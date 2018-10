El Centenario concientiza sobre la prevención del Cáncer de Mamas

El Hospital Centenario Gualeguaychú realizará una acción de concienciación social sobre la importancia de la prevención para el Cáncer de Mamas durante este viernes 19.

Será en el hall de acceso a la Unidad Bicentenario en el marco del día mundial de la lucha contra el Cáncer de Mamas que, justamente, se conmemora este viernes 19.

Allí, habrá un stand con entrega de folletería e información alusiva a esta enfermedad que afecta a 21 mil nuevas mujeres cada año en Argentina.

La Lic. en Producción de Bioimágenes Belén Gómez [MN598 MP21056] puntualizó que “la idea es entregar lazos rosados que representan la lucha contra el Cáncer de Mamas para generar conciencia entre las mujeres, como adhesión a las actividades desarrolladas todo octubre”.

Gómez precisó que “la enfermedad afecta a una de cada ocho mujeres y es muy probable que alguien lo pueda padecer a lo largo de su vida. En el país se detectan por año más 20 mil nuevos casos, entonces, es muy importante inculcar el hecho de hacerse una mamografía a partir de los 40 años”.

Al respecto del estudio, la Lic. indicó que “es un análisis gratuito y es considerado insuperable. La ecografía mamaria brinda datos sobre nódulos malignos o benignos que no se detectan durante la palpación. Tumores menores a un centímetro son detectables en una mamografía y un 90 por ciento de los casos son curables”.

Además, Gómez resaltó que “desde la salud pública siempre estamos inculcando y concienciando para que se practiquen la mamografía porque puede salvar una vida.

El servicio del hospital trabaja lunes, martes, miércoles y viernes de 8 a 13 y los jueves desde las 14 a 19, con estudios totalmente gratuitos tanto de mamografías bilaterales de proyección axilar como las focalizadas con compresión y magnificadas”.

La acciones de difusión en la prevención están orientadas a toda la población femenina, con lenguaje llano para que sea comprensible y que se fomente entre las propias amigas y vecinas para ayudar en el cuidado de la salud.

Es importante saber

– Es la primera causa de muerte por tumores en mujeres. Se producen 5800 fallecimientos por año;

– Más del 75 por ciento de las mujeres con Cáncer de mama no tiene ningún antecedente familiar de la enfermedad;

– Cualquier mujer a partir de los 40 años debe consultar a un médico si encuentra alguna alteración en sus mamas durante el autoexamen;

– La mujer debe revisar sus mamas buscando anomalías como nódulos, durezas o cambios en la piel, pero no necesariamente palpar algo es sinónimo de Cáncer;

– No hay una causa determinante que cause la enfermedad, sino que es producto de factores de riesgos y estilos de vida [tabaquismo, obesidad, sedentarismo o tomar alcohol];

– Otros factores que aumentan el riesgo son la edad, en especial después de los 50 años; antecedentes personales o familiares de Cáncer en mamas u ovarios; tratamientos de radioterapia dirigido al pecho; uso de hormonas; menstruación temprana o menopausia tardía o que no se haya dado a luz nunca.