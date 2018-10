Doble fecha del Femenino

El Departamento de Fútbol Femenino de la Liga programó una doble jornada por el Clausura “Tadea Jordan” para el próximo fin de semana. Apretados por el calendario, y ante la suspensión de la semana pasada por el mal tiempo, se tomó la decisión.

El sábado en cancha de Almagro se jugará la 2ª Fecha, a excepción de Racing TF y Libertad, que fue el único que se pudo jugar e igualaron 1 a 1.

El domingo la actividad se trasladará a Caseros, en cancha de Los Gorilas se jugará la 3ª Fecha.

Programación 2ª Fecha

Sábado 06/10

Cancha: Almagro

12:00 Don Bosco vs. Lanús Zona B

13:15 Defensores del Oeste vs. Atlético Basavilbaso Zona B

14:30 Unión y Recreo vs. Almagro Zona B

15:45 María Auxiliadora vs. Agrario Rocamora Zona A

17:00 Engranaje vs. Atlético Uruguay Zona B

18:15 La China vs. San Marcial Zona A



Jugado el 29/09

Racing TF 1 – Libertad 1 Zona A

Goles: Natalia Núñez (R); Milagros Bogado (L)

Libre Zona A: Los Gorilas

Programación 3ª Fecha

Domingo 07/10

Cancha: Los Gorilas

10:00 Agrario Rocamora vs. Los Gorilas Zona A

11:15 Lanús vs. Defensores del Oeste Zona B

12:30 La China vs. Racing TF Zona A

13:45 Almagro vs. Engranaje Zona B

15:00 Unión y Recreo vs. Atlético Basavilbaso Zona B

16:15 Atlético Uruguay vs. Don Bosco Zona B

17:30 María Auxiliadora vs. San Marcial Zona A

Libre Zona A: Libertad