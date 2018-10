Rechazaron el pedido de excarcelación para Emiliano Torrán, acusado de la muerte de Emiliano Chaix

En las últimas horas se conoció el rechazo al recurso que interpuso ante el Tribunal de Casación el Dr. José Esteban Ostolaza, Defensor Técnico de Emiliano Torrán, acusado de la muerte de Emiliano Chaix tras un incidente de tránsito ocurrido en julio de este año.

A través de este recurso se pedía la excarcelación de Torrán, contra la resolución del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay del 14 de septiembre pasado, por la cual se resolvió confirmar la resolución emitida por la Sra. Jueza de Garantías Nº2, Dra. Melisa María Ríos de fecha. Por tal motivo no se hizo lugar al recurso de apelación y Torrán continuará detenido.

Según lo expuesto por la defensa del detenido, se afirma “que ni la gravedad del delito ni el monto de la pena son suficientes para disponer el encierro con prisión preventiva si estos no demuestran fehacientemente que están unidos a un fin cautelar del proceso, evitando la fuga del imputado o el entorpecimiento en la investigación y destaca en tal sentido que la causa ya se encuentra en ciernes de elevarse a juicio oral y público”.

También cuestiona que “se considere como indicio un problema existente en la Alcaldía donde Torrán estuvo alojado y concluye en que se le exige inconstitucionalmente al imputado la carga de probar que no entorpecerá la investigación”.

Entre algunas de las tantas argumentaciones para denegar el pedido se explicita que se “tuvo en cuenta también para denegar el arresto domiciliario lo informado por la Licenciada Florencia Sanz -psicóloga de la Fundación 90 días- en cuanto a la manipulación que Torrán ejerce sobre sus padres y la labilidad del control parental, característica de personalidad que fue vivenciada por la jueza de garantías en la audiencia de fecha 03/09/2018; y descartó, por no encontrarlo debidamente probado, aceptar como indicador válido de la agresividad del imputado el informe referente al disturbio acontecido en la Alcaldía de la Comisaría invocado por la fiscalía y la querella”.