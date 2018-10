Se capacitará sobre las prácticas y la normativa vigente del Sistema Penal Juvenil de Entre Ríos

Las jornadas comenzarán el 26 de octubre y podrán participar Magistrados, Funcionarios, integrantes de Equipos Técnicos interdisciplinarios, personal administrativo del Poder Judicial entrerriano, Personal del COPNAF y de la División Minoridad y Violencia Familiar de la Policía de Entre Ríos.-

El próximo viernes 26 de octubre comenzarán unas jornadas organizadas por el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial “Dr. Juan Bautista Alberdi” sobre “Sistema Penal Juvenil de Entre Ríos. Prácticas y Normativas Vigentes”, que continuarán los días viernes 2 y jueves 15 de noviembre, de 16 a 19 horas.-

El temario contempla para el primer día la Ley Nº 10.450, su ámbito de aplicación; el proceso con adolescentes no punibles; las contravenciones, el principio y garantías proceso penal; las medidas de coerción procesal; las reglas para el juicio y pautas para la determinación de las medidas judiciales; la integración de sentencias, las medidas alternativas al proceso y a la sanción, y el juicio abreviado por una parte, y luego el rol del Fiscal y Defensor en el Proceso Penal Adolescente, la investigación penal preparatoria; las normas fundamentales, la aprehensión sin orden judicial; el principio de oportunidad; el art. 93/100 ley 9861; el derecho de defensa – defensa especializada – 40. 2 CDN-; el rol del Ministerio Público Pupilar en procesos abreviados y alternativos.-

En el segundo encuentro se tratará la determinación judicial de la pena a través de análisis de la jurisprudencia de la CSJN, Sala Penal STJER y Cámara de Casación Penal. Mientras que en la tercera y última clase se capacitará sobre el rol del Equipo Técnico en las distintas etapas del proceso penal; la pregunta por el sentido de la intervención y el concepto de responsabilidad; el concepto del sujeto peligroso objeto de tutela al sujeto responsable; las funciones del Co.P.N.A.F. en la ley Nº10.450.; el programa libertad asistida y centros socio-educativos de régimen cerrado; el abordaje de adolescentes no punibles; los protocolos de intervención y la Mediación Penal Juvenil: Protocolo en Mediación penal juvenil restaurativa y acuerdos restaurativos.-

Todas las jornadas se realizarán de 16 a 19 horas en el Salón de Actos del STJER, y serán disertantes la Dra. Marcela Davite (Vocal de la Cámara de Casación Penal de la ciudad de Paraná), el Dr. Pablo Barbirotto (Juez Penal de Niños y Adolescentes de la ciudad de Paraná), Claudia Geist, (Secretaria de la Cámara de Casación Penal de la ciudad de Paraná), el Dr. José Ibarzábal (Secretario Juez Penal de Niños y Adolescentes de la ciudad de Paraná), la Lic. en Psicología Luciana Sarmiento (Integrante del Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado Penal de Niños y Adolescentes de la ciudad de Paraná), el Dr. Horacio Valente (Sub. Director de Prog. Y Dispositivos Penales (Co.P.N.A.F), El Dr. Franco Bongiovanni (Fiscal de la ciudad de Paraná), la Dra. Susana Carnero y Dr. Miguel Fernández (Defensores de la ciudad de Paraná) y el Dr. Rodrigo Juárez (Director Ejecutivo de la Oficina de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos –OMA-).-

La actividad está dirigida a Magistrados, Funcionarios, integrantes de Equipos Técnicos interdisciplinarios, personal administrativo del Poder Judicial entrerriano, Personal del COPNAF y de la División Minoridad y Violencia Familiar de la Policía de Entre Ríos; es gratuita y los cupos son limitados, por los que los interesados deberán inscribirse a través de la Web del Instituto “Dr. Juan Bautista Alberdi” .-