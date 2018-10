El Lobo en casa del Decano paranaense

Atlético Paraná recibe hoy a Gimnasia de Concepción, en el cierre de la primera rueda de la Zona 2 del Torneo Federal A. Se jugará en el estadio Pedro Mutio con el arbitraje de Carlos Boxler, de Casilda.

Un nuevo choque entre dos históricos del fútbol entrerriano. Cara a cara en la casa del Decano, Atlético Paraná y Gimnasia de Concepción vuelven a enfrentarse en el Federal A, cerrando la primera rueda en la Zona 2.

El presente de ambos es muy distinto. El local cierra la tabla con cinco unidades (junto a Camioneros), sin conocer aún la victoria, con cinco empates y dos derrotas. No ha podido afirmarse desde el juego, costándole puntos en esta primera rueda que cierra hoy como local. El equipo dirigido por Fernando Benítez no tendrá hoy a Iván Furios, quien dejó la cancha en el empate ante Camioneros por una lesión de la que no se recuperó. En su lugar ingresará Mariano Mauri, mientras que el resto no se toca, manteniendo la base con Lencioni, Ekkert, Chitero y Sangoy. El Decano sufre el gol, la falta de gol, uno de los motivos que explica su posición en la tabla, panorama que hoy buscar cambiar ante uno de los líderes de la Zona.

Precisamente, enfrente, Gimnasia va con cambios y pisará el césped del Mutio como uno de los punteros de la Zona2, con 14 unidades junto a Unión de Sunchales, condición que mantuvo a pesar del descanso en la fecha pasada por haber quedado libre.

Para esta tarde, el técnico Norberto Acosta manda variantes respecto del 11 que venció a Camioneros el miércoles 10, con el tanto de penal de Leguizamón. Afuera Pablo Vercellino y Juan Ferreyra, ambos por lesión, y adentro Emanuel Piñon y Sergio Umpierrez, formando el medio campo con fútbol y marca clásico (solo falta Maxi Rodríguez que cumplirá sus dos fechas de suspensión esta tarde). Delante de ellos Luciano Leguizamón, en gran nivel, manija y creador de todo el fútbol de los uruguayenses. De la mano de Acosta, en su segundo torneo al frente de la dirección técnica, el Lobo de Concepción está realizando una buena campaña, siendo líder de la zona desde el mismo arranque del torneo, ganando visitante, donde más cómodo le queda para su juego.

El plantel partirá en la mañana de hoy desde Concepción rumbo a la capital provincial, un descanso a la hora de la siesta parar luego enfilar hacia el Mutio.

Con este panorama, hay promesa de buen partido en el Mutio, con los dos obligados a ganar. Atlético Paraná para gritar su primera victoria y Gimnasia de Concepción para seguir puntero.

LA TERNA. Carlos Boxler, de Casilda, será el juez principal para esta tarde, secundado por Mariano González de Santa Fe y Gisela Trucco de Rafaela.

El ULTIMO. El último partido entre ambos fue en el torneo anterior, en el Núñez de Concepción, con victoria 3 a 1 del Gato sobre el Lobo. En esa noche, marcaron para la victoria de Paraná Nicolás Ledesma, Gerardo Corvalán y Pablo Lencioni, mientras que Leguizamón, de penal, clavó el descuento del Lobo, fallando además otro penal cuando el encuentro estaba 3 a 1, resultado que no se movería hasta el final.

JUEGAN. La Zona 2 tendrá también dos partidos hoy, cerrando mañana en Pergamino. Hoy, a las 16, se medirán en Gualeguaychú Juventud Unida ante Sportivo las Parejas, con el arbitraje de Carlos Gariano de San Lorenzo, Santa Fe. Desde las 17.30, en Sunchales, Unión recibirá a Belgrano de Villa Ramallo, con Adrián Franklin de Santa Fe como árbitro. La fecha libre será para el otro representante entrerriano, Defensores de Pronunciamiento.

POSICIONES. Gimnasia y Unión de Sunchales 14 puntos; Sportivo Las Parejas 10; Defensores de Belgrano 9; Douglas Haig de Pergamino y Depro 8; Juventud Unida de Gualeguaychú 6; Atlético Paraná y Camioneros 5.

Probables formaciones

Atlético Paraná. David Correa, Lucas Sanabria, Brian Negro, Tomás Machado, Mariano Mauri; Pablo Lencioni, Maximiliano Rueda, Alexis Ekkert, Gastón Sangoy, Sergio Chitero y Nicolás Santini. DT: Fernando Benítez.

Gimnasia: Emilio Crusat; Leonardo López, Ricardo Bernay, Nicolás Torres y Agustín Griego; Cristian Fornillo, Gonzalo Rodríguez, Emanuel Piñón y Sergio Umpierrez; Luciano Leguizamón y Facundo Perassi. DT: Norberto Acosta.

Cancha: Estadio Pedro Mutio. Hora: 17. Arbitro: Carlos Boxler (Casilda):