Cambios en el Clausura Femenino, Semis y Final sin Cuartos de Final

El Departamento de Fútbol Femenino informa que ha resuelto en reunión del mismo la eliminación de los Cuartos de Final del Torneo Clausura “Tadea Jordan”. La Etapa Final incluirá solamente Semifinales y Final, a un único partido. Así lo comunicó quién está a cargo del Departamento, Adrián Pizurnia, explicando que tiene que ver con lo apretado del calendario y otros inconvenientes organizativos respecto de las canchas y los árbitros.

Por tal motivo se rectifica la información publicada en fecha 14 de Octubre de 2018 bajo el título “Tras la doble fecha hay cuatro clasificados a Cuartos de Final” dejando debidamente aclarado que no se jugarán Cuartos de Final y que clasificarán dos equipos de cada Zona directamente a Semifinales.

Con este nuevo panorama, la Zona A tiene clasificado a Semifinales a San Marcial y el restante lugar lo resolverán entre María Auxiliadora, Los Gorilas y Agrario Rocamora. En tanto que en la Zona B ya están en semifinales Almagro y Atlético Basavilbaso.

Posiciones

Zona A Pts. PJ G E P GF GC DF San Marcial 15 5 5 0 0 24 2 22 Clasificado María Auxiliadora 11 6 3 2 1 15 7 8 Los Gorilas 8 5 2 2 1 20 5 15 Agrario Rocamora 8 5 2 2 1 15 5 10 La China 6 5 2 0 3 9 16 -7 Racing TF 1 5 0 1 4 4 28 -24 Libertad 1 5 0 1 4 2 26 -24 Zona B Pts. PJ G E P GF GC DF Almagro 18 6 6 0 0 24 0 24 Clasificado Atlético Basavilbaso 16 6 5 1 0 18 4 14 Clasificado Don Bosco 11 6 3 2 1 11 4 7 Atlético Uruguay 9 6 3 0 3 14 4 10 Unión y Recreo 9 6 3 0 3 6 15 -9 Defensores del Oeste 5 6 1 2 3 2 5 -3 Lanús 1 6 0 1 5 0 24 -24 Engranaje 0 6 0 0 6 1 20 -19

Próxima Fecha (7ª – última)

Miércoles 24/10

Cancha: Almagro

18:00 San Marcial vs. Racing TF Zona A

19:15 Almagro vs. Atlético Basavilbaso Zona B

Domingo 28/10

Cancha: Unión y Recreo de San Justo

09:30 Unión y Recreo vs. Don Bosco Zona B

10:45 La China vs. Los Gorilas Zona A

12:00 Defensores del Oeste vs. Atlético Uruguay Zona B

13:15 Libertad vs. Agrario Rocamora Zona A

14:30 Lanús vs. Engranaje Zona B