Dos que se complementan



Ya confirmada la actividad del Karting uruguayense para el 14 y 15 de este mes. Ahora llega la confirmación de la actividad de Competición Especial 850 que se presentará nuevamente de local los días 20 y 21 de Octubre y no lo hará en solitario si no que llega desde la provincia de Buenos Aires para armar un gran espectáculo una categoría muy afín a nuestro autódromo: ALMA Nueva Generación con 5 divisiones y mas de 80 autos en pista que asegurarán un gran marco de público y actividades a lo largo del fin de semana.

Por el lado de CE 850, esta fecha representa la octava de su calendario y pre-coronación poniendo el centro de la atención en la pelea por el campeonato en sus dos clases Procar 1100 y C.