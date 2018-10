Cuatro entrerrianos compiten en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018

Cuatro atletas entrerrianos participan en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 que comenzaron este sábado. El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Deportes, brindó constante apoyo a estos jóvenes que se medirán con las máximas promesas del deporte internacional.

Los representantes de Entre Ríos son el cerritense Nazareno Sasia (Atletismo-Lanzamiento de Bala), el oriundo de Concepción del Uruguay Pablo Zaffaroni (Atletismo-Salto con Garrocha), el villaguayense Brian Arregui (Boxeo) y el chajariense Francisco Daudinot (Hándbol Beach).

El constante acompañamiento de la Secretaría de Deportes, a cargo de José Gómez, ha sido uno de los motores del desarrollo y la preparación para que estos atletas estén representando a nuestro país en la máxima cita del deporte juvenil a nivel mundial.

Sasia, Zaffaroni, Arregui y Daudinot forman parte del los distintos programas que impulsa la política deportiva que lleva a delante el gobernador Gustavo Bordet y se han transformado en grandes esperanzas para el deporte provincial. Al igual que miles de chicos entrerrianos, ellos han desarrollado sus bases deportivas en las competencias más inclusivas de Latinoamérica, en los Juegos Evita, y en la actualidad son parte del programa de Becas Deportivas por su constante y destacada participación en competencias internacionales.

La Villa Olímpica de la Juventud recibirá a unos 3.998 atletas de 206 países y de 34 disciplinas deportivas, junto a sus equipos de entrenamiento y otras representaciones diplomáticas, para sumar a más de 6.000 personas en la cita que se efectuará del 6 al 18 de octubre próximo.

Apertura olímpica

Este sábado, el mundo podrá apreciar un espectáculo único en la historia del Movimiento Olímpico. El Obelisco está preparado para recibir la ceremonia de apertura de la celebración multideportiva más grande de la historia argentina.

Desde las 18 horas, millones de personas en todo el planeta podrán ver por TV la primera ceremonia de apertura abierta al público, gratuita y fuera de un estadio en la historia del Olimpismo. Más allá del espectáculo montado a cargo de la dirección artística de Fuerza Bruta y la realización de Ozono Producciones, desde las plataformas digitales de Buenos Aires 2018 los usuarios van a vivir el futuro a través de todas las redes sociales y la aplicación de Buenos Aires 2018 en los dispositivos móviles.

Los entrerrianos

Nazareno Sasia

Nació en Cerrito el 5 de enero de 2001 y es lanzador de bala y disco, aunque en estos Juegos sólo competirá en la primera. Llega como campeón sudamericano Sub 18 de Cuenca en la especialidad y registró el récord de continente junior con 21.40 metros. En los Odesur del año pasado fue campeón tanto en bala como en disco. Su referente es Germán Lauro, finalista olímpico y mundial. Lanzará el 12 de octubre por la tarde.

Pablo Zaffaroni

Nació en Concepción del Uruguay el 14 de enero de 2001 y es saltador con garrocha. Es candidato en su especialidad tras los títulos en Cuenca y los Sudamericanos de menores. El entrerriano este año logró saltar 5.25 metros durante su gira por Estados Unidos, ocupa el 4° puesto del ránking mundial y entre sus rivales estarán el ruso Dmitry Kachanov y el francés Baptiste Thery. Debutará el 13 de octubre.

Brian Arregui

El oriundo de Villaguay nació el 15 de enero de 2001. Fue campeón mundial Juvenil en julio del año pasado en el XVII Annual Ringside World Championships desarrollado en Missouri, Estados Unidos. En abril de este año se consagró en el Torneo Emil Jechev Memorial, desarrollado en Sofía, Bulgaria. Debutará el 14 de octubre.

Francisco Daudinot

Nació en Chajarí el 15 de septiembre de 2000. Tuvo una destacada participación con la Selección Argentina de Hándbol de Playa en el Torneo Panamericano que se desarrolló en Paraguay el año pasado. Además integró el representativo nacional que terminó en el tercer lugar en el Mundial que se disputó en Mauricio, un resultado histórico para el país en esta disciplina. El estreno será el 8 de octubre frente a Croacia.

Calendario con participación entrerriana

– Nazareno Sasia

*Viernes 12 de octubre a las 14:45hs. Lanzamiento de peso 5kg hombres Etapa 1

*Lunes 15 de octubre a las 14:00hs. Lanzamiento de peso 5kg hombres Final

– Pablo Zaffaroni

*Sábado 13 de octubre a las 14:40hs. Salto con garrocha hombres Etapa 1

*Martes 16 de octubre a las 14:00hs. Salto con garrocha hombres Final

– Brian Agustín Arregui

* Domingo 14 de octubre a las 14:00hs. Peso wélter (69 kg) hombres, ronda preliminar 1

– Francisco Daudinot – Hándbol Beach Masculino

*Lunes 8 de octubre a las 10:50hs. Argentina vs. Croacia

*Lunes 8 de octubre a las 15:20hs. Paraguay vs. Argentina

*Martes 9 de octubre a las 11:40hs. Argentina vs. Portugal

*Martes 9 de octubre a las 16:10hs. Argentina vs. Mauritania

*Miércoles 10 de octubre a las 10:50hs. Italia vs. Argentina-

