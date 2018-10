Control al transporte público: Operativos especiales en Entre Ríos, Chubut y Córdoba

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte -CNRT-, organismo dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, realizará durante el fin de semana largo varios operativos especiales con motivo del Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Trelew, la Fiesta de Disfraces de Entre Ríos y la Oktoberfest, en Córdoba.

En la provincia de Chubut, con motivo del 33ª Encuentro Nacional de Mujeres-Chubut 2018, seis delegaciones de la CNRT desplegarán durante todo el fin de semana largo un fuerte operativo de control y fiscalización sobre colectivos y combis, en conjunto con el Ministerio de Seguridad y las fuerzas de seguridad provinciales.

Se calcula que unos 500 vehículos que transportan pasajeros arribarán a la ciudad de Trelew, por lo que las delegaciones CNRT de Buenos Aires, Bahía Blanca, La Pampa, Río Negro y Neuquén brindarán su apoyo a la delegación Chubut, que será la responsable de los controles y fiscalizaciones en la ciudad en que se desarrollará el evento.

Mediante operativos dispuestos las 24 hs. en las principales ciudades del país, se efectuará un riguroso control a todos los transportes que tengan como destino la ciudad chubutense, haciendo hincapié en la retención de transportes ilegales, evitando incidentes y colaborando con el traslado seguro de las participantes.

En tanto, el próximo domingo 14 de octubre se realizará la edición 20 de la clásica Fiesta de Disfraces de Paraná, para lo cual la CNRT llevará a cabo diversos operativos especiales para cubrir salidas y arribos, desde este viernes 12 de octubre.

Desde CABA se están cubriendo las salidas por Ruta 9 y Ruta 12 en la zona de la ciudad de Zarate, así como también en Ruta 8, en el Peaje Larena.

Además, desde la delegación de Rosario se realizan operativos en Puente Rosario-Victoria, mientras que la delegación de Santa Fe opera en Colastine y en la propia zona del evento, en Paraná. Se prevé el arribo de unas 70.000 personas en diferentes medios de transporte.

En tanto, en la provincia de Córdoba, la CNRT reforzará este fin de semana sus actividades de control en ocasión de la Oktoberfest 2018, la tradicional fiesta de la cerveza en la ciudad de Villa General Belgrano. Se espera una asistencia de unas 100.000 personas a este clásico evento cordobés.

En lo que va del año la CNRT efectuó 607.444 controles en todo el país, lo que representa un incremento del 104% respecto al año 2017, ya que en el mismo período se controlaron en todo el país 297.483 vehículos.

Les recordamos que los vehículos ilegales son transportes que no cuentan con ninguna medida de seguridad para el pasajero: no tienen revisión técnica, por lo que carecen de la aptitud necesaria para el traslado y no poseen todo los complementos obligatorios en caso de una eventualidad (salidas de emergencia, matafuegos, control de velocidad, etc.). Además no cuentan con seguro: en ese caso y ante cualquier inconveniente el único perjudicado es el usuario. Por otra parte, los choferes no poseen la aptitud del conductor profesional, ya que no tienen la certificación médica adecuada.

Los fiscalizadores de la CNRT cuentan con dispositivos electrónicos inteligentes de fiscalización (PDA), que permiten cargar todos los datos referidos a los aspectos de seguridad de las unidades: estado de matafuegos, cinturones de seguridad, neumáticos, etc., permitiendo contar con la información en línea al momento de finalizar la fiscalización, reduciendo los tiempos en los controles y permitiendo inspeccionar tanto vehículos como conductores profesionales de forma ágil.

La CNRT recuerda que cualquier usuario puede cerciorarse sobre las habilitaciones otorgadas a conductores, vehículos y empresas de transporte, a través de una consulta online en la página de la CNRT: https://www.argentina.gob.ar/consultar-conductores-vehiculos-y-empresas-habilitadas.