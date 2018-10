Marcha atrás, se juegan los Cuartos de Final del Femenino

En la reunión del lunes del Departamento de Fútbol Femenino y ante el reclamo de los clubes, se resolvió dar marcha atrás con la decisión de no jugar los Cuartos de Final del Clausura, los que comenzarán a disputarse esta semana. Por otra parte se resolvió jugar una Copa de Plata con los equipos que no clasificaron para que no queden sin actividad.

El Departamento de Fútbol Femenino de la Liga se reunió este lunes y su responsable, Adrián Pizurnia, dio marcha atrás con lo resuelto la semana pasada respecto de no jugar los Cuartos de Final del Torneo Clausura “Tadea Jordan”. El pedido de los clubes por unanimidad dio resultado y no solo se jugará dicha etapa de Play Off sino que se agregó la Copa de Plata para los equipos que no están clasificados.

Los Cuartos de Final. San Marcial, Agrario Rocamora, Los Gorilas y María Auxiliadora son los equipos clasificados por la Zona A, mientras que Almagro, Atlético Basavilbaso, Don Bosco y Atlético Uruguay los de la Zona B.

Los cruces serán a un único partido y sin ventaja deportiva, tendrán los siguientes partidos: San Marcial vs. Atlético Uruguay; Agrario Rocamora vs. Don Bosco; Almagro vs. María Auxiliadora y Atlético Basavilbaso vs. Los Gorilas.

El juego entre Almagro y María Auxiliadora va este miércoles en cancha de María desde las 18:00 Hs., debido a que las chicas del Taita debutan el domingo en el Provincial visitando a Defensores de la Constitución de Concordia. El resto de los partidos de Cuartos y por la Copa de Plata van el domingo en cancha a confirmar.

Posiciones

Zona A Pts. PJ G E P GF GC DF San Marcial 18 6 6 0 0 33 2 31 Clasificado Agrario Rocamora 11 6 3 2 1 23 5 18 Clasificado Los Gorilas 11 6 3 2 1 22 6 16 Clasificado María Auxiliadora 11 6 3 2 1 15 7 8 Clasificado La China 6 6 2 0 4 10 18 -8 Libertad 1 6 0 1 5 2 34 -32 Racing TF 1 6 0 1 5 4 37 -33 Zona B Pts. PJ G E P GF GC DF Almagro 19 7 6 1 0 24 0 24 Clasificado Atlético Basavilbaso 17 7 5 2 0 18 4 14 Clasificado Don Bosco 14 7 4 2 1 15 4 11 Clasificado Atlético Uruguay 10 7 3 1 3 14 4 10 Clasificado Unión y Recreo 9 7 3 0 4 6 19 -13 Defensores del Oeste 6 7 1 3 3 2 5 -3 Lanús 4 7 1 1 5 4 25 -21 Engranaje 0 7 0 0 7 2 24 -22

Programación

Miércoles 31/10

Cancha: María Auxiliadora

18:00 María Auxiliadora vs. Almagro Cuartos de Final

Domingo 04/11

Cancha: a confirmar

10:00 Engranaje vs. La China Copa de Plata

11:15 Unión y Recreo vs. Lanús Copa de Plata

12:30 Libertad vs. Racing TF Copa de Plata

13:45 San Marcial vs. Atlético Uruguay Cuartos de Final

15:00 Agrario Rocamora vs. Don Bosco Cuartos de Final

16:15 Atlético Basavilbaso vs. Los Gorilas Cuartos de Final