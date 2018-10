LA EET 1 “Ana Urquiza de Victorica” obtuvo 3 primeros premios en el IV Torneo Gastronómico Intercolegial

En la 4ª edición del Torneo Gastronómico interescolar realizado el pasado fin de semana en Concepción del Uruguay, bajo el lema “Un lugar…un sabor”, se registraron los siguientes resultados

? Competencia 4to año – Entrada – Región Centro Argentina – Ingrediente principal carne de cerdo o gallina

1er. Premio: EET 1 – “Ana Urquiza de Victorica” – C. del Uruguay

2do Premio: EET 1 “Alférez de Navío José María Sobral” – Gualeguaychú

3er Premio: EET 2 “Olegario V. Andrade” – Gualeguay

? Competencia 5to año – Plato principal – Región Norte Argentino – Ingrediente principal llama, garrón de cerdo o trucha

1er.Premio: EET 1 “Alférez de Navío José María Sobral” – Gualeguaychú

2do. Premio: EET 2 “Almirante Guillermo Brown” – Paraná

3er Premio: EET 1 – “Ana Urquiza de Victorica” – C. del Uruguay

? Competencia 6º año – Plato principal- Región Litoral argentino- Ingrediente principal boga, surubí o pollo

1er.Premio: EET 1 – “Ana Urquiza de Victorica” – C. del Uruguay

2do Premio: EET3 “Enrique Carbó” – Paraná

3er Premio : EET 2 “Almirante Guillermo Brown” – Paraná

? Competencia 7mo año – Postres sin harinas – Frutas de nuestra región y miel

1er Premio: EET3 “Enrique Carbó” – Paraná

2do.Premio: EET 1 “Alférez de Navío José María Sobral” – Gualeguaychú

3er.Premio: EET 2 “Olegario V. Andrade” – Gualeguay

? Competencia 7mo año – Plato Sorpresa

1er Premio: “Ana Urquiza de Victorica” – C. del Uruguay

2do. Premio: EET 2 “Almirante Guillermo Brown” – Paraná

3er.Premio: EET3 “Enrique Carbó” – Paraná

? Competencia Interinstitucional – 4tos y 5tos años

Grupo Nª 3 conformado por Agustina Benedetti y Florencia Pimentel 4º año EET 1 “Alferez de Navio J.M Sobral” y Camila Giménez y Sheila Frank de 5to año de la EET 2 “Almirante Brown” de Paraná

? Premio Mise en place

5to año de la EET 2 “Enrique Carbó” de Paraná

? Premio Higiene y Seguridad

5to año de la EET 2 “Enrique Carbó” de Paraná

? Premio “Líder de Equipo”

Maximiliano Ponce alumno de 5to año EET 2 “Alte. Guillermo Brown” Paraná

Agradecimientos

Desde la organización se agradece a las siguientes personas, empresas e instituciones que gracias a su invalorable apoyo hicieron posible este evento:

Pastas “QUIERO” – Granja “Tres Arroyos” –Fac. de Bromatología UNER – ONG ACELA Entre Ríos – Grupo Musical “Cinco” – Daniel Falcione Fotografía – Autoservicio “Trini” – Dirección Municipal de Turismo – Gimnasia Deportiva del Club Pbro. Andres Zanninetti – Municipalidad de C. del Uruguay, HCD de C. del Uruguay, Medios de comunicación, Jurados: María Laura Galeano, Gustavo Ariel Gómez Goldstein, Marcelo Toulier Bico y Andrés Damiano, Disertantes: María Laura Saad, Mg María Clara Melchiori, Susana Mostto (ACELA) , Sandra Rivaben (UNER), personal docente y no docente de la EET 1 “Ana Urquiza de Victorica” , padres y alumnos.-