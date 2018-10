El maratón no cambia sus líderes

El sanducero Agustín Campopiano en varones y la local, Cecilia De La Madrid, se impusieron en las pruebas principales de 8km. en la maratón “solidaria e inclusiva” del Centro de Salud Giacomotti.

La fecha que viene será el sábado 20 de octubre a las 14, con la Carrera del Colegio Don Bosco.

Caballeros:

1 Agustín Campopiano (Paysandú)

2 Martín Ibarra (Gualeguay)

3 Facundo Pereyra (C del U)

4 Luis Villa (Paysandú)

5 Juan Carlos Martínez (El Brillante)

6 Jorge Amante (Paysandú)

7 Marcos Moyano (San José)

8 Pablo Pop (Gualeguay)

9 Matías Marchand (C del U)

10 Luis Carballo (Paysandú)

Damas:

1 Cecilia de la Madrid (C del U)

2 Joana Rodríguez (C del U)

3 Sol Murua (C del U)

4 Virginia Melo (Pysandú)

5 Betina Bonnin (C del U)

6 Ana Windecker Villaguay)

7 María Romero (Villaguay)

8 Maria Zalazar (C del U)

9 Gisela Vergara (C del U)

10 Itatí Demarlenge (El Brillante).