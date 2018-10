Noticias de Caseros

HOY SE CELEBRA LA FIESTA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

San Francisco de Asís (1182 – 1226), predicó la pobreza como valor y propuso un modo de vida sencillo basado en los ideales de los Evangelios. El Papa Inocencio III aprobó su modelo de vida religiosa, le concedió permiso para predicar y lo ordenó diácono. Con el tiempo, el número de sus adeptos fue aumentando y Francisco comenzó a formar una orden religiosa, con la colaboración de Santa Clara, fundó la rama femenina de su orden, que recibió el nombre de clarisas.

Dios le había concedido a San Francisco de Asís el don de profecía y el don de milagros. Cuando pedía limosna para reparar la iglesia de San Damián, acostumbraba decir “Ayudadme a terminar esta iglesia. Un día habrá ahí un convento de religiosas en cuyo buen nombre se glorificarán el Señor y la universal Iglesia”. La profecía se verificó cinco años más tarde en Santa Clara y sus religiosas. Un leproso de Espoleto sufría de un cáncer que le había desfigurado horriblemente el rostro. En cierta ocasión, al cruzarse con San Francisco, el hombre intentó arrojarse a sus pies, pero San Francisco de Asís se lo impidió y le besó en el rostro. El enfermo quedó instantáneamente curado. San Buenaventura comentaba a este propósito: “No sé si hay que admirar más el milagro o el beso”.

Tras la inauguración del Colegio en 1925, Nicolás Mugherli les confía su atención a las Hermanas Franciscanas de Gante y funcionó como escuela granja e internado. Desde entonces la educación franciscana se refleja en nuestra sociedad.

Por iniciativa del Empleado Municipal en ese momento, Leandro Pascal se piensa en hacer una plaza con árboles autóctonos. La Escuela Privada Nº 78 “Justo José de Urquiza” basada en esta idea y representada por un grupo de alumnos dirigidos por docentes y directivos presentó un proyecto de una Plaza Eco-Educativa con especies autóctonas de esta región en Temaikén, recibiendo un reconocimiento por ello. De esta manera el Municipio fue implantado en la manzana Nº 57 de la planta urbana las especies reflejadas en la maqueta de la escuela. El 4 de Octubre de 2011, se le da el nombre de: Plaza Eco –Educativa “San Francisco de Asís.

Pero hasta el momento esta plaza con una historia especial no contaba con imagen de su Santo, y atendiendo la propuesta de la vecina Ziomara Gareis de Larrea, maestra y ex Directora de la Escuela Nº 78, quien transmitiera las enseñanzas franciscanas, esta gestión de gobierno decide erigir en el corazón de la plaza, el trono a San Francisco de Asís, y de esta manera recordar y homenajear a las Hermanas Franciscanas de Gante por su labor, por sus enseñanzas y por su entrega, y aunque hoy ya no residen en nuestra localidad, a través de los educadores laicos de la Escuela Nº 78 “Justo José de Urquiza” y del Hogar Diurno “Nicolás Mugherli, los carismas franciscanos siguen presentes en nuestra comunidad.

Dado que aún no se cuenta con la imagen de San Francisco de Asís, pero se estima que en el transcurso del corriente mes se podrá inaugurar esta imagen.

A toda la comunidad franciscana “Feliz Día”, “Paz y Bien” para todos.

MAÑANA SE REALIZARÁ LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA

Mañana viernes 5 de octubre a las 12:30 horas, en la Sala del Honorable Concejo Deliberante (sita en calles 027 y 004), se llevará a cabo la Octava Sesión Ordinaria del Séptimo Período Legislativo, y a fin de considerar, el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

– Lectura y Aprobación del Acta N° 66 de la Sesión Ordinaria N° 7 del 25 de Septiembre de 2018.-

– Expediente N° 001584 Nota del Presidente Municipal Alejandro Farías solicitando el otorgamiento de una licencia de sus funciones desde el día 12 al 27 de Octubre inclusive, del corriente año. En consecuencia, de aceptarse la presente solicitud, se procederá a efectuar las designaciones de autoridades pertinentes para cubrir los cargos funcionarios.

– Expediente N° 001585; en virtud de la solicitud de licencia de sus funciones presentada por el Presidente Municipal Alejandro Farías; Proyecto de Ordenanza presentado por el DEM, solicitando otorgamiento en concepto de gastos de movilidad y viáticos; para atender las erogaciones que demanden su desempeño como Representante Oficial en su calidad de Presidente Municipal de la ciudad de Caseros, en su viaje al exterior.

CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS

La localidad de Caseros sigue avanzando con los trabajos referidos a la construcción de veredas. Actualmente dicha obra se ha está ejecutando sobre:

– calle 23 entre 10 y 08 (frente de la Municipalidad), donde ya se han realizado los trabajos de hormigonado, quedando sólo una pequeña parte por construir. (ambas esquinas)

– calle 23 entre 08 y 06 se han realizado los trabajos de remoción y compactación de suelo.

– calle 23 entre 06 y 04, se han realizado los trabajos de hormigonado, quedando una pequeña parte por construir.

– calle 8 entre 17 y 15, resta solo una parte por construir, más precisamente frente al Club Juventud.

– calle 22 entre 13 y 11, se ha comenzado con la construcción, ambas manos.

Es importante mencionar que en calle 22 entre 15 y 13, ya se ha terminado con la construcción en ambas manos.

EXTRACCIÓN DE ARBOLES

Ante el pedido de ENERSA, por el peligro y el riesgo que ocasionará la altura de tres fresnos ubicados justo debajo de la línea de alta tensión, cercanos a las sendas perimetrales del predio del ferrocarril, ayer en horas de la mañana personal de ENERSA quitó los mismos. Dichos trabajos han sido solicitado con anticipación, por tal motivo se previó realizando la plantación perimetral de nuevas especies cuya altura no va a alcanzar el cableado. Es importante mencionar que las tareas de poda van a continuar sobre los árboles que van camino a la cancha de futbol del Club Juventud.

SERVICIO DE ENFERMERÍA

Se recuerda a la comunidad que los fines de semana y feriados, la atención de enfermería que cubre la Municipalidad de Caseros, presta sus servicios en calle 15 al lado de la biblioteca municipal, en el horario de 08:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00. Fuera de ese horario y en caso de urgencia comunicarse al celular de la ambulancia 03442/ 15621086.

COBROS CUOTAS Y VALORES CUOTAS PLAN VIVIENDAS OCTUBRE

Hasta el miércoles 10 de octubre se encuentra al cobro en Caja Municipal la Cuota del Plan de Ahorro Municipal para Viviendas.

Con la incorporación de la cuota pura extendida mediante Ordenanza 305 y con la variación registrada en los materiales durante el mes de Septiembre, a partir del día 01 de Octubre de 2018 quedan establecidos los siguientes valores:

Cuotas Puras (120 cuotas originales)

PROTOTIPO I: $ 5.966,60

PROTOTIPO II: $ 7.159,93

PROTOTIPO III: $ 10.381,91

Cuotas Puras Extendidas (adiciona 18 cuotas al final)

PROTOTIPO I: $ 4.659,59

PROTOTIPO II: $ 5.591,51

PROTOTIPO III. $ 8.107,70

COBRO CUOTA PAVIMENTO

También hasta el miércoles 10 de octubre se encuentra al cobro en Caja Municipal la cuota del Plan de Pavimentación, la cual ha sufrido un incremento del 9%.

VENCIMIENTO IMPUESTO RURAL Y URBANO

En la Oficina de Catastro Municipal se encuentran para retirar las boletas correspondientes al 3° Anticipo del Impuesto Rural y al 4º Anticipo del Impuesto Urbano , cuyas fechas de vencimiento comienza a regir el próximo lunes 8 de octubre. Para retirar las boletas es indispensable presentarse con el Número de Partida correspondiente de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 horas.

PAGO A INSTITUCIONES

La Municipalidad de Caseros informa a los representantes de las distintas Instituciones de la localidad, que perciben la Ayuda Mensual, que en Caja Municipal se encuentran al cobro los beneficios correspondientes a los meses de junio, julio y agosto 2018. Quienes tienen a su cargo el cobro de este beneficio, deben presentarse de lunes a viernes de 07:30 a 12:00 horas para hacer efectivo el mismo.

CAMBIO DE HORARIO EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

La Dirección de Jardinería, Ornamentación y Arbolado de la Municipalidad de Caseros informa que a partir del pasado lunes 01 de octubre la recolección de Residuos Orgánicos comienza a las 16:00 horas en los días habituales: lunes, miércoles y viernes. En tanto, la recolección de Residuos Reciclables y Patológicos se realiza todos los días a partir de las 06:00 horas.

Por otra parte, se solicita a los vecinos colaborar en la separación de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) por su origen. Asimismo, se recuerda la importancia de depositar la basura fuera del hogar en los horarios establecidos para que la misma no se mezcle en el canasto, contribuyendo de esta manera con la recolección que hacen los empleados diariamente.