PRÁCTICAS EDUCATIVAS-VOCACIONALES OCUPACIONALES Fabián Adalberto Nuñez y Claudio Javier Sánchez, alumnos del Taller de Formación Laboral Ocupacional Auxiliar en jardinería de la Escuela N°29, comenzaron con su pasantía en la municipalidad. La Escuela Integral N° 29 y La Municipalidad de Villa Elisa celebraron un nuevo acta-acuerdo de Prácticas Educativas Vocacionales Ocupacionales. En el marco de éste acuerdo entre las instituciones, ésta mañana comenzaron a desarrollar sus tareas en el ámbito de parquización, los alumnos regulares: Fabián Adalberto Nuñez y Claudio Javier Sánchez. Ambos son alumnos del Taller de Formación Laboral Ocupacional Auxiliar en jardinería de la Escuela N°29 y a partir de hoy desempeñaran tareas de prácticas educativas-vocacionales ocupacionales, no rentadas. Se define la propuesta de Prácticas Educacionales Vocacionales Ocupacionales como una estrategia de la formación integral, que posibilita y habilita a los adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad, en ejercicio pleno de sus derechos, la participación real en el ámbito social y laboral y la iniciación y preparación para la inserción laboral. El sistema de Prácticas Educativas Vocacionales Ocupacionales no establece entre las partes otro vínculo que no sea pedagógico, no generándose relación jurídica laboral alguna entre el practicante y la Municipalidad. Las prácticas tendrán un periodo de duración máxima de tres meses pudiendo ser concretadas en el periodo lectivo escolar. A su vez las prácticas tendrán una carga horaria de cuatro horas diarias. De ésta manera, desde el municipio local se siguen fortaleciendo las políticas de integración e inclusión, fomentando la inserción laboral y social de personas con discapacidad. #pasantias #inclusión #EscuelaIntegralN°29 #MunicipalidaddeVillaElisa CONSORCIO DE CUENCA DEL ARROYO PERUCHO VERNA El Concejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua convoca a reunión para este viernes 5 de octubre, en la Casa del Bicentenario de San José. Desde el Concejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua, autoridad de aplicación de la Ley 9.172 y normas concordantes, se convoca a una reunión informativa en vistas a constituir un Consorcio de Cuenca del Arroyo Perucho Verna y afluentes. Éste encuentro tiene como objeto institucionalizar y resolver las problemáticas que son de público conocimiento. La reunión se celebrará el próximo día viernes 5 de Octubre, en la Casa del Bicentenario de San José, calle San Martín 1.171. Son convocados a la reunión los Municipios y Juntas de Gobiernos cuyos ejidos están involucrados en la cuenca, la Dirección Provincial de Hidráulica y la Secretaría de Ambiente, ambas del Gobierno Provincial, organizaciones ambientalistas, entidades productivas y empresas e industrias existentes en el ámbito de la cuenca. #PeruchoVerna #Consorcio #concejoregulador ULTIMO DÍA DE LA FERIA DEL LIBRO POPULAR Se trata de una gran oportunidad para Villa Elisa y la región que permite acceder a literatura variada a un costo menor del que se encuentra en el mercado. La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Elisa invita a la comunidad en general a disfrutar de la última jornada de la Feria del Libro Popular en el salón de cultura “Heraldo Peragallo” de 9 a 20 horas. Quienes recorran la feria se encontrarán en exposición con 10 mil libros del Programa Nacional Fundal Niño, los cuales están a la venta con un descuento de más del 50%. Se trata de una gran oportunidad para Villa Elisa y la región que permite acceder a literatura variada a un costo menor del que se encuentra en el mercado #feriapopulardellibro #fundalniño #culturaVillaElisa