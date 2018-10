Noticias de San José

Una consultora destaca a San José como modelo en el abordaje de la seguridad ciudadana desde hace seis años

En dos jornadas de participación ciudadana se abordaron distintos ejes de trabajo junto a la consultora con quien se inició el foro de seguridad en 2012

La Intendente de San José, Irma Monjo, recibió este viernes en su despacho a la consultora Marianela López, junto al senador Pablo Canali y el viceintendente, Gabriel Truffa. En 2012 se conformó en la ciudad el Foro de Seguridad Ciudadana de San José, que contó con la presencia de la consultora en los primeros encuentros, para establecer los lineamientos junto a los vecinos de la ciudad.

Durante dos jornadas en el Concejo Deliberante, se trabajó en un taller con instituciones, concejales, funcionarios y vecinos donde se evaluó la actividad del foro a seis años de su conformación, a la vez que se diseñó una agenda para continuar desarrollando diferentes acciones.

“Hicimos un repaso y una actualización de todo lo que se vino realizando en estos años, como buen mecanismo de participación, la rotación de las personas y las organizaciones que forman parte siempre es elevado, entonces era necesario y así estuvo hecha la solicitud por parte de la señora intendente municipal y el viceintendente” explicó la consultora Marianela López.

“Trabajamos en contextualizar, cuál había sido el origen del foro para que todos comprendan el contexto y a partir de ahí analizar y evaluar cuáles habían sido las condiciones originarias y cuáles son las actuales” sostuvo.

Y en esa línea continuó diciendo: “Qué se modificó, en qué cuestiones el foro pudo intervenir y lo hizo positivamente y en cuáles todavía nos quedan cuentas pendientes para seguir trabajando, los procesos son largos, el problema de la seguridad no es fácil de abordar”.

“En grupo se identificaron nuevas problemáticas y plantearon algunas líneas de acción para el futuro”.

Las jornadas culminaron definiendo una nueva agenda de trabajo para los próximos meses, lo que resta de 2018 y el primer semestre del año próximo.

Prevención

“Como cuestiones principales han manifestado problemas que son de común conocimiento como son la preocupación por el alto consumo de sustancias sobre todo en la población más joven, también esta cuestión que hace a los hábitos que muchas veces tenemos en las ciudades chicas que un no toma medidas de seguridad, deja el auto abierto, la bicicleta afuera”

En ese sentido surgió la necesidad de llevar a cabo una campaña de concientización de lo que es el cuidado de los bienes personales a fin de evitar hechos delictivos.

Caso modelo

Marianela López expresó además: “Estoy absolutamente conforme con lo que ha desarrollado el foro, constituir un espacio de participación en temas de seguridad es muy difícil porque la gente tiene temor, a veces es difícil involucrar a la policía, muchas veces los gobiernos locales no quieren hacerse cargo de una problemática que es provincial, sin embargo en San José confluyeron todas esas cosas en el buen sentido y se pudo armar el espacio”.

Y añadió en ese sentido: “Lo más difícil es sostenerlo en el tiempo, y la verdad que seis años de funcionamiento de este espacio nos demuestra que en San José es posible con el nuevo paradigma de la seguridad ciudadana y de la participación comunitaria y también celebro como las autoridades policiales, estuvo presente el jefe de la departamental además del comisario y el subjefe de San José, y como las autoridades locales y la sociedad entienden que es un ámbito que tiene utilidad, que entre todos se apoyan en esta tarea de prevenir los hechos de violencia” dijo.

Y manifestó para finalizar: “Creo que San José es un caso modelo que hasta me gustaría que tuviera una difusión en la provincia y a nivel nacional también por qué no hay tantas experiencias positivas de participación ciudadana, me voy con un saldo absolutamente positivo de las dos jornadas de trabajo pero por sobre todas las cosas de los seis años que llevan trabajando, veremos que a partir de acá se profundice la tarea” subrayó la experta en seguridad ciudadana.

Stand provincial en la FIT de Buenos Aires

Se degustaron productos sanjosesinos en la Feria Internacional de Turismo

El postre San José, el cóctel local, nueces pecán y licores Bard pudieron probarse en el espacio de Entre Ríos

Durante el fin de semana se llevó a cabo en el predio de La Rural de Palermo, Buenos Aires, la 23ª edición de la FIT (Feria Internacional de Turismo), uno de los encuentros más importantes de la actividad a lo largo del año. San José con el equipo de la coordinación de turismo participó en el stand de la provincia de Entre Ríos promocionando no solamente los distintos paseos de la ciudad sino también la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Colonización. Se degustaron Licores Bard, nueces pecán, el cóctel y el postre “San José”, marcas emblema que representan a la ciudad.

Juegos Evita provinciales

Cuatro sanjosesinos participaron del acuatlón en La Paz

Se llevan a cabo los últimos torneos clasificatorios para las finales nacionales en Mar del Plata. Participarán treinta jóvenes de San José

El fin de semana tuvo lugar el acuatlón del cual participaron en categoría sub 16. Los jóvenes Ornella Urrutia, Tomás Bel, Faustino Marsó y Tomas Romero que realizaron las competencias de lado de 200 metros y carreras de 3000 metros.

“Participamos de los últimos Evita provinciales de este año, acompañamos a La Paz a un grupo de chicos para el torneo de acuatlon junto al profesor Leo Sucetti” comentó al respecto Horacio Truffa.

Por otro lado, el coordinador de Deportes adelantó que el lunes viajaban a Concepción del Uruguay los jóvenes de discapacidad acompañados por la profesora de la municipalidad Analía Bard, y el martes también a la vecina ciudad viajan los chicos de natación con Sofía Otero.

Las finales provinciales son clasificatorias para los nacionales que tendrán lugar en este mes de octubre en Mar del Plata.

En ese sentido, Truffa adelantó: “ya se están haciendo todos los controles médicos y las planillas para los chicos que ya están clasificados para Mar del Plata que son más de treinta” adelantó.

En el marco de la 33º Fiesta de la Colonización

Se presentará la muestra de arte y poesía “Así Somos” en el Museo Histórico de San José

La exhibición incluye una selección de pinturas a cargo de la artista Mabel Baccaro y poemas escritos por Viviana Lugrin

El próximo viernes 5 de octubre a partir de las 10 horas se presentará en el Museo Histórico Regional de la Colonia San José una muestra de arte y poesía. La exhibición incluye una selección de pinturas a cargo de la artista Mabel Baccaro y poemas escritos por Viviana Lugrín.

Se inscribe para un taller de lectura y escritura

La coordinación municipal de Empleo, Producción y Juventud informa que se dictará un taller de lectura y escritura Organizado por la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. El mismo está dirigido a alumnos del último año de colegio o que ya hayan concluido y quieran estudiar alguna carrera universitaria en 2019. Pueden no estar cursando el Preuniversitario que se dicta actualmente.

Las inscripciones se realizan con Darío Bidal en la Escuela N°5 de lunes a viernes de 17 a 21 y se dictará todos los viernes de octubre y noviembre de 18 a 21 horas.