La décima del Clausura del Promocional

Torneo Clausura 2018 Primera Promocional “Justino Venancio Barcos”

Programación – sábado 27/10

9ª Fecha Zona B

Cancha: Unión y Recreo de San Justo

14:00 Intensifit FC vs. Granate

15:10 Defensores de la Carne vs. Titán

16:20 La Rural vs. San Miguel

17:30 Deportivo Villa San Justo vs. Racing Puerto Viejo

18:40 Chacarita vs. Defensores

19:50 Deportivo Pronunciamiento vs. Pipas FC

21:00 Los Gorilas vs. Boca Juniors (CE)

Libre: Apolo Concepción

Sábado 28/10

10ª Fecha Zona A

Cancha: Almagro

10:00 Villa Sol vs. Cala

11:10 Libertad vs. Defensores del Malvinas

12:20 Racing TF vs. Atlético Concepción

13:30 Metegol vs. Liverpool

14:40 Uocra FC vs. Deportivo Concepción

15:50 Menssana vs. Isotopos

17:00 PVC vs. La Unión

Libre: Deportivo Municipal

10ª Fecha Zona B

Cancha: Parque Sur

10:00 Racing Puerto Viejo vs. La Rural

11:10 San Miguel vs. Chacarita

12:20 Defensores vs. Apolo Conepción

13:30 Boca Juniors (CE) vs. Deportivo Pronunciamiento

14:40 Pipas FC vs. Defensore de la Carne

15:50 Titán vs. Intensifit FC

17:00 Granate vs. Deportivo Villa San Justo

Libre: Los Gorilas