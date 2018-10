Este sábado juntarán firmas por un Estado municipal laico

Continúa la campaña de recolección de firmas para presentar en el Concejo Deliberante el proyecto de Ordenanza por un Estado municipal laico. En tal marco, este sábado en Plaza Ramírez, de 18 a 21, organizan una nueva jornada promoviendo la separación Estado-Iglesia. Allí podrán acercarse quienes quieran aportar a las 1.500 firmas que la ley exige para presentar en el Concejo Deliberante esta iniciativa absolutamente ciudadana.

El proyecto

Se basa en la convicción de que, al igual que en todos los niveles, el Estado local debe ser totalmente neutral en materia religiosa, siendo esta neutralidad la garantía de que incluya a todos, inclusión a la cual el Estado está obligado. Para alcanzar esta laicidad, proponen: que en los actos oficiales municipales no haya intervención religiosa de ningún tipo y que ninguna ceremonia oficial se realice en una iglesia o cualquier otro lugar asociado a religión alguna. Además, sostienen la necesidad de que no exista simbología religiosa en espacios oficiales municipales abiertos a la ciudadanía, y que, una vez sancionada la Ordenanza, no se construyan/levanten/instalen imágenes religiosas en plazas, parques, boulevares y demás espacios públicos. Se propone respetar las ya existentes. Asimismo, el proyecto determina que en las asunciones de autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante, tampoco haya simbología religiosa ni referencia de tal tenor en las fórmulas de juramento. La iniciativa también propone que el Estado municipal no ceda ningún tipo de bien inmueble a iglesias, agrupaciones o representaciones religiosas, aunque se plantea que puedan ser prestados en comodato siempre que sea con fines claramente a favor de la comunidad (no por mera representación religiosa).

Cómo adherir

Además de acercarse este sábado, los interesados pueden comunicarse a través de la fan page “Campaña Federal por la Separación Iglesia/Estado Cdelu”, el perfil “Adrián Garnier Sbárbaro” o a través del 3442514587.