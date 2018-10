Sumate: Se desarrolla la concientización para la detección temprana del cáncer de mama

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a octubre como “mes de sensibilización sobre el cáncer de mama”?, que el tipo más frecuente de cáncer en mujeres, cuya incidencia continúa en aumento a nivel global, ya que se estima que mueren más de medio millón mujeres al año por esta causa.

Es por esta razón que son constantes las campañas para realizar el diagnóstico precoz de esta enfermedad, desarrollando los programas integrales de lucha contra el mismo.

ALCEC

Alcec junto al Centro de Salud Giacomotti en colaboración con personal de la Municipalidad de Concepción del Uruguay y el Hospital Justo José de Urquiza, realizará un Censo en los barrios Cantera 25, San Isidro y Vicuña de nuestra ciudad. La encuesta se formulará a mujeres de entre 40 a 70 años.

Con el objetivo de concientizar a la población uruguayense sobre una de las principales causas de muerte evitables en el mundo, la Asociación de Lucha contra el Cáncer (ALCEC) de Concepción del Uruguay, inició hoy un Censo y difusión de acciones de prevención y detección precoz del Cáncer de Mama.

Rodrigo Elal, Ginecólogo del Hospital Justo José de Urquiza que participa de esta Campaña de Prevención, explicó que “van a ser encuestadas -pasando casa por casa de los distintos barrios- mujeres de entre 40 a 70 años. Se les va a preguntar si alguna vez se realizaron estudios, por ejemplo, alguna mamografía. Quienes nunca lo hayan hecho, se les dará un turno para que lo puedan realizar en el hospital Urquiza la próxima semana. Esta semana es la primera etapa de encuesta.”

Los turnos para chequeo se darán durante el censo a las mujeres que nunca se lo hayan realizado. Se las atenderá a partir del martes 22 de octubre en el Hospital Justo José de Urquiza, los días martes, jueves y viernes. A las 10 hs se realizarán las ecografías, a las 12 mamografías y a las 13 hs las atenderá la Ginecóloga Vanina Politti.

“Hemos notado que las personas que voluntariamente asisten a realizarse los controles, suelen ser las mismas que en ocasiones anteriores. Por eso notamos la necesidad de buscar nuevas mujeres para que puedan realizarse los estudios y llegado el caso, ser tratada preventivamente”, dijo Rodrigo Elal, Ginecólogo del Hospital Justo José de Urquiza.

Elal agregó “este año pensamos en una campaña diferente, ya no vamos a esperar que las personas soliciten la atención, sino que vamos a ir a buscarlas a los barrios. Es una modalidad diferente a campañas anteriores”.

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente entre las mujeres. El 90% de las etapas detectadas en forma temprana, son curables. “El autoexamen es importante pero lo realmente útil, es el estudio de las pacientes. Nosotros queremos llegar con un diagnostico inicial, cuando la lesión es de 1cm las posibilidades de cura son de un 90%” afirmó el profesional.

Esta campaña de prevención del Cáncer de Mama que organiza ALCEC, apunta a las mujeres entre 40 y 70 años, para insistir en que no dejen de realizarse lo controles anuales pertinentes. Debemos entender que la mamografía es un estudio muy importante de realizar.

Se suman

Por esta razón, la doctora Valeria Montañana, representante del servicio de ginecología y del servicio de oncología, con la participación del servicio de Mamografía Uruguay de la Clínica Uruguay y Diagnóstico Parra, lanzaron una campaña invitando a todas las mujeres a concurrir para informarse en el tema, para que la población conozca sobre la detección precoz del cáncer de mama, y la importancia de realizar un control anual.

A quienes les interese hacer el control, pueden reservar su lugar de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 horas o llamar a los teléfonos 434042 – 422374 – 430329 o por whatssapp al +54 9 3442-528988 o +54 9 3442-458597.

Importante reunión

Días pasado, señalaron desde ALCEC, integrantes de la Comisión de Prevención de Cancer de mama, se reunieron con referentes de las Áreas de Salud de la ciudad, para coordinar diferentes acciones a llevar a cabo por este tema.

Síntomas que se deben analizar (Autoexámen):

Un bulto que se palpa como un nudo firme o un engrosamiento de la mama o debajo del brazo. Es importante palpar la misma zona de la otra mama para asegurarse de que el cambio no sea parte del tejido mamario sano de esa área.Cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama.Secreción del pezón que se produce de forma repentina, contiene sangre o se produce solo en una mama.Cambios físicos, como pezón invertido hacia dentro o una llaga en la zona del pezón.Irritación de la piel o cambios en esta, como rugosidades, hoyuelos, escamosidad o pliegues nuevos.Mamas tibias, enrojecidas e hinchadas, con o sin erupción cutánea con rugosidad que se asemeja a la piel de una naranja, llamada “piel de naranja”.Dolor en la mama; particularmente, dolor en la mama que no desaparece. El dolor generalmente no es un síntoma de cáncer de mama, pero debe comunicarse a un especialista.

Campaña de ALCEC: “Tocate para que no te toque”

EL CÁNCER DETECTADO A TIEMPO, SE PUEDE CURAR

Consultanos para realizarte un chequeo:

Centro Oncológico: J.J de Urquiza 840 – Teléfono: (03442) 42-2294 – Oficina Nueva: Tibiletti 73 – Teléfono: (03442) 42-8709 – Nuevo Hogar de Tránsito: Pablo Lorentz 728 – Concepción del Uruguay // Entre Ríos // Argentina

Por otra parte, desde ALCEC, destacaron el compromiso local que se ve registrado en las acciones de diferentes comercios, clubes y vecinos en general, que se suman a la campaña de manera espontánea.