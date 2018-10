Más de 600 chicos entrerrianos llegan a la ciudad para las finales de los Juegos Evita

Con una amplia programación y la participación de seiscientos atletas procedentes de los diecisiete departamentos de Entre Ríos, Concepción del Uruguay será anfitriona -desde el próximo lunes- de las finales provinciales de los “Juegos Deportivos Nacionales Evita 2018”, en las disciplinas de deportes adaptados, y también convencionales.

La Dirección de Deportes, dependiente de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes de la comuna, trabaja intensamente en los aspectos organizativos de una competencia que abarcará tres días e incluirá a los deportes adaptados y a especialidades –en su práctica convencional-de rugby, natación y cestoball.

La realización de las pruebas de deportes adaptados prevé actividad para los tres días, en cambio para los de desarrollo convencional, los días asignados son el lunes y martes para el rugby masculino sub 16, el martes para la natación y el mismo día para el cestoball.

Los lugares de competencia asignados para la práctica de las diferentes disciplinas son la pista sintética y el estadio del Centro Provincial de Educación Física Nº 3, el natatorio del club Regatas Uruguay, el club Universitario (CUCU) y el Club Parque Sur.

La programación completa es la siguiente:

Finales Deportes Adaptados

Lunes 1 de Octubre : 9 a 11: Acreditación de delegaciones. Lugar: Centro de Educación Física Nº 3. – 12.00: Alojamiento de las delegaciones. – 16.00: Atletismo – Pruebas de campo, en la pista del CEF Nº 3. – Tenis de Mesa. – 20.30: Cena de bienvenida del Club Rivadavia.

Martes 2 de Octubre: 9.00: Competencias en el CEF Nº 3.- 9.30: Atletismo, pruebas de pista.- 14.30: Natación (club Regatas Uruguay).- 16.00: Atletismo, en el CEF Nº 3.- Básquet en silla de ruedas

Miércoles 3 de Octubre : 9.30: Atletismo. – 11.30: Concentración en el Centro de Educación Física Nº 3

Final Rugby

Lunes 1º de Octubre. 15 a 17: acreditaciones rugby masculino sub 16 en el CEF Nº 3

Martes 2 de Octubre – Competencia, lugar club Universitario. – 9.00: Federación vs Gualeguaychú . – 9.30: Victoria vs. Paraná. – 10.00: Paraná Campaña vs. Uruguay.- 10.30: Colón vs. Gualeguaychú. 11.00: Paraná Campaña vs. Paraná. 11.30: Victoria vs. Uruguay.- 15.30: Colón vs. Federación. 16.00: Victoria vs. Paraná Campaña.- 16.30: Paraná vs. Uruguay.- 17.00: partido 1, semifinal.- 17.30: partido 2, semifinal.- 18.00: Final

Final Cestoball

Martes 2 de Octubre: 9 a 10: Acreditaciones en el CEF Nº 3.- 10.30: Competencia, lugar CEF Nº 3