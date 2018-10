Regatas debuta en el Torneo Federal

Se inicia una nueva temporada del Torneo Federal y con ello Regatas Uruguay pone de manifiesto una vez más sus ilusiones. Los Celestes, que serán partícipes de esta 7ma edición, afrontarán mañana un juego crucial de visitante en el José María Bértora cuando enfrente a Central Entrerriano a partir de las 21:30 hs.

Mucho se habla de este plantel joven con hambre de Gloria, que ha demostrado en las Copas jugadas amistosamente – COPA RUS (Regatas Uruguay Campeón, Atlético Tala, La Unión de Colón y San José) -COPA CIUDAD (Regatas Uruguay Campeón, Parque Sur, Rocamora, Zaninnetti) – su jerarquía confirmando el gran momento de la disciplina en la Institución.

A las claras habla Joaquín Baeza, el base cordobés, que llega a Regatas luego de seis años, para vestir la camiseta en su segunda temporada celeste.

– Es tu segunda oportunidad en REGATAS, qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de volver? “Lo que me llamó volver fue que me quedó esa espina clavada de no haber podido ascender con el club,.. quiero una revancha…”

– Cómo ves al equipo para afrontar esta temporada? Se han ensamblado las piezas o falta trabajar aún más? “Creo que el equipo está entrenando muy bien y cada uno sabe su rol, sólo falta demostrarlo el viernes nada más…”

– Cómo te preparas para el inicio? Sobre todo, sabiendo que la primer fecha es de visitante en Central? “Me preparo como lo hice siempre, de la misma manera, sea Central o sea cualquier equipo… tratando de llegar de la mejor manera…”

– Cuáles son tus expectativas personales para la temporada? “Mis expectativas como la de todo el equipo y la del club son altas… así que hay que saber vivir con esa presión… “

– Cuáles son los objetivos y metas deportivas que se han planteado como equipo para esta temporada? “Los objetivos y metas van de la mano. Primero formar un buen equipo, segundo jugar bien al básquet y tercero cumplir el sueño que tiene el club…”

– Mensaje para la familia CELESTE en este inicio de temporada: “El mensaje es simple; la gente del club sabe y desea tanto como nosotros cumplir el objetivo… Solo espero que podamos disfrutar todos juntos de esta temporada.. Y que NO dejen de acompañar al equipo en las buenas y en las malas…”