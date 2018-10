Torneo Clausura 2018 “Tadea Jordan”

Programación Miércoles 31/10

Cancha: María Auxiliadora

18:00 María Auxiliadora vs. Almagro Cuartos de Final

Domingo 04/11

Cancha: Engranaje

10:00 Engranaje vs. La China Copa de Plata

11:15 Unión y Recreo vs. Lanús Copa de Plata

12:30 Libertad vs. Racing TF Copa de Plata

13:45 San Marcial vs. Atlético Uruguay Cuartos de Final

15:00 Agrario Rocamora vs. Don Bosco Cuartos de Final

16:15 Atlético Basavilbaso vs. Los Gorilas Cuartos de Final