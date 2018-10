Noticias de Colón

Barrileteada para generar conciencia

El próximo domingo, 28 de octubre, desde las 15.00 horas en el “Bajo Termas” se desarrollará una Barrileteada con el fin de generar conciencia por la reglamentación de la Ley 27.043 de trastornos del espectro autista y su adhesión en la provincia de Entre Ríos. Todos pueden participar.

El evento es organizado por el grupo TEA (Trastorno del Espectro Autista) y se realizará de manera simultánea en todo el país. A los que asistan se les repartirá la ley impresa y el Solar estará presente explicando sobre los Trastorno del Espectro Autista (TEA). Además habrá números musicales para que sea una jornada en familia y de conciencia.

Exposición de los y las alumnas de la Escuela Municipal de Cerámica

La Escuela Municipal de Arte Cerámico realizará por 3° año consecutivo una muestra especial del Taller Infanto Juvenil. Se realizará el viernes (26) a las 14.30 horas en Altos de Casona (12 de Abril Nº 108).

En esta ocasión la temática elegida es la elaboración de platos. Esta propuesta surge con el objetivo de mostrar a los alumnos que todos somos artistas a través de distintos soportes y que la cerámica no es sólo una actividad para realizarse como un hobby, sino que también puede utilizarse en la elaboración de objetos para una salida laboral.

El arte no distingue clases sociales, ni capacidades, el lenguaje de cada autor refleja emociones, sentimientos y vivencias.

Reunión con vecinos de la Terminal por Juegos Inclusivos

Desde el Área de Discapacidad se invita a los vecinos de la zona de la Terminal de Ómnibus a concurrir este viernes 26 a las 20.00 horas a una charla Informativa sobre Sociedad Inclusiva, en el marco del Proyecto “Juegos Inclusivos”, presentado por un grupo de Acompañantes Terapéuticos, y ejecutado en forma conjunta con el Municipio, la Escuela Técnica Nº 1, Escuela Rayo de Luz y Escuela El Solar.

El encuentro se realizará en la “Confitería” de la Terminal. Se hace con el objetivo de lograr consensos y espacios inclusivos.

Encuentro con funcionarios nacionales por proyecto GIRSU

El día martes en la ciudad de Buenos Aires, el jefe comunal, Mariano Rebord junto al secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. Mariano Rebord, el Ing. Civil José Malgor (equipo técnico de la secretaría de obras públicas) y la Bióloga Sonia Papurello de Ambiente de la Municipalidad, mantuvieron un encuentro con el responsable de la Unidad GIRSU del Ministerio de Ambiente de Nación, Federico Gatti y el subsecretario de Ambiente de Entre Ríos, Lucio Amavet.

“Durante los últimos días circularon distintas versiones, generando expectativas erróneas sobre el proyecto GIRSU de Colón, el traslado del Relleno Controlado. Por su cuenta concejales mantuvieron encuentros con los funcionarios y emitieron sus opiniones y puntos de vista. Primero para cerrar este capítulo y no confundir a la sociedad, durante las próximas semanas, vendrán a la ciudad los funcionarios nacionales y provinciales a explicar los pasos en que se encuentra este proyecto y todos, tanto vecinos como concejales y representantes de la oposición podrán tener la información de primera mano, sin intermediarios sobre el proyecto GIRSU de Colón”, explicó al respecto el secretario, Mariano Rebord.

Objeciones

En primer lugar hay que indicar que la ciudad ingresó en el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en Municipios Turísticos, lo que ocurrió durante el gobierno nacional anterior (2011-2015), dependiente del Ministerio de Turismo de Nación quienes habían contratado a una consultora, IATASA (Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina) para elaborar el Plan Estratégico GIRSU y el estudio de factibilidad.

En diciembre de 2015 hubo cambio de gobierno. La consultora no siguió trabajando y el proyecto quedó inconcluso. Además todos estos proyectos que estaban en Turismo, pasaron a Ambiente de Nación. Además el gobierno nacional no continuó con la consultora, por lo tanto el municipio y la provincia trabajaron en conjunto para terminar ese estudio incompleto.

La última semana de septiembre se envió a la comuna las objeciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que es la entidad que financiará el proyecto.

“Las objeciones no significan que el proyecto se cae o sea imposible realizarlo, sino que hay que corregir los errores y seguir” expresó el secretario de Obras Públicas y continuó: “Se critica que el terreno no es apto. Acá no se trata de tener aptitud, sino las cuestiones económicas, o sea los recursos que se utilicen para transformar ese espacio y que cumpla con las normas. En este sentido en los próximos días, realizaremos una oferta pública para tener una potencial alternativa de terreno” culminó Rebord.