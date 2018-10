Multa para Atlético Uruguay y a jugar

El Tribunal de Penas de la Federación Entrerriana de fútbol informó que el encuentro entre Atlético Uruguay y Ramsar Juniors de Basavilbaso, que no se jugó hace dos semanas ya que el colectivo de la delegación de Basavilbaso no pudo llegar al Plazaola tras ser apedreados a pocos metros del estadio, se jugará el domingo.

La Federación Entrerriano resolvió que el encuentro revancha entre el Decano uruguayense y el representante de Basso se juegue el domingo, en el Plazaola, desde las 16 con el arbitraje de Lautaro Castagnola de Nogoyá.

Además, estableció una multa de 100 entradas por dos fechas a Atlético Uruguay, al tiempo que le permite disputar el partido sin dárselo por perdido. En el informe, la Federación reconoce la agresión a la delegación visitante, tomando como pruebas los registros fotográficos de portales y diarios, entre ellos 03442, certificados médicos de algunos de sus jugadores. Por esto, no sanciona al club visitante por no presentarse a jugar ya que su plantel fue agredido antes de llegar al estadio, “como está probado” expresa el informe.

Del mismo modo, no sanciona a Atlético Uruguay con la pérdida del partido ya que no existe prueba alguna que el club haya querido sacar rédito de esto, más allá de que los agresores sean simpatizantes de su equipo.

La postura de Atlético Uruguay

En primera instancia, desde el Club Atlético Uruguay se repudian los hechos de violencia ocurridos ajenos a nuestra institución en las inmediaciones del estadio Simón Luciano Plazaola y se garantiza la colaboración con la justicia para lograr esclarecer lo ocurrido. Así también, se manifiesta la disconformidad con el fallo de dicho tribunal ya que se entiende que el mismo marca un precedente negativo con consecuencias injustas para las todas las instituciones deportivas de nuestra provincia que compitan en este o en similar torneo. Entendemos que este fallo tiene sustento en una interpretación errónea de los hechos ocurridos, como así también, una aplicación desacertada de la legislación correspondiente. Creemos firmemente que no existe ningún tipo de fundamento empírico y concreto que de razón a dicha resolución recaída, como así tampoco no entendemos como el Tribunal puede desconocer el accionar de las fuerzas de seguridad quienes manifestaron y dieron fe de garantizar el operativo policial tanto antes, como durante y después del encuentro.

El domingo será entonces la definición por el pase a semifinal, manteniéndose la misma terna arbitral, pero jugándose desde las 16, una hora antes que hace dos domingos, en el momento de la suspensión.