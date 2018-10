Manifestación en el centro: Protestaron por dos familias de “La Tavella” que fueron intimadas por usurpación y reclamaron viviendas

Vecinos de los barrios “Circuito Mena” y “La Tavella”, concurrieron este lunes por la mañana al centro de Concepción del Uruguay, para presentar su reclamo ante la Justicia y la Municipalidad, brindando apoyo a dos familias de esos barrios, a las que se les inició una causa de usurpación de terrenos.

03442 estuvo acompañando a los vecinos y dialogó con los damnificados y con Cristian Omar, representante del Relevamiento Nacional de Barrios Populares (RENABAP), quien se mostró muy preocupado por la situación, señalando que en ambos casos son parejas del asentamiento “La Tavella” que habrían iniciado algunas mejoras en sus casillas a raíz de haber sido padres en los últimos días, pero al parecer fueron trasladados por la fuerza pública por orden de la Justicia, ya que hay denuncias de los dueños de esos terrenos, causa que está en manos de la fiscal Gabriela Seró.

Hicieron reclamo por la actitud que se tomaría contra los vecinos del lugar, ya que la Policía actuaría por el simple hecho de ver que están haciendo mejoras de sus viviendas, reclamando también por los modos y actitud que tendrían los uniformados.

Esta situación fue planteada al doctor Ricardo Vales, secretario de Gobierno, quien junto al concejal Francisco Vereda, bajaron a la explanada para dialogar con los vecinos.

Cabe destacar que esos terrenos son privados y al existir una denuncia de sus titulares, la Justicia dispuso vigilar la zona y ante cualquier intento de nuevo asentamiento, se debe actuar en consecuencia, razón por la cual se dispuso una vigilancia permanente, lo que también generó el malestar de algunos vecinos, que se ven molesto con la presencia de un policía frente a sus casas

“Somos trabajadores humildes, pero no delincuentes para que se nos ponga un policía en la puerta de la casa”, reclamó un vecino.

Los vecinos reclamaron airadamente para que no se los “persiga” de esa manera y que se aclara lo que está pasando, por lo que Vales recalcó que no hay órdenes de desalojo de ningún asentamiento y que cada vez que se sacaron esas viviendas, sus dueños fueron reubicados.

El secretario de Gobierno, fue claro en señalar que estas medidas solo dependen de la Justicia que faculta a la Policía para intervenir ante la posibilidad de una nueva usurpación, pero nada tiene que ver con quienes ya están vivienda hace tiempo y fueron censados oportunamente.

El funcionario municipal explicó que la situación es complicada y que son muchos los asentamientos en la ciudad y todos merecen una vivienda digna, pero eso es al menos por estos tiempos imposible y que se está esperando para adjudicar nuevas casas.

“Es importante que entiendan que estas medidas son dispuestas por la justicia y la Municipalidad no tiene nada que ver en el tema y no puede interferir ante una orden judicial. Quien usurpa comete un delito y si el dueño del terreno es un particular, está en su derecho a denunciarlo”, explicó Vales.

Loa manifestantes, luego de discutir con las autoridades y una vez que recibieron las explicaciones del caso, se retiraron pasadas las 11 de la mañana.