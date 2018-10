Solanas: “Este presupuesto no tiene futuro, le quita los sueños a los argentinos”

El diputado nacional Julio Rodolfo Solanas (FpV- Entre Ríos) brindó un encendido discurso para rechazar el Presupuesto Nacional 2019 en la sesión que la Cámara de Diputados desarrolla este miércoles. Aclaró que sólo acompañará el artículo referido a las Cajas de Jubilaciones no transferidas a la Nación.

En su intervención dentro del debate en la sesión que trató la llamada Ley de leyes, Solanas comenzó advirtiendo: “Evidentemente lo que le pasa al pueblo al argentino, al ciudadano, al vecino, al co-poblano no está reflejado en este presupuesto. Es un presupuesto que demuestra que el Presidente Macri y el gobierno de Cambiemos ha fracasado en su política económica, no porque lo digan las variables económicas o los grandes economistas sino porque el pueblo argentino, el asalariado, el que vive de un sueldo, el laburante no llega a fin de mes. Ese es el fracaso absoluto de este modelo económico de hace tres años en Argentina.”

“En los momentos de crisis este gobierno ha oído al Fondo Monetario Internacional y pretende con este presupuesto recortar los gastos en obras públicas, achicar las transferencias a las provincias, continuar con la quita de subsidios, ajustar la plantilla de trabajadores estatales, limitar los aumentos salariales, reformar el sistema de seguridad social. Esto absolutamente empeora la realidad de los argentinos y esto ya se vivió hace algunos años en Argentina.

También el Presidente nos ha manifestado que el modelo a seguir y que Argentina debe ser el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional, lo que es realmente una falacia.” Añadió el paranaense.

Sobre la situación actual Solanas afirmó que “El desastre de Argentina hoy, es qué pasa con los asalariados, con las pymes, con quitarle recursos a la Universidad pública, a la salud pública, a nuestros mayores, tiene que ver con escuchar al Fondo Monetario Internacional, y esto nos va a llevar seguramente a lo que sucedió en Argentina hace unos años: recesión, más ajuste y esto lo paga un solo lado de la balanza: el pueblo argentino. No los que especulan, no los que viven de la timba financiera, no los que son la minoría dominante en el país, y que además se han beneficiado por los distintos gobiernos”.

“Venimos de 12 años en los que nos sentimos orgullosos por los logros que ha tenido el pueblo argentino en materia de inclusión social y de derechos. Y este presupuesto no solamente ajusta, no solamente endeuda, sino que les quita los sueños a los argentinos”. Agregó reivindicando los gobiernos Kirchneristas.

En referencia al artículo que prevee retiros voluntarios en el estado inquirió “¿Es necesario el artículo 106? Ya se han echado de la administración pública casi 25.000 trabajadores. ¿Es necesario disponer de retiros voluntarios durante 2019? Esto es poner en vilo a miles y miles de trabajadores estatales, a quienes les ponen la espada de Damocles porque pueden ser echados de la administración pública. Esto desestabiliza a la familia argentina”.

Ante la problemática de la transferencia de recursos del Banco Nación, Solanas preguntó “¿Es necesario coartar las posibilidades de desarrollo de la banca pública con el Banco Nación y que las utilidades, 15.000 millones, pasen al Tesoro Nacional? cuando tendría que ser destinado al crédito blando para las pymes y para el desarrollo de la República Argentina. Esto está en el artículo 118 de este presupuesto, y queremos que se reflexione decididamente y no se les saquen las utilidades al Banco Nación porque esto genera inestabilidad en los trabajadores, con los cuales estuve en Concepción del Uruguay y Paraná”.

En relación a la polémica en torno al cobro de impuesto a la ganancias de mututales y cooperativas, Solanas sentenció “También decimos enfáticamente: las mutuales y cooperativas de la Argentina no tienen que pagar ganancias porque están exentas, y lo dice claramente la ley 20.337 porque las mismas están fundadas en el esfuerzo propio de sus fundadores y en la ayuda mutua y no persiguen fin de lucro. Por eso ratificamos nuestro dictamen en minoría de que se quite este artículo del presupuesto nacional”.

Refiriéndose al traspaso de subsidios al transporte el legislador afirmó “También le dan una inestabilidad manifiesta al sacar subsidios al transporte público de pasajeros a las provincias. El ámbar queda en la Capital Federal, no se le saca un peso porque tiene precio diferenciado, pero las provincias y los municipios van a pagar las consecuencias y nuestros usuarios van a pagar de 35 a 40 pesos el boleto. Es absolutamente injusto, y esto que se ha querido darle unos caramelos de 6.500 millones también es injusto porque 5.000 son para dos o tres provincias que no tienen Sube y el resto es para las demás provincias que tienen Sube”.

Luego interpeló a la bancada oficialista: “¿el oficialismo camina las calles? ¿Se encuentran con los compatriotas en cada lugar de nuestros barrios y ciudades? A este presupuesto la gente lo ha rechazado, el pueblo lo ha rechazado porque le quita las esperanzas; es un presupuesto que no tiene un norte en función de la historia y el presente de nuestros ciudadanos. Qué van a hablar de futuro si este presupuesto no tiene futuro, le quita los sueños a los argentinos. Por eso no lo vamos a acompañar”.

Con respecto a las cajas de jubilaciones sostuvo: “Sí voy a acompañar el presupuesto 69 que tiene que ver con las Cajas de Jubilaciones que no se transfirieron a la Nación”.

“Pero en el contexto en que está dado esto pone de rodillas a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, algo que los argentinos repudian y este Congreso de la Nación también pide a gritos que pasen por acá los acuerdos, que son secretos, y cuando las cosas son secretas embroman al pueblo. Por eso no voy a votar este Presupuesto”. finalizó el legislador.