Se conmemoró el Día de la Lealtad en Plaza Ramírez

La jornada del Día de la Lealtad, fecha tan cara pare el sentimiento peronista, comenzó en horas de la mañana de este miércoles cuando el peronismo uruguayense se instaló en plaza Ramírez con una carpa en la que se recolectaron alimentos no perecederos, para luego realizar una conferencia de prensa, a la espera de lo que fue el acto oficial que comenzó pasadas las 20 horas.

Los dirigentes destacaron su preocupación por la situación actual y destacaron que “La idea es estar juntos, en un frente común, contra este gobierno neoliberal que va en contra lo que nosotros más defendemos”.

Ya en horas de la noche, con gran cantidad de público, entre los que se encontraban diferentes referentes justicialistas, autoridades municipales y gremios, se dio apertura del acto, tras lo cual se realizó la colocación de ofrendas florales en la base de los bustos de Juan Domingo Perón y Eva Perón, dándose lectura de un documento que se reproduce seguidamente de manera textual.

17 de Octubre de 2018

Retomar la militancia activa, deber de ciudadano

Solidaridad con nuestros hermanos desplazados

Recuperar el gobierno en 2019

Frente Nacional Popular Democrático

A PARTIR DE 1945 CADA 17 DE OCTUBRE NOS CONVOCA CON DISTINTAS CONSIGNAS SIEMPRE DE LUCHA POR AVANZAR EN LA ACTIVACIÓN DE DERECHOS PARA EL PUEBLO.

TUVIMOS ALGUNOS 17 DE OCTUBRE QUE SI BIEN LA CONSIGNA DE LUCHA ESTUVO VIGENTE, PUDIERON SER FESTIVOS CELEBRANDO PODER VIVIR CON DIGNIDAD, CON UNA IMPORTANTE MEJORA EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO PERO SOBRE TODO AVIZORANDO UN FUTURO MÁS PROMISORIO PARA NUESTROS HIJOS Y NIETOS, PORQUE PODÍAMOS ACCEDER A LA SALUD, EL TRABAJO Y LA EDUCACIÓN COMO ELEMENTOS BÁSICOS PARA PODER PENSAR CON ESPERANZA EN LOS TIEMPOS VENIDEROS.

LAMENTABLEMENTE EN EL DEVENIR DE LOS 73 AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE AQUEL 17 DE OCTUBRE DE 1945 FUERON MÁS LOS AÑOS DE TERRIBLES AGRESIONES AL PUEBLO, QUE LOS QUE TUVIMOS PARA CELEBRAR. PERO AQUELLA JORNADA DEJÓ PARA TODOS LOS TRABAJADORES Y EXCLUIDOS UN SELLO INDELEBLE QUE TIENE ESCRITAS LAS PALABRAS LUCHA Y DIGNIDAD; ELLAS QUEDARON VIGENTES PARA SIEMPRE PORQUE EN UN MOMENTO FUERON LLEVADAS A LA PRÁCTICA, Y TODO EL PUEBLO SUPO QUE NO ERA UNA QUIMERA YA QUE LOS DERECHOS SE PODÍAN ACTIVAR Y NO SER SÓLO DECLARACIONES IDEOLÓGICAS DE BUENA VOLUNTAD.

APRENDIMOS QUE LA LUCHA DEBE REALIZARSE PARA CONCRETAR OBJETIVOS, QUE LOS GRANDES OBJETIVOS SE PUEDEN LOGRAR SÓLO DESDE LA ACCIÓN POLÍTICA PARA PODER INSTITUCIONALIZARLOS. LA OLIGARQUÍA Y LOS GRANDES PODERES MULTINACIONALES SIEMPRE FUERON CONSCIENTES DE ESTO Y TRATARON POR TODOS MEDIOS QUE LOS REPRESENTANTES DEL PUEBLO NO OCUPEN LUGARES EN LOS PODERES DEL ESTADO, YA SEA CON PROSCRIPCIONES, POR LA FUERZA BRUTA MEDIANTE GOLPES DE ESTADO O COOPTANDO PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POPULARES.

EL GRAN MOVIMIENTO HISTÓRICO QUE NACE EL 17 DE OCTUBRE DE 1945, LIDERADO POR EL GENERAL JUAN DOMINGO PERÓN Y SU COMPAÑERA Y ABANDERADA DE LOS HUMILDES EVITA, SIN DUDAS TRASCENDIÓ EN EL TIEMPO PORQUE NO FUE CONCEBIDO COMO UN PARTIDO LIBERAL CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL SIGLO DIECINUEVE, SINO COMO UNA CONJUNCIÓN DE TODOS LOS SECTORES SOCIALES QUE RESPONDEN A LOS INTERESES NACIONALES Y POPULARES, CON UNA COLUMNA VERTEBRAL, EL MOVIMIENTO OBRERO ORGANIZADO.

EL 17 DE OCTUBRE DE 2018 NOS ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE EXTREMA DEBILIDAD, SOBRE TODO DESDE LO INSTITUCIONAL, VEMOS AL MOVIMIENTO OBRERO QUE NO LOGRA TENER UNA CONDUCCIÓN UNIFICADA PARA PONERSE AL FRENTE DE LA LUCHA CONTINUA CON UN PLAN ESTRATÉGICO, MANTENIENDO SOLO RESPUESTAS AISLADAS Y ESPORÁDICAS QUE NO ALCANZAN A SER LA VOZ DE LA NECESIDAD DEL PUEBLO COMO TAMPOCO PARA EJERCER UNA OPOSICIÓN DURA Y EFECTIVA AL GOBIERNO OLIGARCA COLONIAL. TAMPOCO EL SECTOR POLÍTICO PUEDE DAR RESPUESTAS CONSOLIDADAS, SALVO ALGUNAS BUENAS INTENCIONES DE ALGUNOS SECTORES, NO SE VISLUMBRA UNA UNIDAD QUE ENFRENTE AL PODER NEOLIBERAL QUE NOS GOBIERNA, DE ESTA FORMA ES MUY DIFÍCIL AVIZORAR UN FUTURO A CORTO PLAZO DE UNA VIDA DIGNA PARA EL PUEBLO.

SIN LUGAR A DUDAS LA CONSIGNA DEL MOMENTO ES SOSTENER Y SER LA RESPUESTA PARA UNA GRAN PARTE DEL PUEBLO QUE VA QUEDANDO TOTALMENTE DESPROTEGIDO Y RELEGADO, APOSTANDO CON TODA LA FUERZA A LA CONFORMACIÓN DE UN FRENTE NACIONAL, POPULAR Y DEMOCRÁTICO, QUE LOGRE LA REPRESENTATIVIDAD POLÍTICA PARA LOGRAR VOLVER AL GOBIERNO EN EL 2019.

ESTAMOS SEGUROS QUE EL MOVIMIENTO NACIONAL JUSTICIALISTA SERÁ EL NÚCLEO DE ESE GRAN FRENTE CON TODOS SUS MILITANTES Y ESTRUCTURAS, PERO NECESITAMOS ORGANIZARNOS Y DEJAR DE LADO LOS EGOÍSMOS Y LAS AMBICIONES PERSONALES PARA RECORDAR QUE LA CONSIGNA TAMBIÉN ES PENSAR EN LOS QUE MÁS LA SUFREN, NIÑOS, DESOCUPADOS, JUBILADOS, DISCAPACITADOS, GRAN PARTE DE UNA SOCIEDAD QUE CLAMA POR VIVIR MEJOR, ALLÍ TIENE QUE ESTAR NUESTRA RESPUESTA.

EL ACTUAL GOBIERNO DE LA ALIANZA CAMBIEMOS NO ESCUCHA A LOS TRABAJADORES, NO ESCUCHA A NADIE, HACE DEL DIALOGO UN MONOLOGO Y AVANZA CON UNA POLÍTICA QUE HA LLEVADO A LA ARGENTINA AL BORDE DE LA QUIEBRA. LOS DATOS SON POR DEMÁS CATASTRÓFICOS. UNA DEVALUACIÓN DE LA MONEDA QUE SUPERA EL 100 % EN 9 MESES, UNA INFLACIÓN ANUALIZADA DEL 54,07 % EN C. DEL URUGUAY SEGÚN DATOS DEL CENTRO COMERCIAL LOCAL, TASAS DEL 70% ANUAL, UN ENDEUDAMIENTO EXTERNO QUE PARA ENERO PRÓXIMO EQUIVALDRÁ AL 110 % DEL PBI, UNA FUGA DE CAPITALES QUE YA SUPERO LOS 60 MIL MILLONES DE DÓLARES Y UNA DESTRUCCIÓN DEL EMPLEO QUE EN LOS PRIMEROS MESES DEL PRESENTE AÑO HA DEJADO EN LA CALLE A MÁS DE 107.000 TRABAJADORES Y QUE EN NUESTRA CIUDAD POR LA PARALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, FUNDAMENTALMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD, AFECTA A MÁS DE QUINIENTOS COMPAÑEROS CON SUS FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN SIN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER VIVIR, ESTA TREMENDA CRISIS NO FUE ORIGINADA POR CAUSAS EXTERNAS, NI POR HERENCIAS RECIBIDAS, MENOS AÚN POR LAS TORMENTAS QUE SOLO EXISTEN EN LA IMAGINACIÓN DE PRESIDENTE DEL QUE ESTAMOS SEGUROS SIEMPRE SUPO A QUE VINO, EL PRESIDENTE MACRI Y SU EQUIPO DE GOBIERNO ESTÁN HACIENDO LO QUE VENÍAN A HACER; ALGUNOS DE SUS OBJETIVOS FUERON LA ELIMINACIÓN DE LA RETENCIONES AL CAMPO Y LAS MINERAS, LA EMISIÓN DE LETRAS QUE GENERARON UNA GIGANTESCA BICICLETA FINANCIERA CON TASAS ASTRONÓMICAS QUE DESTRUYERON EL CRÉDITO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL, FUERON POR TODO Y AÚN MÁS, BLANQUEARON MILLONES DE DÓLARES DEL LAVADO DE DINERO DE EMPRESARIOS DELINCUENTES Y CORRUPTOS CON SENDOS PRONTUARIOS INTERNACIONALES, CON LA LEY PREVISIONAL HUNDIERON EN LA POBREZA A LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS, ELIMINARON ASIGNACIONES FAMILIARES QUE BENEFICIABAN A MÁS DE 500 MIL GURISES ARGENTINOS, NO TUVIERON PIEDAD AL MOMENTO DE AVANZAR SOBRE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, NIÑOS Y ADULTOS, Y HASTA ELIMINARON VACUNAS GRATUITAS DEL CALENDARIO OBLIGATORIO DE PREVENCIÓN, DESTRUYERON LAS ECONOMÍAS REGIONALES, FUNDIERON MÁS DE 8 MIL PYMES QUE GENERABAN EMPLEO GENUINO; TODO LO DICHO NOS LLEVA A ESTAR TOTALMENTE CONVENCIDOS QUE ESTE MODELO DE GOBIERNO NO ES IMPROVISADO, ESTAMOS FRENTE AL PODER DE LA DERECHA CASTIGADORA, SEPARATISTA Y DICTADORA DEL SIGLO 21.

AQUÍ EN ESTA PLAZA, CON LOS BUSTOS DE NUESTROS LÍDERES AL FRENTE, ESTAMOS HOY REVALIDANDO EN TODA SU PROFUNDIDAD EL 17 DE OCTUBRE DE 1945, PROMOVIENDO LA SOLIDARIDAD CON LOS COMPAÑEROS MÁS PERJUDICADOS POR ESTE RÉGIMEN DEMOCRÁTICO DE ORIGEN Y ABSOLUTAMENTE ILEGITIMO DESDE LA GESTIÓN. LA REALIDAD QUE NOS PROPONE LA OLIGARQUÍA GENOCIDA DEL GOBIERNO NACIONAL AMPARADA POR PARTE DEL APARATO JUDICIAL CORPORATIVO Y MAFIOSO ES MUY DOLOROSA, AVANZA DESDE LA PERSECUCIÓN MEDIÁTICA Y JURÍDICA A DIRIGENTES POLÍTICOS Y GREMIALES DEL CAMPO NACIONAL Y POPULAR Y CONTINÚA INTERVINIENDO SINDICATOS, MULTANDO A OTROS POR EJERCER SU DERECHO CONSTITUCIONAL A PROTESTAR, REPRIMIENDO TRABAJADORES, JUBILADOS Y ESTUDIANTES, CRIMINALIZANDO LA PROTESTA SOCIAL, TRATANDO DE AMEDRENTAR Y DIVIDIR, “APRETANDO” Y ENCARCELANDO DE LA MANO DE PERSONAJES QUE HASTA NOS HACEN DUDAR DE QUE EN LA ARGENTINA EXISTA EL ESTADO DE DERECHO, RESALTANDO, AL MOMENTO DE DESVIAR LA ATENCIÓN, COMO EMBLEMÁTICOS Y RESPONSABLES LOS NOMBRES DE LA EX PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER Y DE LA MILITANTE MILAGRO SALAS, Y AL SENCILLO Y TRÁGICO SOMETIMIENTO DEL DESEMPLEO Y LA MISERIA.

EL PAPA FRANCISCO ES RESPONSABLE DE HABER LANZADO LA ENCÍCLICA LAUDATO SI. ALLÍ CUESTIONA SERIAMENTE AL PODER ECONÓMICO MUNDIAL QUE EN FUNCIÓN DE MAXIMIZAR BENEFICIOS ESTÁ DESTRUYENDO EL PLANETA, PROFUNDIZANDO LA DESIGUALDAD SOCIAL Y CONDENANDO A MILLONES Y MILLONES DE HABITANTES DEL MUNDO A LA MARGINACIÓN Y LA POBREZA. EN SU TEXTO Y REFIRIÉNDOSE A LOS TECNÓCRATAS E INSENSIBLES MERCADERES MODERNOS, ADVIERTE QUE CON LENGUAJES ACADÉMICOS AFIRMAN QUE LOS PROBLEMAS DEL HAMBRE Y LA MISERIA EN EL MUNDO SIMPLEMENTE SE RESOLVERÁN CON EL CRECIMIENTO DEL MERCADO”.

“LAS FINANZAS AHOGAN A LA ECONOMÍA REAL” AGREGA…

“EL MERCADO POR SÍ MISMO NO GARANTIZA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y LA INCLUSIÓN SOCIAL”

VARIOS GOBERNANTES ACUSARON EL IMPACTO DE LA ENCÍCLICA, ENTRE ELLOS EL GRAN CIPAYO ARGENTINO MAURICIO MACRI.

ES EVIDENTE QUE ESTE PLAN DE GOBIERNO SOLO SE SUSTENTA EN ENDEUDAMIENTO, AJUSTE Y TRANSFERENCIA DE INGRESOS DE LOS SECTORES MÁS POBRES A LOS MÁS RICOS, NUESTRO PENSAMIENTO JUSTICIALISTA NO CONTEMPLA LA ACEPTACIÓN DE ÉSTAS METODOLOGÍAS, EXIGIMOS UN CAMBIO EN LA POLÍTICA ECONÓMICA, EN LA DEFENSA DE LA INDUSTRIA NACIONAL, PARA LAS PYMES Y LAS ECONOMÍAS REGIONALES, EN LA REGULACIÓN DE LAS IMPORTACIONES, EN LA RECUPERACIÓN DEL MERCADO INTERNO, REPUDIAMOS EL ACUERDO SUSCRIPTO CON EL FMI Y RECHAZAMOS LA PRETENDIDA REFORMA LABORAL QUE TODAVÍA TIENEN ENCARPETADA.

DESDE LO REGIONAL EXIGIMOS A NUESTRO GOBERNADOR QUE DECLARE LA EMERGENCIA OCUPACIONAL, ALIMENTARIA Y SANITARIA Y QUE EN EL ÁMBITO DE RECURSOS DÉ PELEA HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS POR LOS DERECHOS LEGÍTIMOS DE NUESTRA PROVINCIA; ESTAMOS PLENAMENTE CONVENCIDOS QUE NUNCA SE DEBEN PRIVILEGIAR LOS TEMAS COYUNTURALES POR SOBRE LOS TEMAS ESTRATÉGICOS, YA QUE TARDE O TEMPRANO DESTRUYEN LOS DERECHOS DEL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN E HIPOTECAN LA NACIÓN POR MUCHOS AÑOS.

DESDE ESTA PLAZA Y FRENTE NUESTROS LÍDERES, LES DECIMOS A LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES QUE NO VOTEN ESTE PRESUPUESTO NACIONAL 2019 DE MISERIA Y HAMBRE, LES HACEMOS SABER QUE DE VOTAR AFIRMATIVAMENTE TENDRÁN NUESTRO MÁS AMPLIO REPUDIO, POR ESTAR VOTANDO EN CONTRA DEL PUEBLO QUE LOS VOTÓ, LA ÚNICA VERDAD ES LA REALIDAD, RECHAZAMOS LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES.

SEAN VALIENTES Y CONSECUENTES CON EL COMPROMISO ELECTORAL, EL PUEBLO SEGURAMENTE LOS ESTÁ OBSERVANDO, SUS VOTOS DEBEN SER POR EL NO AL PRESUPUESTO 2019 DEL FMI QUE PROPONE EL GOBIERNO NACIONAL QUE IMPLICA MÁS HAMBRE Y OCUPACION EXTRANJERA.

LA ÚNICA GOBERNABILIDAD SE GENERA CUMPLIENDO CON EL PUEBLO. LA LEALTAD NO SE NEGOCIA.

LA HISTORIA NOS UBICA FRENTE A SITUACIONES A LAS QUE TENEMOS QUE RESPONDER, ES MOMENTO DE RECURRIR A TODA NUESTRA EXPERIENCIA DE LUCHA Y CONCRECIONES, DEBEMOS SENTIRNOS PARTE INSEPARABLE DEL PUEBLO; JAMÁS DEBEMOS RENUNCIAR A LA DIGNIDAD Y A LOS DERECHOS CONQUISTADOS, NO EXISTE DEMOCRACIA CON EL PUEBLO HAMBREADO Y DEPRIMIDO.

COMO PERONISTAS SABEMOS BIEN QUE SE IMPONE LA RESISTENCIA ACTIVA PARA RECUPERAR EL GOBIERNO Y LA ÚNICA VÍA QUE CONOCEMOS Y POR LA QUE SIEMPRE LO HEMOS HECHO ES POR EL VOTO POPULAR, LO ÚNICO GRANDE QUE RECONOCEMOS EN NUESTRA QUERIDA PATRIA ARGENTINA ES EL PODER DEL PUEBLO UNIDO, ORGANIZADO Y MOVILIZADO; DE SER ASÍ SOMOS CAPACES DE VOLVER A TORCER, UNA VEZ MÁS EL RUMBO DE LA HISTORIA.

HACE MÁS DE 2000 AÑOS ALGUIEN DIJO:

“LOS PODEROSOS DE LAS NACIONES LAS DOMINAN COMO SEÑORES ABSOLUTOS, Y LOS GRANDES LAS OPRIMEN CON SU PODER, QUE NO SEA ASÍ ENTRE VOSOTROS, SINO QUE EL QUE QUIERA SER GRANDE SEA EL SERVIDOR”.

LA LUCHA ES HOY TENER BIEN EN ALTO LAS BANDERAS DEL 17 DE OCTUBRE DE 1945.

INDEPENDENCIA ECONÓMICA, SOBERANÍA POLÍTICA Y JUSTICIA SOCIAL.

ESTAMOS SEGUROS QUE LO LOGRAREMOS.-