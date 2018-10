Emocionante gesto para con una Escuela rural

Hace unas semanas Miguel Diaczun, corresponsal de FM RIEL en Libaros, contó sobre el estado de abandono en la que se encontraba la Escuela Nº 37 “Misia Clementina” en la Colonia Raigón en la zona rural de la norteña localidad (del Departamento Uruguay) Las Moscas. A la humilde institución, que cuenta con una maestra y concurren 6 alumnos, de entre 4 y 11 años, hijos de peones rurales y jornaleros, se llega por camino de tierra, a unos 8 kilómetros al Oeste de la Ruta 20 y de la mencionada localidad.

Liliana Amarillo, una docente oriunda de Basavilbaso que falleciera semanas atrás, era quien estaba al frente de la institución hasta el mes de julio, y Ana Cielo Álvarez quien -interinamente- está a cargo ahora seguramente resignadas a que las Escuelas hasta que no se vienen a bajo no pasa nada apenas se “atrevieron” a pedir por elementos indispensables para el alumnado, como lo son los útiles.

Diaczun observó que la falta de mantenimiento e inversión en el (por cierto coqueto edificio) era notorio, y quienes debían estar al tanto pareciera que no lo estaban, o por falta de medios hace tiempo que no visitaban el lugar.

El colega solicitó a la audiencia apoyo para que los niños contaran con útiles, pero también para que sumando voluntades se pudiera hacer algo para que las condiciones donde estudia media docena de niños y donde trabaja una docente fueran dignas. Asimismo ropa, calzado y guardapolvos para los pequeños.

El edificio presentaba problemas varias, algunas chapas del techo por clavadores en mal estado, aberturas caídas y vidrios rotos, deficiencias en el tendido eléctrico y los sanitarios prácticamente inutilizables, con problemas de desagües y peor aún en uno de ellos “vivía” una víbora en el inodoro.

Fueron numerosas las personas que al conocer lo que estaba pasado con la “escuelita”, su docente y los alumnos, y mostraban interés en colaborar, no fue así la reacción de algunos políticos del oficialismo que prefirieron “apuntar” contra el medio y gastar energías en reclamar en Educación que se determinaran responsabilidades sobre quien permitió que la cuestión tomara estado público.

Entre las voluntades que se sumaron hay que destacar al Cuerpo Activo de Bomberos de Basavilbaso, quien con su Jefe, Dario Tovani dispuso de una dotación con varios integrantes con conocimientos en varias áreas (carpintería, albañilería, sanitarios y electricidad) que realizaron un relevamiento, que les permitió tomar nota y días después dedicar una jornada completa a las refacciones y tareas de aseo.

También es digno de destacar la colaboración de los vecinos que permitieron que dos niños que para llegar a la Escuela tienen que viajar varios kilómetros lo puedan hacer en bicicleta.

Pero los Bomberos además se ocuparon de llevar los donativos de la gente, que incluía una buena cantidad de ropa y calzado para los familiares de los niños, y este vínculo con la “Escuelita del Raigón” como se la conoce no terminó allí sino que semanas después los voluntarios regresaron, esta vez con actividades para la comunidad.

“Instructores de la Escuela de Aspirantes de Bomberos “Héroes de Madryn”, de la Asociación Bomberos Voluntarios de Basavilbaso brindaron una capacitación sobre temáticas que abarcaron técnicas básicas para saber desenvolverse en un accidente doméstico o en la vía pública, primeros auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Y en los próximos días volverán para charlar sobre arácnidos y serpientes autóctonas”, detalló Tovani.