Prestaron juramento los concejales juveniles de 10 escuelas de Villaguay

Fueron cuarenta en total (dos titulares y dos suplentes) los jóvenes que anoche prestaron juramento como concejales juveniles de Villaguay en representación de diez escuelas secundarias de la ciudad. Fue durante un acto celebrado en el salón David Blejer, presidido por la intendente Claudia Monjo, el senador Mario Torres y el viceintendente Raúl De Bernardi.

La ceremonia, que contó con la participación de numerosos docentes y padres de estudiantes, se inició con un discurso de Rodrigo Aguirre, un joven que ya desempeñó el rol de concejal juvenil en anteriores ediciones y que anoche relató su experiencia ante los nuevos ediles.

“Es una experiencia única que sirve para ejercitar el debate democrático. Y eso, en tiempos de tantas discusiones que no construyen nada, toma aún más valor”, subrayó Rodrigo. Y en ese contexto agradeció al municipio por brindar a los jóvenes de Villaguay “la posibilidad de hablar, expresarse, plantear sus inquietudes y aportar de esa forma a la construcción de una democracia más fuerte”.

Luego, el viceintendente Raúl de Bernardi resaltó que la Concejo Juvenil es “de enorme importancia porque permite a estudiantes, docentes y jóvenes vivir la experiencia de legislar, que a veces no se conoce tanto”. Además, resaltó que se trata de un ámbito de gran relevancia “porque no debemos olvidarnos que en este país no siempre hubo espacios de debate y por ello debemos seguir promoviendo el fortalecimiento de la democracia y el conocimiento de sus instituciones”.

A su turno, el director municipal de Juventud, Gonzalo Romero Artaza, sostuvo que el Concejo Juvenil “es una herramienta de enorme importancia para la democracia participativa, donde todas las voces serán escuchadas y donde todos podremos expresar equitativamente nuestros deseos e intereses”.

“Como villaguayenses debemos estar orgullosos de tener jóvenes que son oro y que nos representan ante todo el mundo; y también de tener jóvenes que son oro, aquí en esta sala. Los jóvenes no son el futuro, sino el presente, que seguirán escribiendo con el puño apretado y con el corazón encendido la biografía de nuestro pueblo”, concluyó el director de Juventud.

Finalmente, la intendente Claudia Monjo resaltó la importancia de “brindar a los jóvenes un espacio de debate que les permita no sólo expresar sus ideas y enriquecerlas en la discusión con sus pares, sino también conocer el funcionamiento de las instituciones democráticas”.

Tras los discursos de apertura, el viceintendente Raúl de Bernardi tomó juramento como presidente del Concejo Juvenil a Gonzalo Romero Artaza (la ordenanza estipula que esa función sea desempeñada por el director de Juventud), quien a su vez hizo lo propio más tarde con cada uno de los representantes de las escuelas villaguayenses que se sumaron a la propuesta.

Las sesiones del Concejo Juvenil se desarrollarán el martes y miércoles de la semana próxima a las 19 y el jueves a las 20. Allí, los jóvenes presentarán y debatirán sus proyectos, los que más tarde serán evaluados por un jurado que integrarán un concejal por cada bloque, el titular del cuerpo deliberativo municipal y el presidente del Concejo Juvenil.

ESCUELAS Y REPRESENTANTES

ESJA Nº44:

Nuñez Lidia Griselda, Dni Nº 35.710.149 (Titular)

Retamar, Carlos Miguel Angel, Dni Nº 31.678.066 (Titular)

Luna, Delia Romina, Dni Nº 36.651.730 (Suplente)

Noguera, Maximiliano Gabriel, Dni Nº 39.588.048 (Suplente)

Docentes Asesores:

Gómez, Mirta , Dni Nº 20.604.177

Luna, Marta , Dni Nº 23.539.082

ESJA Nº 42 “Florencio Sanchez”:

Terraza, Daniela Agustina, Dni Nº 41.044.280 (Titular)

Reding, Walter Omar, Dni Nº 33.564.035 (Titular)

Micheloud, Cecilia Vanesa, Dni Nº 31.617.926 (Suplente)

Van Opstal, Marcos Damián, Dni Nº 42.600.444 (Suplente)

Docente Asesor: Montaña, María Lucía, Dni Nº 28.675.172

Escuela de Educación Integrada Nº 33 “Nuevo Horizonte”:

Arriondo, Luis Julio, Dni Nº 42.602.374 (Titular)

Bravo, Verónica Trinidad, Dni Nº 43.114.826 (Titular)

Garay, Rita María Eugenia, Dni Nº 43.114.976 (Suplente)

Servin, Juan, Dni Nº 41.119.617 (Suplente)

Docentes Asesores:

Bernard, Ingrid Magalí, Dni Nº 36.005.333

Rigali, Andrea Dni Nº 27.813.225

Reynoso, Roxana, Dni Nº 27.427.777

González, Sonia, Dni Nº 22.306.371

Instituto D-241 “Jesús Buen Pastor”:

Migliarini, Martina De Los Milagros, Dni Nº 45.029.994 (Titular)

Nuñez, Milagros Evangelina, Dni Nº 44.981.349 (Titular)

Belgeri, Yanella Belén, Dni Nº 45.047.012 (Suplente)

Cóceres, Valentina Mailén, Dni Nº 45.047.148 (Suplente)

Docente Asesor: Fernández, Andrea, Dni Nº 27837226

Escuela Secundaria Nº 7 “Dr. René Favaloro”:

Martínez, Rodrigo, Dni Nº 42.352.811 (Titular)

Ramos, Estefanía, Dni Nº 43.342.005 (Titular)

Angelino, Jorge, Dni Nº 43.114.969 (Suplente)

Silva, Valentina, Dni Nº 43.342.023 (Suplente)

Docentes Asesores:

Bernardiz, Pamela Celeste Judith, Dni Nº 31678012

Garzón Elba Beatriz, Dni Nº 18507929

Escuela Secundaria Nº 17 “Olga Blanc”:

Gonzalez, Adriana Itati, Dni Nº 44.441.026 (Titular)

Taylor, Gabriel, Dni Nº 44.323.483 (Titular)

Barreto, Daniela Dni Nº 44.623.417 (Suplente)

Robles, Priscila, Dni Nº 43.756.114 (Suplente)

Docentes Asesores:

Ballatore Mónica, Dni Nº 25.243.127

García Andrea, Dni Nº 25.243.468

Eeat Nº 2 “Justo José De Urquiza”:

Retamar, Lourdes Micaela, Dni Nº 43.539.362 (Titular)

Falconi, Maria Laura, Dni Nº 42.487.743(Titular)

Herlein, Agustín Ezequiel, Dni Nº 43.680.789 (Suplente)

Burali, Dante, Dni Nº 43.380.996 (Suplente)

Docente Asesor:

Figueroa, Mario Alberto, Dni Nº 13.967.167

Escuela Secundaria Nº 1 “Prof. Leopoldo Herrera”:

González, Ana Paula, Dni Nº 43.756.184 (Titular)

Wasinger, Cinthia, Dni Nº 42.069.794 (Titular)

Gaitán, Agustina, Dni Nº 43.756.207 (Suplente)

Gelvez, Camila Ayelén, Dni Nº 43.342.952 (Suplente)

Docentes Asesores:

Echániz, Alicia Noemí, Dni Nº 16.796.294

Pepey, María Laura, Dni Nº 24.488.932

Escuela Secundaria Nº 4 “Martiniano Leguizamón”:

Villarreal Romeou, Juliette, Dni Nº 44.789.630 (Titular)

Rietti, Florencia, Dni Nº 44.749.462 (Titular)

Mesa, Federico, Dni Nº 43.538.856 (Suplente)

Bonelli, Lourdes, Dni Nº 45.033.664 (Suplente)

Docente Asesor:

Fleita, Emmanuel Osvaldo Ariel, Dni Nº 34.875.421

Instituto D57 “La Inmaculada”:

Vales, María Carolina, Dni Nº 43.295.173 (Titular)

Van Cauwenberghe, Gianella, Dni Nº 43.295.174 (Titular)

Tamay, Tomás, Dni 43.538.827 (Suplente)

Schiavoni, Giuliana Dni Nº 44.013.908 (Suplente)

Docente Asesor:

Schierloh, María Valeria, Dni Nº 23.539.521