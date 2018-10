Gimnasia derrotó a Parque y saltó a la cima de la Zona A

En el Puerto Viejo se terminó de jugar la 7ª Fecha del Clausura “Domingo Alfredo Riquelme”, ante un buen marco de público, Gimnasia le ganó a Parque Sur 3 a 1 y saltó a la cima de la Zona A.

El Sureño y el Lobo jugaron un partido vibrante, con emociones de punta a punta, con fútbol y de lo otro, mantuvieron expectantes a todos hasta el final.

Parque sacó ventaja casi al cuarto de hora, tras un tiro de esquina desde la derecha Valdez la bajó en el área, y luego de un rebote apareció Alexis Chesini para tocarla a la red. El gol le dio tranquilidad al dueño de casa y por algunos minutos dominó.

Tras salir del impacto del gol, Gimnasia comenzó tibiamente a volcarse en ofensiva en búsqueda de la igualdad. Que llegaría, pero luego de una jugada clave en el partido. Con la pelota fuera de los límites del campo de juego, Lautaro Perujo pateó desde atrás a Musico y vio la roja de Moreno cuando el reloj marcaba 28’.

Sintió el Sureño el haberse quedado con diez y ahí aprovechó Gimnasia que se le fue encima y lo igualó a los 35’. Javier Sotto apareció libre de marcas en el área para cabecear al gol tras un córner. Cuatro minutos después llegó segundo, Juan Manuel Rodríguez desde el vértice del área grande la colocó de zurda por arriba de Irisarri. Bonito gol, que le terminaría bajando la persiana a la primera parte.

En el complemento Parque acomodó las piezas y se plantó mejor, se codeó con la igualdad por varios minutos pero no pudo concretar. El andar del partido hizo sentir el cansancio y si bien el dueño de casa andaba merodeando el arco rival, comenzó a dejar enormes huecos para las contras de Gimnasia.

En el tramo final llegaron más incidencias. A los 37’ se fue expulsado el arquero del Lobo Leandro Olivera, estaba amonestado y Moreno le advirtió un par de veces que no haga tiempo. Llegó la segunda amarilla tras un nuevo reto del árbitro y cuando cayó al suelo acusando un golpe con algún objeto desde afuera. Agotados los cambios, se puso los guantes el central Juan Manuel Gómez, y extrañamente de allí hasta el final Parque casi no pateó al arco.

Con el tiempo cumplido se fue expulsado Jonatan Casas en el dueño de casa y cuando se jugaban dos de recuperados, Gabriel Thea marcó el tercero y definitivo, tocando al gol un pase al medio de Musico que encabezó la contra que termino de poner las cifras definitivas.

Síntesis

Parque Sur 1 – Gimnasia 3

Goles: PT: 14’ Alexis Chesini (PS); 35’ Javier Sotto (G), 39’ Juan Manuel Rodríguez (G) ST: 47’ Gabriel Thea (G)

Expulsados: PT: 28’ Lautaro Perujo (PS) ST: 37’ Leandro Olivera (G); 45’ Jonatan Casas (PS)

Árbitro: Jorge Moreno

Asistentes: Matías Mendoza y Juan Moser

Cancha: Parque Sur

4ª División – Parque Sur 0 – Gimnasia 6

3ª División – Parque Sur 0 – Gimnasia 0

Veteranos – Parque Sur 1 – Gimnasia 0

Posiciones

Zona A Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Gimnasia 14 7 4 2 1 12 4 8 2 Parque Sur 13 7 4 1 2 22 11 11 3 Engranaje 13 7 4 1 2 12 7 5 4 La China 10 7 3 1 3 8 11 -3 5 Rivadavia (1) 8 6 2 2 2 9 4 5 6 Agrario Rocamora 8 7 2 2 3 8 12 -4 Zona B Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Atlético Uruguay 19 7 6 1 0 23 3 20 2 María Auxiliadora (1) 12 6 4 0 2 13 12 1 3 Lanús 10 7 3 1 3 8 15 -7 4 Almagro 6 7 2 0 5 9 18 -9 5 Atlético Colonia Elía 2 7 0 2 5 2 14 -12 6 San José 1 7 0 1 6 5 20 -15 (1) 6° Fecha – Suspendido resuelve el TDP

Goleadores

Apellido y Nombre Club Goles Maidana Nicolás Parque Sur 7 Tournour Alan Parque Sur 6 Gómez Ángel Atlético Uruguay 5 Valdez Jorge Parque Sur 5 Castillo Roberto Lanús 4 Padilla Gabriel Almagro 3 Guardia Osvaldo Atlético Uruguay 3 Martínez Jonathan Engranaje 3 Monge Juan Cruz Engranaje 3 Casse Hernán Gimnasia 3 Thea Gabriel Gimnasia 3 Ortmann Damián María Auxiliadora 3 Lucero Javier Rivadavia 3

Próxima Fecha (8ª)

San José vs. María Auxiliadora

Almagro vs. Agrario Rocamora

Atlético Colonia Elía vs. Rivadavia

Parque Sur vs. Engranaje

Gimnasia vs. Atlético Uruguay

La China vs. Lanús