Noticias de Villa Elisa

INCLUSIÓN EN EL ÁMBITO MUNICIPAL

La Municipalidad contempla o establecido en la Ley Provincial Nº 9.891, las Ley Nacional Nº 22.431y en particular lo detallado en la Ordenanza Municipal Nº 1756.

Los ingresos de personal a la administración municipal, en lo que va de ésta gestión municipal, se han producido por Concursos Públicos en los términos de la Ordenanza 641.

Del mismo modo, se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Provincial Nº 9.891, la Ley Nacional Nº 22.431 y en particular lo detallado en la Ordenanza Municipal Nº 1756. En ésta última, en su artículo 8° anuncia: El Estado Municipal deberá emplear personas con discapacidad con idoneidad para el cargo en proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por éstas, en igualdad de condiciones y oportunidades de remuneración. En todos los casos deberá tratarse de discapacidades permanentes y definitivas; no pudiendo emplearse personas declaradas insanas por sentencia judicial.

Es importante destacar que la participación a los concursos siempre es abierta a la comunidad en general, más allá de los requerimientos específicos de los mismos. Siempre se garantiza a los postulantes con discapacidad su prioridad de ingreso a igualdad de mérito tal como establece la Ley Nacional.

Por otro lado, desde la Municipalidad de Villa Elisa se sigue fortaleciendo el programa de Prácticas Educativas Vocacionales y Ocupacionales con la Escuela Integral N°29. Se trata de una estrategia de la formación integral, que posibilita y habilita a los adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad, en ejercicio pleno de sus derechos, la participación real en el ámbito social y laboral y la iniciación y preparación para la inserción laboral. Éste programa no establece entre las partes otro vínculo que no sea pedagógico, no generándose relación jurídica laboral alguna entre el practicante y la Municipalidad.

Desde el municipio se avanza en el trabajo tendiente a fortalecer las políticas de integración e inclusión, fomentando la inserción laboral y social de personas con discapacidad. #inclusión #discapacidad #insercionlaboral

CÁLIDA VELADA DE VARIETÉ CULTURAL

La “Varieté cultural” incluyó teatro, música, canto y literatura.

Talleres dependientes de la Dirección Municipal de Cultura de Villa Elisa ofrecieron una cálida velada el pasado viernes en el salón de cultura “Heraldo Peragallo”. La “Varieté cultural” incluyó teatro, música, canto y literatura.

La apertura estuvo a cargo del taller de teatro a cargo del profesor Marcelo La Casa, quien dio a conocer el trabajo que realizan en el interior del taller generando una clase abierta con el público presente.

Por su parte, el taller de canto a cargo de la Profesora Grisel Policastro junto al Profesor de Guitarra, Ezequiel Fretes y el joven Luciano Badie en percusión, acompañaron a las alumnas del taller de canto, Belén Noir y Miriam Guibaudo.

La noche culminó con la presentación de relatos de vida a cargo de la escritora Susana Francou, material que nació, años atrás, en las clases del taller literario. Susana tuvo la oportunidad de contar como surgieron esos relatos y regalarlos a distintas personas e instituciones que la acompañaron en distintas etapas de su vida: Biblioteca Popular, Municipalidad de Villa Elisa, Escuela Integral N°29, entre otras. #varietecultural #canto #teatro #literatura

CIRCUITO CULTURAL DEL RÍO URUGUAY

Será el sábado 20 de octubre, e incorpora danza, la música, teatro, charlas, foros, talleres y ferias, para dar visibilidad a la Cultura Viva Comunitaria de nuestra región.

Este sábado 20 de Octubre se realizará el 2do. Multievento del Circuito Cultural del Río Uruguay. El evento cuenta con el apoyo de la Dirección Municipal de Cultura de Villa Elisa y es organizado en forma conjunta entre la Asociación Civil “La Fragua” de Villa Elisa, el Centro Cultural de la ciudad de Concordia “Pueblo Viejo”, “La Botica” de San José y “FM Sapukay” de Colón.

Éste circuito cruzará la formación y la expresión, a través de la danza, la música, el teatro, charlas, foros, talleres y ferias, para dar visibilidad a la Cultura Viva Comunitaria de nuestra región. El Multievento se desarrollará en el marco del Programa “Redes” impulsado por el Programa Puntos de Cultura de Nación y por la Secretaría de Cultura y Turismo de la Provincia.

Las actividades que se realizarán, en instalaciones de La Fragua (calle Héctor de Elia y Estrada) son:

Charla de la Defensoría del público, 10 hs.

Taller de Escritura Creativa, con Mondo Franko, 11 hs.

Charlas sobre: Agroecología y Agrotóxicos a cargo de fundación “Basta es Basta” y “Hogar rural”, 16 hs.

Charla sobre salud, bienestar y aprendizaje con la naturaleza por “Fundación Arbolar”, 16 hs.

“Cosifango Circo”, espectáculo infantil, 17 hs.

Charla del grupo “No estás solo”, un espacio de reflexión para mejorar la calidad de vida, 17:30 hs.

Silvana Bergese traerá teatro de improvisación, 18:30 hs.

Marcelo La Casa presentará su unipersonal: “La madre Pasota”, 19 hs.

Giovani Largo León, actor colombiano, hará su monólogo: “Simplemente José” (artista gestionado por la Dirección de Cultura de Villa Elisa), 19:30 hs.

Apertura de la noche con un fogón y Candombe, 21:30 hs.

Danza de “La Crisálida”, 22 hs.

Música en vivo: “Caña con ruda”, 22:15 hs.

Grupo “La Costera”, 22:45 hs.

Dani Velzi, 23:30 hs.

“Padecientes”, 24 hs.

Lucas Gragero, 24:30 hs.

Peña con micrófono abierto, a la 1 de la madrugada.

Cabe destacar que durante toda la jornada funcionará la feria de emprendedores “Mirá vos” y habrá exposiciones de libros y revistas. Se invita a los interesados a seguir la página del “Circuito Cultural del Río Uruguay”. #circuitoculturaldelriouruguay #cultura #VillaElisa #LaFragua

CHARLAS GRATUITAS VINCULADAS A LA JARDINERÍA

Jueves 18 de octubre: Mantenimiento de espacios verdes, dictado por Celina Gómez.

En el Marco del Programa “por una ciudad jardín” y la Expo Villa Elisa Jardín, durante los meses de septiembre y octubre del corriente año, se estarán realizando diferentes charlas y talleres. Los encuentros son en el salón del Concejo Deliberante local de 20 a 21:30 horas, gratuitos y abiertos al público en general.

El calendario continúa de la siguiente manera:

Jueves 18 de octubre: Mantenimiento de espacios verdes, dictado por Celina Gómez.

Miércoles 24 de octubre de 18 a 20 horas: Premisas para tener en cuenta a la hora de diseñar un jardín, dictado por Gustavo Cheri, Paisajista y Profesor de Arte y diseño.

Jueves 25 de octubre: Arboles, aspectos ornamentales y mantenimiento, dictado por Celina Gómez.

Las inscripciones están abiertas en la Oficina de Turismo, Av. Urquiza y Blvd. Schroeder, tel. 3447 480146, e-mail: turismo@villaelisa.gov.ar Se entregarán certificados de asistencia. #Charlas #CiudadJardin #ExpoVillaElisaJardin

CAMPAÑA SANITARIA POR LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS

La Campaña dará inicio el próximo lunes 22 de octubre, en horario matutino y vespertino.

En cumplimiento de la ordenanza Nº1868 de Tenencia Responsable de Mascotas desde el Área de Ambiente de la Municipalidad de Villa Elisa se llevarán a cabo campañas Sanitarias en distintos barrios de la ciudad. La Campaña dará inicio el próximo lunes 22 de octubre, en horario matutino y vespertino.

Ésta campaña surge ante el notorio aumento de la población canina en la ciudad, las situaciones de abandono de muchos y la falta de información por parte de los propietarios sobre las responsabilidades que les compete.

El operativo consiste en visitar casa por casa compartiendo información sobre tenencia responsable de mascotas, censando e identificando las mascotas: perros, gatos y otros animales del barrio.

Se ofrecerá a los responsables de las mascotas: turnos de esterilización, vacunación antirrábica, desparasitación, tratamiento anti sarnico, diagnóstico de lehismaniasis.

Se espera que ésta campaña permita al municipio ejercer un mayor control de la superpoblación de animales y así evitar perros en situación de abandono, prevenir accidentes en la vía pública y roturas de bolsas de residuos, identificar y controlar perros mordedores, trabajar sobre tenencia responsable de mascotas y controlar enfermedades zoonóticas. #tenenciaresponsabledemascotas #campañasanitaria #areaambiente