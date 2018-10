Las Maestras de Sarmiento

Ante todo , destaco la falta de material bibliográfico que existe sobre este tema ya que uno de los pocos libros que conozco, el de Julio Crespo, que lleva el título de este artículo, se encuentra agotado desde hace mucho tiempo.

Estas limitaciones las pude superar, en parte, recurriendo a notas periodísticas y especialmente a la colaboración de una amiga, la ensayista de esta ciudad, Laura Erpen, quien me facilitó su obra” Carrieguito”, que contiene un capítulo dedicado a este tema, con el título “La Primavera Bostoniana”, refiriéndose al desempeño de las maestras Norteamericanas en la escuela Normal de Paraná.-

Esta historia comienza en 1847, cuando Sarmiento conoce al destacado pedagogo Norteamericano Horace Mann, padre de la educación Norteamericana, como se lo ha calificado, y a su esposa la brillante Mary Peabody Mann, quedando hondamente impactado por sus ideas y prácticas en materia educativa, advirtiendo que las mismas podían trasladarse a la argentina, aunque contaba con un serio obstáculo que era precisamente la falta de maestros en el país.

Horace Mann (1796 – 1859). fue educador y político americano destacándose por sus ideas innovadoras en materia educativa y se lo considera el primer gran defensor de la educación pública en su país.

Sarmiento sentía, más que admiración, devoción por este pedagogo, por sus ideas y valores, algunas de lãs cuales paso a transcribir : “ El maestro que intenta enseñar sin inspirar en el alumno el deseo de aprender está tratando de forjar un hierro frío.” “Un ser no está completo hasta que no se educa.” “La educación, más que cualquier otro recurso de origen humano, es el gran igualador de las condiciones del hombre, el volante de la maquinaria social.””Avergüénzate de morir antes de haber conseguido alguna victoria para la humanidad.-“

Sabido es que a Sarmiento, desde muy joven ,le obsesionaban los temas educativos y por tal motivo realizo una serie de viajes por Europa en busca de modelos , para aplicarlos en este país , experiencia de la que resultó un poco decepcionado, porque los que conoció no colmaron sus expectativas.

Cuando llegó a Boston – gracias a la ayuda económica que le proporcionó un amigo chileno, en dicho año – , quedó deslumbrado por su ambiente cultural y las ideas imperantes en ese medio ,como ser el anti esclavismo, el sufragismo, y los inicios del feminismo.

Mann no hablaba español y Sarmiento desconocía el inglés, pero su esposa Mary , – que había vivido en Cuba- sí lo conocía y el milagro se produjo.

¿Y cual fue este milagro? , pues el encontrar una persona con ideas notablemente progresistas para la época y que se podrían aplicar perfectamente en nuestro país Y entonces, comienza a concretar su viejo sueño: fundar en el país un nuevo sistema educativo cuya base era el Normalismo.

La ya viuda Mary, a la que Sarmiento denominaba su “Hada protectora”, realizó una búsqueda exhaustiva de maestras y maestros aptos para enviar al país. En la selección, tuvo en cuenta además de sus cualidades intelectuales y morales, sus aptitudes físicas, y deportivas que Sarmiento consideraba que debían integrar la labor educativa, las que contrastaban con las de las mujeres argentinas que tenían hábitos muy diferentes, especialmente con el cuidado de su cuerpo y la muy escasa actividad física que desarrollaban.-

Fueron sesenta y una mujeres y cuatro hombres provenientes de diversos estados Norteamericanos quienes se lanzaron a la aventura, la que se ha denominado con justa razón la “epopeya sublime”, en referencia directa al coraje de los intervinientes , a la nobleza de sus propósitos, las grandes dificultades que debían afrontar, y los importantes servicios que prestaron a la patria.El primer obstáculo que debieron sortear fue el largo viaje, ya que debían dirigirse a Inglaterra y luego a la argentina, porque no existían rutas marítimas directas entre EE UU y este país.-

En principio su destino era San Juan, al que finalmente muchas no quisieron ir, despertando la furia de Sarmiento, quien finalmente aceptó que se trasladaran a distintas ciudades del país, entre las que puedo destacar la Escuela Normal de Paraná, (José María Torres), la de Concepción del Uruguay, Goya, San Nicolás, Santiago del Estero y Mendoza, entre otras .

Destaco dos de ellas, la Escuela Normal de Paraná fundada en el año1870 y la de Concepción del Uruguay en el año 1873, precisamente ambas producto de los acuerdos políticos celebrados entre Sarmiento y Urquiza.

La de esta ciudad comenzó a construirse en 1869, aportando Urquiza recursos personales para el inicio de las obras, las que se concluyeron en 1873, tres años después de su asesinato.-

Este edificio de estilo americano se encuentra ubicado en la ciudad de Concepción del Uruguay, en las esquinas de calles Supremo Entrerriano y Galarza, el que debería ponerse en valor por sus enormes antecedentes históricos y la belleza de su arquitectura, inquietud que debería concretarse en un plazo no muy lejano.

Al respecto, hay un proyecto encargado por la gestión municipal de 1983/1987, al arquitecto Carlos Canavessi, dirigido precisamente a ese fin, el que muy bien podría servir de base para la creación del museo que propongo.

Volviendo al tema de las maestras, en nuestra provincia se destacaron muy particularmente dos, Sarah Chamberlin de Eccleston y ElizabethKing .Eccleston fundó los primeros Jardínes de Infantes de la República, que funcionaron en la ciudad de Parana y Concepción del Uruguay, sobresaliendo ambos institutos por la calidad de su enseñanza y los métodos aplicados.

A esta altura del relato, cabe preguntarse ¿qué pasó con estas maestras?. Como se dijo anteriormente se distribuyeron en varias provincias, algunas de ellas murieron prematuramente de fiebre amarilla y tifus y la mayoría regresó a EE. UU., luego de una intensa actividad. Algunas sintieron de nuevo el llamado argentino y decidieron pasar el resto de sus vidas aquí. Dos de ellas murieron en 1945 en la ciudad de Mendoza.

La presencia de estas animosas trabajadoras, amantes de las actividades físicas al aire libre, que asociaron al saber la práctica de enseñar, permitió la formación de educadores argentinos, su jerarquización y en general la promoción de la mujer que encontró la oportunidad de tener una profesión, una de las más nobles que tiene el ser humano.-

Estas mujeres desempeñaron un rol protagónico en lo que se ha denominado la revolución educativa argentina, iniciada con la sanción de la constitución de 1853, en cuyo articulo 5º, se consagró como derecho el de educarse, lo que da la pauta de la importancia que le asignaron los constituyentes a este derecho.-

Para tener una dimensión de la obra llevada a cabo debe tenerse presente que el primer censo argentino, practicado en 1868, reveló que su población era de 1.800.000 habitantes, con un 70% de analfabetos, situación que fue rápidamente revertida ya que en esos años, la población escolar pasó de 30.000 a 110.000 alumnos, según datos del Ministerio de Educación de la Nación y aumentó notablemente el número de escuelas :de 30 a 800.-

Este fenómeno despertó la admiración de todo el mundo por el sistema educativo argentino, gracias a las medidas progresistas e innovadoras de una generación de políticos y estadistas, que a pesar de sus contradicciones, eran observadores agudos de la realidad, hondamente comprometidos con el interés común, que trabajaron para el mediano y largo plazo, con una visión a futuro, cualidades que como dice un autor les permitían saber ver detrás de las curvas.-

DR. Hector Fidel Rodriguez

Para el Centro Cultural JJ Urquiza

Y en homenaje al Maestro Urquiza Almandoz, que nos enseño a amar la histria en sus recordadas clases en el Colegio del Uruguay