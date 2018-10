El Femenino tiene un nuevo doble programa

El Departamento de Fútbol Femenino de la Liga programó nuevamente una doble jornada por el Clausura “Tadea Jordan” para el próximo fin de semana. El sábado en cancha de Don Bosco se jugará la 4ª Fecha y el lunes, aprovechando el feriado, se jugará la 5ª Fecha en cancha de Agrario Rocamora.

Programación 4ª Fecha

Sábado 13/10

Cancha: Don Bosco

10:00 Atlético Uruguay vs. Lanús Zona B

11:15 La China vs. Libertad Zona A

12:30 María Auxiliadora vs. Racing TF Zona A

13:45 Engranaje vs. Atlético Basavilbaso Zona B

15:00 Unión y Recreo vs. Defensores del Oeste Zona B

16:15 Los Gorilas vs. San Marcial Zona A

17:30 Don Bosco vs. Almagro Zona B

Libre Zona A: Agrario Rocamora

Programación 5ª Fecha

Lunes 15/10

Cancha: Agrario Rocamora

10:00 Agrario Rocamora vs. San Marcial Zona A

11:15 Racing TF vs. Los Gorilas Zona A

12:30 Almagro vs. Atlético Uruguay Zona B

13:45 Lanús vs. Unión y Recreo Zona B

15:00 Atlético Basavilbaso vs. Don Bosco Zona B

16:15 Defensores del Oeste vs. Engranaje Zona B

17:30 Libertad vs. María Auxiliadora Zona A

Libre Zona A: La China