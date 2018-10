Lanus en el torneo Provincial de patín

El findesemana del 29 y 30 de septiembre, las patinadoras de lanus y su tecnica Gisela Poli estuvieron representando nuestro club en el 5to Torneo Provincial de la categoria C organizado por la Federacion Entrerriana de Patinaje Artistico en la localidad de Lucas Gonzalez.

En esta oportunidad 5 patinadoras concurrieron al torneo en la disciplina Escuela y 2 en la disciplina de Libre.

Martin Yuliana en la categoria C tercera 10 años damas obtuvo el 5to puesto.

Rivero Sol categoria C segunda 13 años obtuvo el 4to lugar compiento con 8 patinadoras en su categoria.

Saldivia Ximena categoria C segunda 14 años obtuvo el 2do lugar.

Santamaria Brisa categoria C segunda 16 años y mas, obtuvo el 3er puesto

Chiappella Antonella categoria C segunda 16 años y mas, obtuvo en 2do lugar.

Y en la disciplina Libre:

Wedjman Mara (11 años) y Almeida Agostina (12 años)

debutando en la categoria C tercera compitiendo con 10 patinadoras Agos obtuvo el 4to puesto, y Mara el 6to puesto.