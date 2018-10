Oscar Balla dijo que todavía es Secretario de Trabajo y que está tranquilo porque hizo las cosas bien

Hoy entregó un informe a la ministra Romero que ayer le pidió dar un paso al costado. Asegura que tiene invitaciones del Gobierno de Mendoza que justifican sus actividades en esa provincia.

nte el pedido de renuncia solicitado por la ministra de Gobierno, Rosario Romero, el secretario de Trabajo, Occar Balla, cuestionado por viajar a un torneo de fútbol de Veteranos con viáticos de la provincia, indicó que tiene pruebas que indican lo contrario.

El pedido de renuncia aduce que su viaje, no tuvo nada que ver con cuestiones laborales sino con actividades personales, y que se había utilizado un auto oficial y viáticos para la estadía en la provincia cuyana.

“Se está tramitando un expediente administrativo en el cual contesté un pedido de informe del viaje y estoy esperando que se resuelva. Ahí veré qué medidas adopto. Quiero que quede en claro en el sumario si soy responsable, pero si no lo soy, que quede claro que no lo soy”, dijo el funcionario a LT15.

Balla indicó que sigue siendo secretario de Trabajo hasta tanto se aclare su situación y que tiene pruebas que justifican su viaje a Mendoza. “Tengo la invitación del gobierno mendocino donde se me participa de reuniones laborales, así como también se me invita a la inauguración del Torneo Argentino de Veteranos de Fútbol. Llegué el día jueves a Mendoza y me reuní con autoridades del gobierno mendocino. A la mañana siguiente, íbamos a la inauguración del torneo y después, a partir de las 10 de la mañana, íbamos a tener una reunión de trabajo que, por mi accidente, no se pudo concretar”, relató.

Por otra parte el secretario de Trabajo señaló que, antes de viajar, el día martes, hizo un reporte donde informa de las actividades que realizaría en Mendoza, incluida su participación en el torneo de fútbol de veteranos.

Esta mañana Balla presentó el informe requerido por la ministra, tal como acordaron en la reunión del lunes por la tarde. “Estuve reunido con ella y me pidió que dé un paso al costado. Pero, primero, quiero que se resuelva el expediente”, dijo para luego adelantar que es probable que renuncie por toda la repercusión que tuvo el tema en los medios. “No quiero generarle problemas al Gobierno provincial”, apuntó.

Por último, el secretario dijo sentirse tranquilo: “Hice las cosas bien. Avisé todas las actividades que iba a realizar en Mendoza. Estoy tranquilo”.

Fuente UNO