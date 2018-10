Noticias de San José

El jefe departamental de policía resaltó el trabajo durante la Fiesta de la Colonización en San José

Páez destacó además la tarea del personal sanjosesino de la fuerza y el acompañamiento de la municipalidad local

La intendente de la ciudad de San José, Irma Monjo, junto al Secretario de Gobierno y Hacienda, Carlos Becker, recibió al jefe la policía departamental Colón, Comisario Mayor Héctor Daniel Páez. El funcionario policial estuvo acompañado por el jefe de la comisaría local, Subcomisario Jorge Bernard, y el segundo jefe, Oficial Principal Sebastián López.

“La intención más que nada fue hablar sobre cómo está la seguridad en San José ahora, y más concretamente con la Fiesta de la Colonización, que para nosotros fue una linda experiencia” comentó el jefe departamental al finalizar la reunión.

El Comisario Mayor Páez expresó además: “En las cuatro ediciones que llevo trabajando en la fiesta, dos de subjefe y dos como jefe, es la primera que tenemos cero delito y cero contravención, uno apunta siempre a la prevención que es lo mejor que puede pasar, que no haya ningún tipo de anormalidad” indicó.

Y añadió en esa misma línea: “Eso se puede lograr si se tiene el acompañamiento de la municipalidad y de la sociedad, de todos los sanjosesinos, no se puede lograr solos, y eso es lo que veníamos a decirles a las autoridades municipales”.

Páez sostuvo además en ese sentido: “Y también por qué no esta pequeña satisfacción que tenemos compartirla con ellos porque también compartimos a veces momentos no muy agradables en nuestro trabajo, no nos trae siempre buenas noticias, nos acordamos en algún momento del año pasado, más que nada en el foro, con algunas ingratitudes que a veces pueden pasar”.

Aseguró asimismo “reconocer que ellos estuvieron a nuestro lado en momentos malos, siempre apostando a más, tratando de mejorar, ahora lo más difícil es mantener el nivel, la única forma manera es trabajando en conjunto como lo venimos haciendo”.

“Trabajar con las autoridades políticas que en ningún momento se inmiscuyen en el tema policial interno también es muy importante, a uno lo hace trabajar con tranquilidad”.

Páez también reconoció el trabajo de San José: “el personal comandado por Bernard y el Principal López, hay que resaltarlo y hacerlo saber” puntualizó.

El delegado de la provincia fue recibido por Irma Monjo

San José trabajará en proyectos junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la nación

Se firmó una carta intención para llevar adelante acciones conjuntas con el organismo nacional en diversas temátivas

La Intendente de San José, Irma Monjo, recibió este miércoles junto a la Coordinador de Desarrollo y Políticas Sociales, Daniela Maquiavelo, a Santiago García, de la delegación de la provincia de Entre Ríos del Consejo Federal de Derechos Humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos y Plurarismo Cultural del ministerio de Justicia de la nación. Irma Monjo rubricó la carta intención que también firmará el secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, Alejandro Javier Collia. En base a ejes definidos en conjunto entre nación y las áreas correspondientes de las provincias, se busca bajar programas a los municipios para llevar adelante acciones de fortalecimiento o de asistencia en las temáticas.

La delegación cuenta con personal en Federación, Concepción del Uruguay, Paraná y Villa Elisa para abarcar el departamento Colón.

“Nos reunimos con la intendente Irma Monjo para firmar una carta de intención con el compromiso de llevar adelante políticas relacionadas con los derechos humanos y asesorar o fortalecer las áreas que vayan requiriendo” explicó García.

“El Consejo Federal basa su trabajo en implementar políticas diseñadas en el plan nacional de derechos humanos que cubre los años 2017-2020, ese plan tiene cinco ejes rectores: inclusión, igualdad y no discriminación, seguridad pública y no violencia, memoria, justicia, verdad y políticas reparatorias, acceso universal a derechos y cultura cívica y compromiso con los derechos humanos” señaló el delegado de nación.

Y agregó al respecto: “La idea es reunir y firmar la mayor cantidad de cartas de intención y trabajar de manera conjunta con la mayor cantidad de municipios de la región en este caso de la costa del Uruguay”.

“Fortalecer las prácticas y políticas que llevan adelante los municipios los cuales ya vienen desarrollándola, es la manera de fortalecer la democracia y todos los institutos que ella contiene” puntualizó García.

Natatorio Olímpico de Santiago del Estero

La sanjosesina Milagros Pollian obtuvo el primer puesto en seis pruebas del Torneo Nacional de Natación adaptada

En el certamen participaron más de 200 nadadores de todo el país que representaron a 32 delegaciones

Con gran éxito la deportista sanjosesina Milagros Pollian participó del certamen nacional de natación para personas con discapacidad “Profesor Julio Galarraga”, que se desarrolló en el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

La joven deportista acompañada por la profesora Analía Bard, integrante de la Coordinación municipal de Deportes, obtuvo 6 medallas adjudicándose el primer puesto en cada una de las pruebas que participó, 25 metros libre, pecho, espalda y mariposa, 50 metros libre y pecho. Cabe mencionar que Julio Galarraga fue el impulsor de la natación adaptada en la provincia y el Club Olímpico. El torneo fue organizado por el Club Ciclista Olímpico y fue declarado de interés provincial por la Cámara de Diputados de Santiago del Estero, avalado por el Comité Paralímpico Argentino (Copar) y auspiciado por la Subsecretaría de Deportes de la provincia.

Estuvo orientado a nadadores de categorías Federados, Promocionales y Escuela con discapacidad motriz, sensorial, intelectual y mental; independientes o afiliados a Faddim, Fadec, Fadesir y Fadepac.

Durante el certamen participaron más de 200 nadadores de todo el país que representaron a 32 delegaciones.

Acercamiento a la ciencia y la tecnología

Presentan una bebida con el agregado de valor al arroz como materia prima

El ciclo, abierto a todo público, busca abordar la ciencia de forma accesible para el público en general. Una bebida a base de arroz será uno de los temas centrales

Este jueves 18 de octubre a las 20 en Mamá Cora Pub de San José, 9 de julio y San Martín, la Coordinación de San José Sustentable y la Tecnicatura en Enología y Fruticultura junto la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER, presentarán un encuentro de “Ciencia en Happy Hour”. Allí se presentará “Ninka Rice, la cerveza que no es cerveza”, una cita abierta a todo público, libre y gratuita. En esta oportunidad acompañará la velada también Pablo Navarro, productor local de cerveza artesanal perteneciente a la Tecnicatura en Enología y Fruticultura que se dicta en San José.

Este ciclo es organizado por la Secretaría de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología de la provincia de Entre Ríos y articulado en Concepción del Uruguay y ahora en San José, a través de la Facultad. Tiene como objetivo acercar a los investigadores de la región a la ciudadanía, en un ambiente distendido y relajado como los bares y pubs, con charlas sobre temas científicos y tecnológicos de una forma accesible para el público en general.

Mariana Fernández, biotecnóloga y bióloga molecular de la Universidad Nacional de la Plata, docente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, de la Facultad de Ciencia y Tecnología, brindó detalles de la jornada que brindarán en San José.

“Junto con la universidad, apoyando a la Secretaría de Modernización estamos haciendo esta actividad de divulgación científica contando lo que estamos desarrollando hace cuatro años que es una bebida fermentada a base de arroz entrerriano, apta para celíacos, parecida a la cerveza” explicó la científica y docente.

Y agregó: “La idea fue replicar lo que se desarrolló hace dos semanas en Concepción del Uruguay en San José, en vinculación con lo que es la Tecnicatura en Enología y Fruticultura, como biotecnóloga trabajamos con fermentados hace un montón y la tecnicatura en enología viene a reforzar eso, lo que son los viñedos de la zona, como producciones alternativas para lo que es el agregado de valor de las producciones locales”.

Mariana Fernández también explicó: “Si bien la cerveza artesanal ha ido creciendo y los paladares de los consumidores se han puesto cada vez más exquisitos igual que con los vinos, ha sido una evolución parale.la pero no a la vez porque los vinos vienen desarrollándose hace mucho más”

Agregado de valor al arroz

Sobre “Ninka Rice”, un producto que presentarán el jueves en San José, Mariana Fernández indicó: “Ahora con la cerveza pasa esto, que es una bebida de baja graduación alcohólica, a diferencia de un vino que tiene casi un 15% o menos, la cerveza tiene un 5 por ciento, es muy agradable, muy ligera y fresca, que se puede tomar normalmente pero bueno, las personas celíacas no pueden hacerlo por esto, porque tiene cebada en todo lo que es la materia prima” sostuvo.

Y dijo para finalizar: “Empezamos a investigar cómo podemos suplir esa falta de una bebida ligera, baja en alcohol para esas personas, y así fue que encontrándonos en Entre Ríos, la segunda provincia productora de arroz, empezamos a desarrollar una bebida con la materia prima con el agregado de valor al arroz entrerriano” subrayó Fernández.

Se presentó en el desfile evocativo

Fue estrenada una canción original para la Fiesta Nacional de la Colonización

La pieza fue escrita por Macarena Gómez Delgado y musicalizada junto a Facundo Rodríguez. Se grabó junto al Coro Municipal de Niños y Allegra Comunidad Coral

El pasado domingo 14 de octubre, en el desfile evocativo de la 33ª Fiesta Nacional de la Colonización, fue estrenada la canción “Mi tierra generosa”, compuesta especialmente para la fiesta sanjosesina. Escrita por la docente y directora coral María Macarena Gómez Delgado, la canción fue musicalizada junto a Facundo Rodríguez, músico y coordinador municipal de cultura. De la grabación participaron Gustavo Gauna, Alan Poss, el Coro municipal de Niños y Allegra Comunidad Coral. La canción fue interpretada en vivo a la vez que pudo escucharse la grabación al iniciarse el desfile evocativo de la fiesta, en el cuadro del desembarco.

Mi tierra generosa

Letra: María Macarena Gómez Delgado

Música: María Macarena Gómez Delgado / Facundo Rodríguez

América, la tierra prometida

el sueño del progreso, y una vida en paz

atrás quedaron los alpes con sus bosques

la nieve, el viento norte

y los valses de Strauss.

Es San José, mi tierra generosa

la plaza, los rosales

y el molino de Juan

terruño de los gringos

forjadores de mi patria

en tus playas agrestes

te abraza el Uruguay.

Mi San José, mi bella casa amada

las fiestas y tu gente amiga de ayudar

de otoños luminosos, la primavera joven

mate de té en las tardes

en ronda familiar.

Es San José, mi tierra generosa

la plaza, los rosales

y el molino de Juan

terruño de los gringos

forjadores de mi patria

en tus playas agrestes

te abraza el Uruguay.