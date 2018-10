Noticias de Villa Elisa

RELANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA “VOLVAMOS A LA ESCUELA”

Tienen como finalidad incentivar a jóvenes y adultos mayores de 18 años a la formación educativa, a culminar con el nivel primario y secundario.

En la mañana del viernes, el Secretario de Gobierno, Aníbal Faure; la Pte. del Concejo Deliberante, Mirta Bonnot; referente de la Oficina de Empleo local, Jonatan Collazo; Coordinador Dptal. de Educación de Jóvenes y Adultos, Fernando Graziani y representantes de las instituciones educativas adheridas, relanzaron la Campaña “Volvamos a la Escuela”.

Ésta campaña tiene como finalidad incentivar a jóvenes y adultos mayores de 18 años a la formación educativa y a culminar con el nivel primario y secundario. El mercado laboral es cada vez más exigente por eso estar formado genera inserción y oportunidades laborales.

Cada una de las instituciones adheridas a la campaña tiene su particular oferta académica, brindando distintas opciones a sus alumnos.

Escuela N°48 José de Oro: Primario y secundario para jóvenes y adultos. E. Francou 1492, de 18:30 a 22:30 // 03447 480210escuelanocturna48@hotmail.com

Escuela de Educación Integral Centenario. Talleres De Formación Laboral. De 12 a 16 hs. Av. Mitre 685- Tel. 480632 especial29centenario@hotmail.com

Escuela Nº 123 Nuestra Señora de Fátima. Terminalidad Primaria y Talleres De Formación Laboral. De 18.30 hasta las 22.30. Blvd. Churruarín 1247, Tel 03447/482152.

Asociación Civil “LA Fragua”. Bachillerato Acelerado para adultos a Distancia. Aula Satelital. H. de Elía 1489 de 8 a 12 y 16 a 20 tel: 03447 481779.

También se puede obtener más información en la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa Elisa, Pbtero. Hofflack 1447, tel. 480-235 y conocer las herramientas para acompañar la terminalidad educativa. #VolvamosALaEscuela

FIN DE SEMANA TEATRAL EN VILLA ELISA

Mañana sábado 20 de octubre, a las 19:30 horas, se presentará “Simplemente José” en instalaciones de La Fragua (calle Héctor de Elia y Estrada).

Simplemente José

El pasado sábado, en el marco del Segundo Multievento de Cultura Comunitaria, el actor, director y dramaturgo colombiano, Giovanni Largo León, presentó su unipersonal, “Simplemente José” en el centro cultural La Fragua.

A través de las gestiones realizadas desde la Dirección Municipal de Cultura, se logró la presentación de ésta excelente puesta teatral, la cual de manera poética y descarnada plantea el desplazamiento del hombre rural colombiano, víctima del conflicto bélico en dicho país.

El Acompañamiento

Por otro lado, este domingo, el salón de cultura “Heraldo Peragallo” recibió a los actores Maximiliano Brotzman y Marcelo La Casa, quienes ofrecieron una versión de la obra, “El Acompañamiento”, dirigida por Eduardo Velázquez.

Escrita por Carlos Gorostiza en 1981, es una de las obras insignia del movimiento que se conoció como “Teatro Abierto”. Un movimiento que salió a resistir silenciosamente los embates de la dictadura militar.

La obra narra la historia de Tuco, un cantante aficionado que cree cantar como Carlos Gardel y se encierra en su habitación, aguardando a un grupo de músicos que lo acompañe en un hipotético debut televisivo. #teatro #culturaVillaElisa

SE EXPONE EL TRABAJO DE LOS CROQUISEROS

Las obras que surgieron durante dicha jornada estarán en exhibición durante todo el mes de noviembre en el Museo “El Porvenir”.

El pasado sábado, como estaba previsto, el Museo Regional “El Porvenir” recibió al grupo los “Croquiseros Urbanos” de la Ciudad de Concepción del Uruguay. A través de una visita guiada interactiva conocieron las salas de exhibiciones y luego le dieron lugar al arte, retratando los edificios del Museo. A este grupo se sumaron los arquitectos elisenses, Hernán Cáceres y la Romina Irungaray.

La Municipalidad de Villa Elisa, a través del Museo local, agradece a este grupo de artistas por hacerse presente en la Institución y ceder, en calidad de préstamo, las obras que surgieron durante dicha jornada. Éstas estarán en exhibición durante todo el mes de noviembre en el Museo “El Porvenir”.

Acompañaron a los croquiseros, durante el desarrollo de la jornada artística, el Presidente del Ejecutivo Municpal, Leandro Arribalzaga; la Directora de Cultura, Griselda Adami y la Presidente de la Comisión Amigos del Museo, Raquel Blanc. #croquiseros #MuseoElPorvenir

EXCELENTE CHARLA SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO

Se trató de una cálida velada donde se pudo abordar de manera libre y sin tapujos temas que aún resuenan en distintos sectores de la sociedad.

El Licenciado en Trabajo Social, Cristian Juan Pablo Pinedo Arcuri y diplomado en Derechos Económico, Sociales y Culturales brindó una excelente charla sobre identidad de género en el salón Municipal “Heraldo N. Peragallo” el pasado viernes.

Generando una rápida empatía con el público, Cristian busco a través de su exposición (fusión de arte, conferencia informativa y debate), problematizar y sensibilizar a los participantes sobre la identidad de género.

Se trató de una cálida velada donde se pudo abordar de manera libre y sin tapujos temas que aún resuenan en distintos sectores de la sociedad. #identidaddegenero #CristianPinedoArcuri

ELISENSES EN LA INSTANCIA NACIONAL DE LOS JUEGOS EVITA

Alexander Laureiro, Miriam Gil, Dara muñoz, Agustín Bordet, Erika Baron, Axel Korenchuk y Erika Claa.

Acompañados por el Profesor Guillermo Moren, la delegación elisense de deporte adaptado, viajó ayer domingo a Mar del Plata a participar de la final nacional de los Juegos Evita 2018.

El grupo de jóvenes deportistas está integrado por: Alexander Laureiro, Sub 16, fútbol PC; Miriam Gil, Sub 18, atletismo, salto en largo y 150 m.; Dara muñoz y Agustín Bordet, Sub 18, carrera 100 m. en sillas y lanzamiento de bala; Erika Baron, atletismo 100 m.; Axel Korenchuk, salto en largo y Erika Claa, salto en alto.

Desde la Municipalidad de Villa Elisa a través del Área de Deportes se felicita a los jóvenes por ésta valiosa experiencia deseándoles el mayor de los éxitos. #deporteadaptado #JuegosEvita #instancianacional