Noticias de San José

Siguen inscribiendo para el concurso de vidrieras alusivas de la Colonización

Las vidrieras participantes serán difundidas en la pantalla del escenario durante la fiesta

La municipalidad de la ciudad de San José invita a participar del concurso de vidrieras alusivas a los festejos de la 33ª edición de la Fiesta Nacional de la Colonización. En el marco del concurso serán elegidas tres vidrieras de locales comerciales, que manifiesten el espíritu colonizador, la alegría colonial, la imaginación y la originalidad, y los objetos decorativos antiguos que marcaron historia. La coordinación de turismo recorre comercios para dar a conocer el certamen.

Como condición y motivación deben tener en cuenta los colores o banderas de Argentina y de los países europeos inmigrantes (Italia, Francia y Suiza) personajes, relatos, o destacar el país colonizador del que desciende su apellido.

La temática de la vidriera es libre y los premios otorgados por la municipalidad serán $3500 al primer puesto, $2500 al segundo y $2000 al tercero.

Cabe recordar que las vidrieras participantes deberán quedar armadas desde el 6 hasta el 15 de octubre. La elección estará a cargo de un jurado de personas con conocimiento en el tema y la elección y veredicto con designación de los premios se hará ante autoridades, se realizará en la semana posterior a la Fiesta.

La participación en este concurso, implica la aceptación total de sus bases y condiciones.

Los comercios ganadores autorizan expresamente a la municipalidad de la ciudad de San José a difundir sus datos personales en los medios y formas que se consideren convenientes, redes sociales y páginas web oficiales e imágenes de la vidriera, sin derecho a compensación ninguna. Asimismo las vidrieras serán difundidas en la pantalla del escenario mayor de la fiesta de la colonización.

Los ganadores del concurso no podrán exigir el cambio de premio por otro, ni por un bien o servicio distinto de los indicados, no será negociable ni transferible.

Los comercios que participen del concurso deberán anotarse con Nombre de comercio, Nombre de propietario, Fotocopia de DNI y dirección del local comercial y propia y teléfono personal, en Oficina de Turismo local, de calle Alejo Peyret 1180, en los horarios de 9 a 19,30. Debe ser personalmente para otorgar número de participante para orden y control, el mismo tiene que estar colocado sobre el vidrio de la vidriera a la vista del jurado.

El tiempo de inscripción es hasta el lunes 8 de octubre 2018 inclusive. Por consultas comuníquese al 03447-470761 (turismo) o por e-mail:info@sanjose.tur.ar

La provincia podrá realizar contratación directa para la reconstrucción de la ex Ruta 26

El gobierno provincial podrá proceder ahora a la contratación directa para llevar adelante los trabajos en el deteriorado tramo que afecta a varios barrios de la ciudad

Este martes 2 de octubre de 2018 se realizó ante escribano público el acto licitatorio para la obra de reconstrucción de la ex Ruta 26 en el tramo desde la intersección con la Autovía Ruta Nacional 14 y Puente sobre Arroyo El Doctor. La Licitación Pública Nº 15/18 fue declarada desierta al no presentarse ofertas.

Con un presupuesto oficial de $35.729.778 para realizar un tramo de más de 3,5 kilómetros, Vialidad Provincial podrá ejecutar la obra por contratación directa.

Los trabajos que requiere ese tramo de la ruta son de reconstrucción total con la fisuración, estabilizado granular y calzada pavimentada.

Estuvieron presentes el Escribano delegado de la Escribanía Mayor de Gobierno, Sebastián Ibarra, la intendente de San José, Irma Monjo, y el Secretario Coordinador Administrativo de Vialidad Provincial, Hugo Sid.

“Es una pena tener que hacer un llamado a licitación y no tener oferentes, pero las actuales situaciones económicas la verdad que es por todos conocida, nos jugó una mala pasada sobre todo la semana pasada en la devaluación que hubo” dijo Hugo Sid al respecto.

El funcionario provincial también expresó: “No hay pautas claras entonces el empresario dice no, vamos a esperar, porque había dos oferentes dispuestos, pero hubo problemas de último momento que no lo pudieron solucionar y no presentaron, inclusive habían comprado el pliego”.

Y agregó: “No les daban los números, decidieron esperar si hay alguna alternativa viable después que algo se estabilice, o un horizonte mejor que el gobierno nacional pueda dominar el monstruo que ellos mismos crearon, entonces ahí va a haber una posibilidad de que las empresas puedan hacer sus números”.

Contratación directa

“A partir de este momento están los técnicos de vialidad trabajando en actualizar el presupuesto porque esto la verdad es que es constante, y como ya se hicieron dos llamados a licitación que fracasaron, la Ley de Oras Públicas en su artículo 12 nos habilita a contratar directo” afirmó Hugo Sid.

En ese sentido explicó: “nos ahorramos mucho tiempo, la directora administradora Alicia Benítez ya dio las instrucciones que se esté trabajando para contratar directo esta obra a lo mejor antes de fin de año, que se encauce la cosa y se pueda esa obra que la verdad que a nosotros nos preocupa también” sostuvo Sid.

En el Centro Cultural la Estación

Se realizó el lanzamiento de las capacitaciones laborales en el aula Taller Móvil en San José

La intendente Irma Monjo visitó el aula instalado en la estación. Se brindarán los cursos de “Confección de Artículos textiles Para el Hogar” y “Tejidos Etéreos”

Con la presencia de la Intendente de la ciudad de San José, Irma Monjo, se llevó a cabo el pasado lunes 1º de octubre el lanzamiento de las capacitaciones laborales que se realizarán en el aula taller móvil, ubicada en el centro cultural la estación. Esta iniciativa es impulsada por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) a través del Consejo Provincial de Educación y cuenta con el apoyo de la municipalidad de San José junto a la Escuela de Educación Técnica Nº 2 “Canónigo Narciso Goiburu”.

Durante la apertura también estuvieron presentes el Coordinador Municipal de Producción Empleo y Juventud, Gastón Sacks, el responsable del aula taller móvil, Daniel Hardt, la rectora la Escuela de Educación Técnica Nº2 Canónigo Narciso Goiburu, Patricia Irigoy, docentes y alumnos que participarán de la capacitación.

Red Nacional Aulas Talleres Móviles

El Ministerio de Educación de la Nación, a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), ha creado la Red Nacional Aulas Talleres Móviles mediante resolución del CGE (Consejo Federal de Educación) para asegurar y promover que la Educación Técnico Profesional, en Formación Profesional y Capacitación laboral, esté presente en todo el país.

Las Aulas Talleres Móviles son estructuras transportables que, mediante un sistema de rotación interna en cada provincia, se instalan en zonas en donde el acceso a una Formación Profesional es limitado.

Los estudiantes podrán capacitarse en especialidades como Agropecuaria; Automatización industrial; Gastronomía; Informática, Redes y reparación de PC; Instalaciones domiciliarias; Construcciones; Metalmecánica; Refrigeración y climatización; Soldadura; Textil e indumentaria; Reparación de autos y motos; y Energías renovables y alternativas, entre otras. Todas ellas están vinculadas con las demandas socio-productivas de cada región o localidad.

Cursos que se brindarán en San José

Las capacitaciones se realizarán los días martes y jueves en el aula taller móvil que se encuentra en el Centro Cultural la Estación.

El curso de “Confección de Artículos textiles Para el Hogar” tiene sus cupos completos.

Por su parte la capacitación de “Tejidos Etéreos”: gasas y calados en telar se cursará los días martes y jueves en el horario de 17.30 a 21.30 horas.

Este curso se enfoca en la realización de prendas, accesorios, objetos decorativos mediante la tejeduría en telar de peine desarrollando gasas y calados.

Por inscripciones el miércoles de 15 a 20.30 horas en el Aula Móvil.

Encuentro cultural en la Casa del Bicentenario

Adultos mayores ensayan para festeja su día internacional

Este sábado 6 la comunidad podrá participar de la jornada que contará con más de 20 puestas artísticas en escena interpretadas por adultos mayores

Este sábado 6 la comunidad podrá participar de la jornada que contará con más de 20 puestas artísticas en escena interpretadas por adultos mayores

Organizado por el Programa de Adultos Mayores de la Municipalidad de San José junto a un equipo de profesores que trabajan incansablemente por los Derechos Humanos de las personas mayores, el próximo sábado 6 de octubre a partir de las 16 horas se realizará el encuentro cultural edición 2018 en la Casa del Bicentenario de San José, donde las personas mayores serán las máximas protagonistas. Este encuentro está enmarcado en la conmemoración del día Internacional de las Personas Mayores que se celebra todos los 1º de octubre. Desde el municipio se invita a toda la comunidad a participar de esta jornada que contará con más de 20 puestas artísticas en escena, habrá diversos espectáculos musicales y muchas sorpresas.

La entrada será un alimento no perecedero a beneficio de la Escuela Nº 54 “Carlos Sourigues” de barrio Perucho.

El ropero solidario de la estación permanecerá cerrado hasta el 16 de octubre

Se informa que el ropero solidario que funciona en el Centro Cultural Juvenil La Estación permanecerá cerrado desde el lunes 8 de octubre hasta el martes 16 inclusive por afectación del espacio para la Fiesta Nacional de la Colonización.