Ortmann Damián María Auxiliadora 3

Lucero Javier Rivadavia 3

Próxima Fecha (9ª)

Lanús vs. San José

Gimnasia vs. La China

Engranaje vs. Atlético Uruguay

Parque Sur vs. Rivadavia

Agrario Rocamora vs. Atlético Colonia Elía

María Auxiliadora vs. Almagro