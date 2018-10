Cuatro Diputados Nacionales se reunieron con los gremios y organizaciones sociales

Este viernes estuvieron en Concepción del Uruguay cuatro legisladores nacionales de la provincia de Entre Ríos, invitados por el Intendente José Eduardo Lauritto, a instancia de sindicatos, organizaciones gremiales y sociales de la ciudad. El encuentro se realizó en el salón del Concejo Deliberante y el tema principal tratado en el encuentro fue el proyecto de ley para el Presupuesto Nacional para el ejercicio 2019, que comenzará a debatirse en el Congreso en las próximas semanas.

Julio Solanas, Juan José Bahillo, Juan Manuel Huss y Mayda Cresto accedieron a la reunión, solicitada por los representantes de los trabajadores durante un encuentro mantenido con el Intendente Lauritto el mes pasado, luego de analizar la situación social, laboral y económica de la ciudad y la provincia. El presidente Municipal disculpó a la senadora nacional Sigrid Kunath quien se encontraba en ese momento en la apertura de un Encuentro de la Asociación Entrerriana de Mujeres Campesinas en Federal.

“Quiero agradecer la predisposición de los legisladores nacionales, y el respeto y la inteligencia de las organizaciones gremiales y sociales aquí presentes. No es frecuente que se den estas instancias de diálogo, pero es muy importante que se puedan dar. No todos pensamos igual, pero tenemos que escucharnos y hablarnos. Ninguna diferencia es tan grande como para que no nos podamos sentar de frente y hablar. Por eso quiero agradecer a los legisladores que estén aquí, dando la cara, con temas complicados, pero que no se esconden”, destacó Lauritto al iniciar el encuentro.

Posturas

Dirigentes de los diferentes gremios, sindicatos, organizaciones sociales y barriales de la ciudad expusieron brevemente situaciones y apreciaciones sobre la política, la economía y la situación social y laboral, en el marco del inminente inicio de debate en el Congreso sobre el Presupuesto 2019.

Luego, los legisladores nacionales plantearon las diferentes posturas de cada uno de ellos en torno al proyecto del gobierno nacional para el Presupuesto del año próximo. Todos coincidieron en que se encuentra enmarcado en una grave situación económica, donde los sectores más afectados son los más vulnerables: la clase trabajadora, los excluidos, los jubilados y los pequeños y medianos empresarios y emprendedores de la economía social.

“Al parecer todos coincidimos en afirmar que el presupuesto nacional propone más ajustes en la economía”, sintetizó Adalberto Sosa titular de la CGT regional Uruguay, aunque lamentó las diferentes posturas de los legisladores: “los trabajadores y los militantes estamos en contra de que se apoye este Presupuesto en estas condiciones”, aseguró.

Es que si bien los cuatro legisladores provienen del peronismo, el voto del presupuesto nacional divide aguas en el Cngreso. Por un lado los legisladores Solanas y Huss plantearon firmemente la negativa de apoyar un presupuesto que “propone ajuste y más endeudamiento”. Mientras que Cresto y Bahillo afirmaron que van a sostener en el Congreso la posición de “garantizar, defender y trabajar por los recursos de Entre Ríos”, tal como lo vienen conversando y analizando con el Gobernador Bordet.