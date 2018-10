Judicialización de la salud: Embargan a Iosper por una cirugía impracticable

El Tribunal Unipersonal de Juicios y Apelaciones en lo Penal de Concordia embargó de la cuenta corriente del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) la suma de 704.569,78 pesos y ordenó al organismo provincial a derivar a un afiliado al Hospital Italiano de Buenos Aires para realizarse allí una intervención quirúrgica, pero no consideró que el mismo nosocomio la rechazaría por la condición clínica del paciente, informó el gerente de Administración de la Obra Social, Arnoldo Schmidt.

El gerente de Administración recordó que el 27 de julio pasado, un afiliado de la Obra Social solicitó autorización por vía administrativa para ser atendido en el Hospital Italiano u Hospital Austral de Buenos Aires, manifestando que padecía un tumor muy avanzado y agresivo en riñón derecho, que compromete la vena cava, y adelantando que se sometería a una cirugía de alto riesgo.

A instancias de su médico oncólogo, efectuó una interconsulta en el Sanatorio Adventista del Plata con un Especialista en Urología, quien solicitó una derivación a un centro de mayor complejidad, sugiriendo al Hospital Austral de Buenos Aires para ser evaluado para la cirugía vascular, y a recibir prestaciones oncológicas y urológicas.

El 3 de agosto, el responsable Médico de la división Derivaciones del Instituto informó a la Asesoría Legal que se solicitó al Hospital Austral de Buenos Aires la práctica de una Nefrectomía Radical Derecha, trombectomía, cavotomía con reemplazo cava, tal como solicitó el afiliado y sugirió su urólogo.

Sin embargo, el 7 de agosto se recibió en la Delegación Concordia, antes de haberle podido informar al afiliado la opinión de la División Derivaciones, una notificación de presentación de Recurso de Amparo, en la que solicitó ser derivado directamente al Hospital Italiano.

Schmidt explicó que el 14 de agosto, a instancias de informe realizado por el Médico Forense del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia, “el vocal interviniente condenó al Iosper a brindar al afiliado, en forma urgente, gratuita e integral la derivación al Hospital Italiano de Buenos Aires y a la realización en ese nosocomio de las cirugías de Nefrectomía Radical derecha, trombectomía cava inferior, cavotomía y reemplazo de cava”.

Contradicción

Cabe recordar que, administrativamente, el afiliado había solicitado su derivación al Hospital Austral o al Italiano, que el médico especialista en Urología que atendió al paciente en la provincia, sugirió su derivación al Austral, centro de altísima complejidad y de reconocida trayectoria mundial con el cual la Obra Social trabaja, que Iosper pretendía derivarlo allí, y que, no obstante, el juzgado, tras la opinión vertida en el informe del Médico Forense del Tribunal, condenó intempestivamente al Instituto a llevar a cabo la cirugía en el Italiano, donde se requería el pago previo y anticipado del presupuesto para internación de 700.000 pesos, siendo el mismo monto aproximado y sujeto al consumo real efectuado, según consta en la documentación.

La verdad mostró otra realidad: rechazo de la cirugía

Fue la misma esposa del afiliado la que informó a Iosper que en el Hospital Italiano se negaron a efectuar la cirugía programada para el 11 de octubre, debido a que el paciente no se encuentra en condiciones clínicas para atravesar el proceso. “Además, el mismo Servicio de Urología del Hospital Italiano de Buenos Aires le indicó al paciente realizar un tratamiento oncológico”, detalló el funcionario y recordó que Iosper fue obligado por la justicia de Concordia a derivar al paciente a ese nosocomio, previo embargo sobre los fondos de la Obra Social, es decir, de los recursos para el pago de las prestaciones que necesiten los casi 300.000 afiliados. “Se embargaron innecesariamente 704.569,78 pesos por una cirugía que no puede realizarse por la condición clínica del afiliado. Lamentablemente, la judicialización de la salud lleva a estas circunstancias, que no son beneficiosas para ninguna de las partes”, fustigó.