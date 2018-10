Noticias de Colón

5º Torneo Nacional de New Com en Colón

Desde el año 2013 Colón viene siendo organizadora de un Torneo Nacional de New Com, el que convoca a equipos de distintas provincias. El evento deportivo nace en el marco del Sesquicentenario de la fundación de la ciudad y desde aquella vez de manera interrumpida se desarrolla esta competencia.

En esta oportunidad comenzó el pasado viernes y se extendió hasta el domingo, en el que participaron unos 17 equipos: Halcones Blancos, Halcones Azules (Vicente López – Buenos Aires), 676 San Miguel Blanco, 676 San Miguel Celeste (San Miguel – Buenos Aires); Hurlingham (Buenos Aires); Fieritas (José C. Paz – Buenos Aires); Defensores de Ramallo (Buenos Aires); Club Ciudad de Los Toldos (Buenos Aires); Los Fortineros de Ranchos (Ranchos – Buenos Aires) Paraná Rojo; El Tala (Corrientes); Federación; Los Cardenales (Concepción del Uruguay); New Com Tucumán; Termas de Río Hondo (Santiago del Estero); New Com Santiago del Estero y Club Sauce A.

El acto apertura, que consistió en la presentación de las delegaciones y la bienvenida, se realizó en Club Sauce (escenario principal de todo el Torneo) el día viernes, cerca de las 19.30, con la presencia del presidente Municipal, Mariano Rebord, la diputada provincial, Miriam Lambert y el director de Deportes, Abel Dutruel.

En tanto que las competencias deportivas se desarrollaron durante el sábado y domingo, en Club Sauce.

Resultados:

Copa de Oro: 1 – El Tala (Corrientes) ,2 – Halcones Azules (Vicente López) ,3 – Fieritas (Parque Sarmiento).

Copa de Plata: 1 – Newcom Santiago, 2 – 676 San Miguel Celeste y 3 – Hurlingham

——————————

Los más chicos desfilaron recibiendo a la primavera

Un total de 22 instituciones, Jardines de Infantes, escuelas e instituciones de danzas y deportivas participaron de la edición 2018. Todo se desarrolló bajo un clima y cielo ideal, despejado y con temperaturas agradables que hicieron que el espectáculo sea una fiesta, acompañado por la naturaleza de la ciudad, siendo las costas del Río Uruguay el fondo ideal para una tarde de fiesta.

Cientos de participantes, los más chiquitos fueron los protagonistas, luciendo trajes de diversas formas y colores, llevándose el aplauso y las sonrisas de los presentes que colmaron la costanera para presenciar el espectáculo. Se destaca el gran trabajo de las instituciones y las familias que cada año aportan su esfuerzo, para que este evento sea de calidad y perdure en el tiempo.

Todo comenzó pasadas las 15.00 horas desde la esquina de Avenida Gobernador Quirós y Moreno, teniendo como fin la esquina con Bolívar. El palco, con el locutor estaba ubicado en la intersección de costanera y Avenida Urquiza.

Ayer, en la costanera se dieron cita: Escuela Rayo de Luz, Jardín Materno Infantil “Cocomiel”, Jardín Maternal “Imaginarte”, Jardín “Príncipe de Paz”, Jardín de Infantes Bilingüe “Pitufos”, Jardín de Infantes “Unidad Educativa de Nivel Inicial Nº 46”, Jardín Materno Infantil “San Francisco de Asís” y Jardín de Infantes Bilingüe “Dante”, Jardín “Abejitas” (Escuela Nº 10 Mauricio Loker), C.A.I Centro de Actividades Educativas (Escuela Nº 85 Prefectura Naval Argentina), Escuela Nº 56 Hipólito Yrigoyen, Escuela de Gimnasia Artística y Deportiva “Manos Libres”, Danzas Árabes (Dirección de Cultura – María del Carmen Delegue), Pettit Dancer (Estela Petit), Escuela de Danzas “Pas de Dansé” (Romina Frene), Academia de Baile y Gimnasia Flash Back (Maxi Fernández), Escuela de Fútbol Club Atlético Campito, Escuela de Fútbol “Aníbal Yrigoy”, Escuela de Fútbol del Club Defensores, Escuela de Hockey del Club Ñapindá “Las Loritas”, Club Los Conquistadores y Batucada Samba Tuka Beleza.

Música y baile

Por último, cuando culminó el desfile, en el escenario montado en Quirós y Urquiza, las escuelas de danzas y de baile realizaron sus números artísticos, cerrando una jornada con mucho color y alegría.

—————————

Michel Noher en Colón

El próximo domingo 14 de octubre, en la Casa del Bicentenario, a las 21.00 horas se presentará la obra de teatro “El hijo eterno” protagonizada por Michel Noher, la que está basada en la novela homónima de Cristóvão Tezza. Llega a Colón la adaptación de Bruno Lara, que cuenta con la producción de Jean Pierre Noher.

La historia trata sobre un tema universal: la relación entre un padre primerizo y el nacimiento de su hijo, y muestra la disyuntiva de un hombre que necesita luchar con las decepciones y el pánico que un hijo puede traer, haciendo foco en el desafío de nuestras propias limitaciones personales. La llegada de lo inesperado pondrá en jaque el universo de este padre que debe adaptarse a la nueva vida que su hijo le depara.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $350 (trescientos cincuenta pesos) y $400 (cuatrocientos pesos) en puerta.

Entradas anticipadas en venta: Dulcinea Calzados (Avenida Urquiza Nº 50), Parada Zero (12 de Abril Nº 311) y El Molde Pizza Bistro (09 de Julio Nº 39).