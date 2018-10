MUESTRA ANUAL DE LOS TALLERES DE CULTURA La exposición de trabajos en el salón abrirá sus puertas a las 19 horas, y la muestra artística tendrá lugar frente a la plazoleta de la Madre desde las 20 horas. La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Elisa invita a la comunidad en general a acompañar a alumnos y talleristas en la muestra anual de trabajos los días viernes 2 y sábado 3 de noviembre. Habrá una muestra estática en el interior del salón “Heraldo Peragallo” y otra artística frente a la plazoleta de la Madre. La exposición de trabajos en el salón abrirá sus puertas a las 19 horas, tanto el viernes como el sábado. Exhibirán sus trabajos alumnos de los siguientes talleres: Arte Infantil, Arte terapéutico, Aprendemos jugando, Cocinerito, Costura, Crochet, Tejido a dos agujas, Cestería, Extensión teatral (abuelos), Modelado e-poxi y dibujo digital, Literatura, Panificación y Cerámica. Mientras que la muestra artística tendrá lugar frente a la plazoleta de la Madre desde las 20 horas, ambos días. Los talleres involucrados en ésta son: Folclore, Ensamble musical (Intervienen todos los talleres de canto y música), Canto, Coro de Niños, Acordeón y teclado, Batería, Guitarra y bajo, Guitarra y canto e Instrumentos de viento. Con mucho entusiasmo, alumnos y docentes preparan estas dos jornadas para ser compartidas con toda la comunidad, a modo de cierre del trabajo desarrollado durante el corriente año. #muestraanual #talleresculturales #VillaElisa NUEVA PRESENTACIÓN DE MAESTROS ERRANTES Será éste viernes 26 de octubre a las 18 horas en instalaciones del Club Sauce. El programa de Maestros Errantes 2018 propone un próximo encuentro, mañana viernes 26 de octubre a las 18 horas en instalaciones del Club Sauce. Se abordarán diversos temas como: Buenas Prácticas, escuelas que enseñan Educación Sexual Integral (ESI) desde la promoción de los derechos; Políticas transversales, presentación a cargo de la Coordinadora Provincial Nora Romero; ESI, cargo de la Lic. en Psicología Diana Cáceres (formada en educación sexual escolar, Sexología clínica, profesora de Educación superior, capacitadora de diversas instancias de ESI y técnica del equipo ESI Entre Ríos) y Derecho: a cargo de la abogada especialista en derecho laboral, Dra. Virginia León (diplomada en estudios de género y asesora de la Coordinación de Políticas Transversales). La jornada está destinada a Docentes de todos los niveles y modalidades. La Municipalidad de Villa Elisa continúa apoyando el Programa Maestros Errantes, el cual representa una valiosa herramienta para los docentes ante los desafíos de la educación del siglo XXI. #MaestrosErrantes ACTUACIÓN DEL GRUPO DE TEATRO “¿QUE VES CUANDO ME VES?” Proyectarán el cortometraje “La Mula” y presentarán la obra “La Boda del Siglo”. Integrantes de la Comisión Directiva del Hogar Rural Camino a la Integración, conjuntamente con autoridades municipales de Villa Elisa y la Concejal Alejandra Barboza, invitan a la comunidad a participar de la proyección de cortometraje “La Mula”. La proyección será hoy jueves 25 de octubre a las 15 horas en el salón “Heraldo Peragallo” en el marco de la campaña del Hogar Rural denominada “Somos Uno Más”. “La Mula” fue filmada por un grupo de jóvenes con discapacidad de la ciudad de Paraná, los cuales integran el grupo de teatro “¿Qué ves cuando me ves?”. Se trata de una producción cinematográfica de fuerte contenido social, se expuso en diferentes salas y ha participado en festivales nacionales e internacionales. Mientras que a las 20 horas, los actores de “¿Qué ves cuando me ves?” presentarán la obra “La Boda del Siglo”, con entrada libre y gratuita. Se invita a la comunidad en general a fortalecer el lema “Somos Uno Más” acompañando a los jóvenes actores que nos visitarán éste jueves. #lamula #labodadelsiglo #discapacidad #SomosUnoMas