Investigaciones de UADER en Concepción a La Plata

Con un total de seis trabajos de Investigación aprobados, el Profesorado y Licenciatura en Geografía de la sede de C. del Uruguay estará presentándose en la UNLP los días 17, 18 y 19 de Octubre en las Jornadas Platenses de Geografía y XX Jornadas de Investigación y de Enseñanza en Geografía.

Un contingente de 35 estudiantes, docentes y graduados del Profesorado/Licenciatura en Geografía participarán en La Plata, exponiendo sus trabajos de Investigación en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, dónde se debatirá sobre los diferentes enfoques teóricos y metodológicos de la producción del conocimiento geográfico, las actuales problemáticas y conflictos de la sociedad argentina para poder plantear los posicionamientos de la comunidad geográfica ante ellos, y generar espacios de vinculación entre grupos de investigación, docencia y extensión de la Geografía y de diferentes áreas del conocimiento.

Para conocer alguna de las temáticas a exponer conversamos con la profesora Aracelly Gallego Cruz, docente egresada del profesorado y estudiante de la licenciatura en geografía, quien además, es de nacionalidad colombiana.

Su investigación se basó en comprender las actividades cotidianas que en la zona portuaria de C. del Uruguay, llevan a cabo los distintos actores sociales, quienes con el tiempo se han apropiado y resignificado el lugar. La característica actual de la zona portuaria difiere, según comenta Aracelly, del uso habitual que todos los puertos tienen en general, identificando tres grupos: a) los que utilizan esta zona como su lugar de trabajo, b) los que utilizan esta zona como área de esparcimiento con la variante de los jóvenes que lo utilizan como vidriera c) los residentes.

Esta idea surge desde la cátedra de Metodología e la Investigación que realizó con la profesora Marcela Fernández, una de las docentes que motivó a que los grupos de investigación envíen sus trabajos para que sean evaluados y tengan la posibilidad de ser expuestos en estas importantes jornadas de Investigación y Enseñanza de la Geografía.

Aracelly basó su investigación cualitativa en la denominada Geografía de la Percepción, para estudiar cómo los habitantes construyen y se apropian de un espacio determinado. Entrevistó a vecinos de la zona portuaria, trabajadores de aduanas y empresas aledañas, pesqueros, a quienes usan la zona como lugar de recreación y a ciudadanos que vivieron la época dorada de nuestro puerto, previo al avance del desarrollo del parque automotor.

Por último, Aracelly destacó la iniciativa y el esfuerzo de docentes y estudiantes para no sólo llevar a cabo la actividad académica que significa un proceso de Investigación, sino también las distintas actividades que realizaron durante el año para generar los recursos que posibiliten este viaje que les permitirá conectarse con docentes e investigadores relacionados al área de Geografía de todo el país.

Los trabajos aprobados que serán expuestos en La Plata son: “Resignificación del espacio Público-Portuario para los habitantes de la ciudad de C. del Uruguay, Entre Ríos, Arg.” de Gallego Cruz, Aracelly; “Caminar el territorio. El papel del Trabajo de Campo en la formación geográfica. Reflexiones sobre una experiencia en la Cátedra de Planeamiento y Ordenamiento Territorial, de la Licenciatura en Geografía, FHAYCS-UADER” de María Alejandra Fernández y Marcela Indiana Fernández; “El desafío de la evaluación en la formación docente. Compartiendo experiencias de trabajo en el nivel superior” de Maia Hrydziuszko y Lorena Alejandra Gorlero; “De la extensión universitaria al trabajo intercátedra: la capacitación en torno a la utilización de imágenes como la experiencia de formación” de Laura Inés Pitetti; “Problemas en torno a la movilidad cotidiana en ciudades Intermedias. Un estudio de caso en C. del Uruguay, Entre Ríos” de Franco Barsotti, Adriano Franco Elías Butala Farber, Juan Nicolás Riccio; “Puerto de C. del Uruguay, ¿Accesibilidad o Transformación estratégica?” de Serratti, Carlos Elías.