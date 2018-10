Rocamora sale a la ruta para visitar a Racing y Ciclista

Tras haber debutado en la División Centro Sur de la Liga Argentina de Básquetbol con un ajustado triunfo ante Parque Sur, Tomás de Rocamora jugará este fin de semana como visitante ante el ascendido Racing de Chivilcoy y Ciclista Juninense; sábado y domingo respectivamente. Para estos dos compromisos la delegación del Rojo viajará bien temprano este sábado con 11 jugadores y su cuerpo técnico completo.

El encuentro ante Racing irá este sábado desde las 21:30 y la terna arbitral estará conformada por Alejandro Trías, Raúl Sánchez y Edelmar Biset. Luciano Yaman será el Comisionado Técnico en el estadio Oscar y Alfredo Barca.

Tras haber tenido el día lunes libre el plantel que dirige Juan Manuel Varas trabajó en doble turno de martes a jueves, mientras que este viernes lo hizo solo en horas de la siesta para dejar lista su preparación. La salida hacia Chivilcoy se producirá a las 7:30 del sábado, en dicha ciudad realizará el pernocte para viajar hacia Junín el domingo donde, a partir de las 21, jugará con Ciclista.

Los jugadores que viajan, son: Facundo Gago y Exequiel Gaído (bases); Mauro Araujo, Francisco Pag y Justo Catalín (escoltas); Dominique Shaw y Galo Impini (aleros); Manuel Olocco y Tomás Verbauwede (ala pivotes); Agustín Paparini y Arlando Cook (pivotes)

Un partido especial

El escolta Mauro Araujo, quien viene de anotar 16 puntos ante Parque Sur y redondear una muy buena labor, se refirió a lo que serán estos dos partidos y en particular el que tendrá lugar ante su ex equipo: Ciclista Juninense.

“Va a ser la primera vez que juegue en Junín después de que me fui, fueron dos años lindos que jugué en Ciclista y vamos a ver cómo me recibe la gente; espero que se acuerden bien aunque no creo… Tengo muchos amigos que juegan ahí, ya están las chicanas y apuestas por mensaje, así que estoy esperando el día y con el plus que estarán mis amigos y familiares en la tribuna”, dijo.

Respecto a lo que será esta primera gira, reflexionó: “Serán dos partidos muy duros. Para Racing será el primero de local después del ascenso, vienen de perder dos partidos en la última pelota así que creo que van a salir a comerse la cancha; como los caracteriza a los equipos de Chivilcoy. Después, sabemos que Ciclista se hace fuerte en su cancha, tiene una localía importante que se respeta todos los años; queremos ir tranquilos, paso a paso, primero en Chivilcoy y después en Junín pero tratando de llevarnos los dos partidos”.