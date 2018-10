Seria controversia con cruce de denuncias por viviendas en Colón

Esto irritó a los concejales de Cambiemos Colón, Soledad Torres y Aníbal Richard, quienes el día 26 de septiembre en el trisemanario colega de esa ciudad “El Observador Regional”, mencionaron en título de tapa y en pagina destacada una dura frase: “BASTA DE MENTIRNOS EN LA CARA”. En el desarrollo de la denuncia al medio colega, afirman frases tales como “que entre el 2016 y 2017 Nación hizo transferencias al municipio de Colón las cuales suman 73.000.000 millones de pesos… y que al día de hoy quedan sin procesar 32 millones y algo sin enviar ya que hay certificados (de obras) sin procesar”. Soledad Torres agregó “que adeudan rendiciones por 21 millones que ya fueron transferidos; y es el equivalente al total de la obra de 24.289%”.

Desde Colón, el cofundador del PRO de esa ciudad en 2009 y primer presidente de la ex Junta Departamental (hoy sin cargos políticos, aclara), Jorge Rausch al hacer las consultas respectivas dentro de su espacio y que según manifiesta, el referente histórico macrista, no pudo informarse de que además de las denuncias a los medios colegas se hicieran en la justicia; luego de más consultas a referentes provinciales y nacionales optó por hacer una presentación judicial en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay a cargo del Dr. Seró, Secretaría Nº 2 el pasado jueves.

Ante algunas consultas Jorge Rausch contactó que se tratan de muchos millones de pesos, y que si se denuncia en la prensa debe tener su correlato en la justicia la que en definitiva debe – si lo considera oportuno o viable -, realizará o no, una investigación.

Rausch dijo que se presentó a los fines de solicitar que por no saber si los Concejales Torres y Richard realizaron también la denuncia en el ámbito judicial, ya que a su pesar no fue correspondida su petición, hizo una presentación judicial (no una denuncia), para que se cite a ambos a los fines que ratifiquen o rectifiquen lo mencionado en la prensa, ya que se habla de decenas de millones de pesos y realmente no sabe si es real o se trata de una campaña política, toda vez que el intendente Mariano Rebord ya ha lanzado a su esposa Lambert como lo manifestara, mucho antes de los tres meses de la elección.

Agregó el macrista Jorge Rausch que no tiene ninguna apetencia política ni se ha lanzado con ningún otro espacio. Que solo lo inquietó ir a la justicia el hecho de la “orgía de dinero citada que estaría faltando de un solo tema de obras públicas”.

Que lo indigna solamente que se esté dilapidando dinero o que desde su propio espacio se digan cosas “para la tribuna”. Rausch se ubica hoy como un vecino contribuyente más de Colón, aclarando que sigue afiliado al PRO pero que no aspira a cargos políticos y que todo esto tiene un “tufillo” que no le cierra. Agregó copias del mencionado medio colega y de la presentación judicial con el “timbre – sello” de entrada en el Juzgado Federal.